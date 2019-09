Českého pacienta dnes může na zubařském křesle ošetřovat klidně i elektrikář, tvrdí šéf České stomatologické komory Roman Šmucler. Stačí prý, aby takzvaný doktor ukázal jakýkoliv papír, že ve své rodné zemi vystudoval medicínu. Jestli je to pravda, už potom nikdo nezkoumá.

Umožňuje to současná legislativa, podle které může jeden jediný odborník garantovat péči i v několika různých ambulancích najednou. „Vzdělání ostatních zaměstnanců v takovýchto řetězcových ordinacích už potom nikdo nekontroluje,“ popisuje Šmucler. Často se tak podle něj stává, že bílý plášť oblékají i lidé, kteří vůbec nejsou členy komory.

Ve kterých ordinacích je taková praxe běžná, šéf stomatologů upřesnit nechtěl. Vysoká koncentrace podezřelých ambulancí je ale podle něj hlavně ve východních Čechách.

Přísnější pravidla

Vedení resortu zdravotnictví proto chystá změnu: zákon o zdravotních službách, kterým se dnešní praxe řídí, se co nevidět zpřísní. „Právě připravujeme novelu, podle které už bude moci jeden lékař garantovat péči jen v jedné jediné ambulanci,“ potvrdil Deníku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Týkat se to přitom bude nejenom zubařů, ale i dalších lékařských odborností. Podobně se totiž podle něj postupuje třeba i v praktickém lékařství nebo gynekologii.

„Někdo si zkrátka založí obyčejné eseróčko a koupí k tomu tři ordinace v různých lokalitách. Zaměstná v nich potom cizince nebo mladé doktory bez patřičné atestace, kteří ještě nejsou oprávněni pracovat samostatně,“ shrnuje obvyklý postup Roman Prymula. Taková pracovní síla je totiž pro majitele řetězce levnější.

Práci neatestovaných doktorů má pak oficiálně dozorovat jeden odborný garant, který by měl mezi všemi pracovišti postupně přejíždět. „Jenomže to se samozřejmě neděje. Vlastně ani nemůže, protože je to v reálu nemožné,“ doplňuje náměstek. To může v krajních případech ohrozit i zdraví pacienta.

Jako houby po dešti

Česká lékařská komora se zpřísněním zákona souhlasí. „Dlouho na ten problém sami upozorňujeme. Řetězcové ambulance vznikají jako houby po dešti a péče v nich není garantována. Doposud přitom nebyly nástroje, jak takové praxi zabránit,“ uvítal snahu ministerstva viceprezident komory Zdeněk Mrozek. Doplnil, že se dokonce setkal i s případem, kdy lékař o svém „angažmá garanta“ vůbec nevěděl.

„I my máme tuto zkušenost. Do budoucna se proto chystáme vydávat mimo jiné i takzvané licence odborného zástupce, o které si budou muset lékaři sami výslovně požádat,“ řekl k tomu šéf stomatologické komory Roman Šmucler.