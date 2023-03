Pokud si pořídíte kontaktní čočky, abyste i bez brýlí viděli jako ostříži, nezapomeňte se důkladně proškolit ve správném zacházení s nimi. Že je to jasné a nebudete přeci riskovat, že si poškodíte zrak? Pak patříte k menší skupině nositelů kontaktních čoček, kteří se o ně dobře starají. Ti ostatní si totiž otázky, jak dlouho nosit kontaktní čočky, jak měnit fyziologický roztok a jak často vyměnit pouzdro, moc nekladou. A podle toho to pak vypadá.

Kontaktní čočky nosí podle různých průzkumů 8–10 procent populace, to není málo. | Foto: Shutterstock

Kontaktní čočky nosí podle různých průzkumů 8–10 procent populace, to není málo.

„Měla jsem jednou v optice mladého, 33letého muže, který se ke mně dostal, když už bylo pozdě. Čočky přenášel, nečistil, spával v nich. Přišel s bolestí oka a skončil na transplantaci rohovky. Jeho původní rohovka byla postižená neovaskularizací, bakteriální infekcí a měl i rohovkový vřed, prostě všechno dohromady,“ vypráví Lucie Macháčková, optometristka z optiky Lentiamo o jednom z nejhorších případů, které zažila.

Jak aplikovat kontaktní čočky:

Zdroj: Youtube

„První transplantovaná rohovka se muži nechytla, musel podstoupit druhou operaci. Nakonec skončil v invalidním důchodu, a když svítí sluníčko, tak ani nemůže vyjít ven.“

Více než polovina čočkařů má potíže

To zní opravdu hrozivě. A mezi takzvanými „čočkaři“ přitom vůbec nejde o výjimku. Neopatrné zacházení s čočkami a zanedbání údržby jsou velmi častými prohřešky, ať už vznikají z nevědomosti nebo z nedbalosti.

České děti čelí epidemii krátkozrakosti. Záchranou jsou speciální brýlové čočky

„Podle zkušeností našich optometristů více než polovina nositelů kontaktních čoček přiznává potíže s očima a připouští i občasné prohřešky v péči o čočky. Rizika plynoucí ze špatného zacházení jsou přitom značná. Ke krátkodobým následkům patří nepříjemný pocit při nošení čoček, řezání a pálení očí, zhoršení kvality vidění přes čočku, záněty spojivek, víček nebo rohovky. Pokud ale majitel pokračuje ve špatných návycích, může o zrak navždy přijít,“ zdůrazňuje Lucie Macháčková.

Cévy tu nemají co dělat

Co těm, kdo zanedbávají péči o čočky, hrozí? Nejčastějším problémem je neovaskularizace. Jedná se o patologický nález na oku, kdy se zdravá rohovka v důsledku špatného nošení kontaktní čočky začne pod čočkou dusit.

Barevné kontaktní čočky:

Zdroj: Youtube

„Kontaktní čočka nepropouští přes svůj materiál dostatek kyslíku a rohovka se začne vyživovat z okolních cévek, které do ní začnou prorůstat a rohovku zneprůhledňovat. Cévy ale na rohovce být nesmějí, protože rohovka je tkáň, která musí být čirá,“ vysvětluje Daniel Autrata, oční lékař z optik Lentiamo.

Problém je dlouho skrytý

Nejčastějšími důvody vzniku neovaskularizace jsou přenášení čoček a jejich špatný materiál. Přenášení se týká často nositelů měsíčních čoček, kteří nosí čočky déle než právě měsíc. Nevhodným materiálem se pak myslí staré hydrogelové materiály, které jsou málo propustné pro kyslík.

Potřebujete dioptrické brýle? Nechoďte k lékaři, ale do oční optiky

„Tento nález je hodně častý a zrádný, protože pacienti až do druhého stupně vzniklé patologie subjektivně nepociťují problémy, takže jsme schopni toto poškození rohovky odhalit pouze v rámci preventivních kontrol. Ty se u nositelů čoček doporučují každý půl rok, ale téměř nikdo je nedodržuje,“ říká lékař.

Záněty, otoky a poškrábání

Další nebezpečnou komplikací při nesprávném nošení čoček je akantamébová infekce, způsobující záněty rohovky. Vzniká přenosem bakterie vyskytující se ve vodě a do očí se nejčastěji dostane při plavání v kontaktních čočkách jiných než jednodenních, při oplachování pouzdra na čočky vodou anebo nedostatečným čištěním čoček.

Oční jóga pro zdravý zrak i oči bez vrásek:

Zdroj: Youtube

Leckdy hrozí také poškrábání rohovky, to, když je kontaktní čočka na oku příliš velká a volná. V případě, že člověk nosí těsné kontaktní čočky nebo spí v čočkách, které k tomu nejsou určené, vzniká kromě neovaskularizace ještě i otok rohovky. Ten opět může vyústit ve zkalení rohovky a ztrátu zraku.

6 pravidel správné péče o čočky

1. Nové čočky vždy konzultujte s odborníkem

Před prvním nošením čoček je vždy nutné zajít si k optometristovi na odborné vyšetření a aplikaci čoček. Odborník přesně určí, které čočky vám vyhovují z hlediska materiálu, velikosti i typu. Při výběru jakékoli korekce je nutné znát mnoho parametrů jako zakřivení rohovky oka, průměr a ohniskovou vzdálenost.

Vidíte mizerně při řízení potmě? Na šeroslepost může pomoci jeden z vitamínů

Pravděpodobnost, že čočky zakoupené bez konzultace nebudou sedět, je proto vysoká. Lidé občas objednají čočky bez vyšetření a pak jsou zklamaní, že jim nesedí. Nehledě na to, že si je třeba ani neumějí nasadit, což by je odborník také naučil.

„Specifikem jsou takzvaní e-shopoví pacienti, říká Lucie Macháčková. „V současné době pracuji převážně se zákazníky z e-shopu a tolik patologických nálezů na oku jsem nikdy předtím za více než 10 let optometristické praxe neviděla. Nakupovat kontaktní čočky přes internet je naprosto v pořádku, problém ale je, že se lidé rozhodují pro nákup bez předchozí konzultace s optometristou nebo oftalmologem.

2. Choďte na pravidelné kontroly

Koupí čoček cesta za lepším zrakem nekončí. Kontrolní vyšetření doporučují odborníci provádět 2x ročně. Oči se mění a původně ideální čočky už po nějaké době nemusí vyhovovat. Optometrista dokáže odhalit problém v době, kdy ještě vůbec netušíte, že nějaký přichází. Včas odhalená komplikace pak dokáže předejít vážným potížím.

3. Hygiena rukou i pouzdra na čočky je základ

S čočkami, pouzdrem i roztokem je nutné zacházet tak, aby bakterie a další nečistoty neměly příležitost je kontaminovat. Proto je potřeba si před jakoukoli manipulací s čočkami důkladně umýt ruce mýdlem a osušit.

Pouzdro s roztokem by nemělo zůstávat otevřené příliš dlouho, i ve vzduchu se pohybuje spousta částeček, které mohou jeho funkci znehodnotit. Nedoporučuje se také jeho vytírání kapesníčkem, pouzdro nechte jen volně vyschnout dnem vzhůru. I v pouzdru zůstávají bakterie, proto je potřeba ho často měnit – alespoň jednou za měsíc.

4. Poctivě vyměňujte roztok

Dolít roztok místo toho, aby se zbytek vylil a použil se nový? To je chyba, které se pravděpodobně dopouští více než polovina uživatelů kontaktních čoček. Roztok tak přestává být sterilní.

Další chybou je použití nedostatečného množství roztoku. I když roztok není úplně levná záležitost, čočka by v něm vždy měla být ponořena, aby neosychala. Oschlá čočka pak v oku dře. Dalším prohřeškem je nahrazení roztoku obyčejnou vodou. Ve vodě mohou čočky nabobtnat a poškodí se.

5. Nepřekračujte expirační dobu čoček

Používáte čočky delší dobu, než uvádí výrobce? Pozor na to. Jakmile totiž jednou vyndáte čočky z blistru, stárnou. A to, i když je necháte v roztoku. S každým dnem navíc se na čočce tvoří více usazenin a zvyšuje se tak riziko zanesení infekce. Po uplynutí doby použitelnosti také čočka přestává propouštět kyslík na rohovku.

6. Nespěte v čočkách, které k tomu nejsou určené

Čoček pro kontinuální nošení se tento hřích netýká, spaní v ostatních čočkách už ale problém být může. Záleží na délce spánku, z jakého materiálu jsou čočky vyrobeny a v jaké jsou ten den kondici. Usnete-li na hodinku po obědě, pravděpodobně se nic nestane. Mít čočky v očích celou noc už ale není dobré, zvláště pokud používáte ty hydrogelové.

Naproti tomu silikon-hydrogelové propouští více kyslíku, a oči by tak měly být ráno v pořádku. Na přespávání se hodí nicméně pouze ty čočky, které jsou na to určeny, a je to na nich uvedeno výrobcem.