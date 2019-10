Přestože holky v pubertě většinou řeší své tělo i pleť mnohem více než kluci, mají oproti nim jednu velkou výhodu: holčičí akné bývá mírnější a obvykle postihuje jenom obličej. Zato se ale objevuje dřív – většinou kolem třináctého roku. To klučičí pleť začnou pupínky trápit v průměru o dva roky později, tedy zhruba v patnácti.

Holkám trápení s pletí ale také většinou dřív skončí – zpravidla ve chvíli, kdy se jejich menstruační cyklus ustálí. Kolem sedmnáctých narozenin už tak jejich pleť bývá bez pupínků. Kluci takové štěstí nemají, s akné se mnoho z nich trápí až do devatenácti či dvaceti let.

Spláchnout bakterie

S tím, že se pupínky objeví, je v pubertě nutné počítat bez ohledu na pohlaví. Akné totiž postihuje až 85 procent dospívajících. Pupínky souvisí s převratnými hormonálními změnami, které se v dospívajícím těle odehrávají. U chlapců i dívek v pubertě vzniká nadbytek mužských hormonů androgenů, které stimulují mazové žlázky. Ty pak produkují více mazu, než je zdrávo.

„Mazový kanálek se množstvím mazu postupně ucpe a současně dojde ke zmnožení bakterií, které maz rozkládají, a vzniká zánět,“ popisuje mechanismus vzniku pupínků dermatoložka Yvonne Bergerová z pražské BcD Clinic. Je tedy jasné, že se pupínků jen tak zbavit nedá. Zato se dá hodně udělat pro to, aby zánětlivé projevy byly mírnější. Chce to ale disciplínu a pravidelnost, což trochu nahrává holkám. Ty bývají ochotnější o sebe pečovat.

Základem péče o aknózní pleť jsou gely nebo mýdla, které odstraňují nahromaděný maz a bakterie z povrchu pokožky, a krémy nebo lotia s protizánětlivými a hojivými složkami. V těžších případech k nim může přibýt ještě medicínský přípravek předepsaný lékařem. „Večer je pleť třeba důkladně očistit a poté nanést doporučený krém nebo lékařem předepsaný přípravek. Ráno pleť lehce očistěte od mazu a ošetřete denním krémem nebo gelem,“ radí dermatoložka. Důležité je pleť nepřesušit agresivními přípravky s obsahem alkoholu a nevynechávat krém – jinak se bude mazu tvořit ještě víc. Pupínky se dají i maskovat – pak doporučujeme sáhnout po korektorech a tónovaných emulzích z lékárny, které obsahují i léčivé složky.

Hlavně nemačkat



Vymačkávání většinou jen zhorší zánět a můžou po něm zůstat jizvičky. Doporučuje se také příliš si nesahat do obličeje, ať se do akné zbytečně nezanesou bakterie z okolí. A radíme důsledně používat ochranný krém s UV filtry, aby narušená kůže na slunci nezpigmentovala. Ty moderní zároveň léčí a zmatňují.

KLUCI

Pro kluky platí v péči o pleť s pupínky stejná pravidla jako pro holky. S jediným rozdílem: mohou si dovolit koncentrovanější přípravky. A dokonce i ty, které obsahují alkohol. „Mužská pleť je obecně silnější a odolnější, má o něco vyšší počet mazových žláz. Velká část chlapců tedy může použít koncentrovanější přípravky, jako jsou více odmašťující mycí gely nebo pleťové vody s větším množstvím alkoholu,“ vysvětluje dermatoložka Bergerová.

Ani oni by to však s čištěním neměli přehánět. Jakmile se totiž pleť přesuší, začne se bránit tím, že zvýší produkci kožního mazu. Důležité tedy je vyčištěnou pleť hydratovat přípravkem speciálně určeným na aknózní pleť. Přípravky mají lehké textury a obsahují nejen hojivé složky, ale často i matující částice. Nejjistější je vybírat je v lékárně. Objeví-li se pupínky i na těle, což se chlapcům stává často, je nejlepší sáhnout po stejných přípravcích, které se používají na obličej.

S holením opatrně

Velkou kapitolou je pak holení, které holky na rozdíl od kluků řešit nemusí. Aknózní pleť se totiž holí dost obtížně, byť samo o sobě pupínky nezhoršuje. „Zánětlivé projevy bývají vyvýšené a mohou se tedy při holení poranit nebo podráždit, pak je i vyšší riziko, že se infekce roznese po obličeji,“ upozorňuje dermatoložka Bergerová.

Raději než po žiletce by podle ní měli kluci sáhnout po strojku a chloupky holit po směru růstu. „Pokud už použijí žiletku, měli by ji po holení vždycky pečlivě vydezinfikovat. Použitá může být zdrojem bakterií. Řešením mohou být i jednorázová holítka,“ doplňuje lékařka. Před holením doporučuje vyčistit pleť. „A pokud to jen trochu jde, vynechejte partie, kde jsou zánětlivé projevy nejvýraznější,“ říká. Pokud se rozhodnou pro holení na mokro, nikdy by neměli vynechat pěnu na holení – ideální je taková, která se hodí pro citlivou pokožku. Sníží se tím riziko dalšího podráždění.

Začnou-li se na obličeji nebo jinde na těle tvořit zánětlivé pupínky, nebo dokonce splývat a tvořit větší útvary, je čas navštívit dermatologa. Ten má kromě léků na předpis ještě řadu dalších možností, jak akné zmírnit – třeba chemickým peelingem nebo ošetřením laserem.

Chce to trpělivost



Puberťáci by měli odolat pokušení střídat jeden přípravek za druhým. Žádná kosmetika na světě neumí zázraky na počkání. K tomu, aby byly vidět výsledky, je potřeba čas a taky disciplína. Na akné totiž platí jen poctivá každodenní péče. Základ je vytvořit si rutinu a dodržovat ji – na pokožce to brzy bude znát. Není také od věci upravit jídelníček a pohlídat si pitný režim. Vztah mezi akné a výživou je sice diskutabilní, obecně se ale dá říci, že pleti nesvědčí potraviny s vysokým glykemickým indexem a také mléčné výrobky.

LENKA LYSOŇKOVÁ