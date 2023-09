Chcete udělat něco pro své zdraví, posílit imunitu, pročistit krev, detoxikovat tělo a zahnat podzimní depresi? S tím vším vám pomůže kopřiva. Ale pospěšte si, poslední šanci na její podzimní sběr máte právě teď. Víte, na co všechno je dobrá kopřiva a jaké látky obsahuje? Kdy se dají kopřivy sbírat a jak je správně sušit, aby neztratily vitamíny? A víte také, kdy pít kopřivový čaj? Máme pro vás návod, jak si ho správně připravit a také, jak si udělat macerát a na co ho používat.

Ke sběru vybírejte místa, kde kopřivám nehrozí znečištění prachem, chemikáliemi nebo imisemi. | Foto: Shutterstock

Účinky kopřiv:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Kdy a kde sbírat kopřivy

* Kopřivový čaj čistí a detoxikuje

* Jak sušit kopřivy

* I semena mají léčivé účinky

* Jak využít kopřivy v kuchyni

Kopřiva dvoudomá roste všude kolem nás. Na zahradě se jí snažíme jako nepohodlného plevele zbavit, při procházkách v přírodě se jí vyhýbáme obloukem, aby nás nepožahala. A přitom umí kopřiva člověku pomoci s řadou zdravotních problémů.

Dokáže pomoct s bolestí hlavy, pročišťuje krev a snižuje obsah cukru v krvi. Pomáhá při zánětech močového měchýře, zklidňuje žaludek a léčí žaludeční vředy. Dodá vám energii a pomůže vám zbavit se podzimní deprese.

Kopřiva je také jednou z nejúčinnějších bylin na pročištění a odstranění vody z těla, takže nejen snižuje otoky, ale účinně podporuje také hubnutí. Příznivé účinky má i na játra, slinivku a plíce.

Zelená lékárna: Osm nejlepších bylin na odvodnění

Ne nadarmo o ní legendární rakouská bylinářka Maria Treben prohlásila, že kdyby lidé věděli, jak je kopřiva prospěšná, „pěstovali“ by pouze ji. Lidová medicína zase doporučovala staršími kopřivami šlehat revmatické klouby.

Kopřivová vlákna se zpracovávala od pravěku až do 20. století. Ještě za první světové války se plátnem z kopřiv nahrazovala bavlna.

Kdy a kde sbírat kopřivy

Kopřiva se sbírá od června do září. K jejímu sběru je třeba vybírat si místa, kde nebude zaprášená nebo znečistěná emisemi z aut u rušné silnice. Nezapomeňte přitom na rukavice, ať nemáte ruce spálené od jejích žahavých chloupků.

Zajímavosti o kopřivě:

Zdroj: Youtube

„Nejvhodnější ke sběru jsou mladé kopřivy vysoké asi 20 centimetrů,“ radí Endris Korbelář v knize Naše rostliny v lékařství. Na podzim je nejlepší využít jen vrchní část rostliny, staré spodní listy už vhodné nejsou. Ze samičích rostlin můžeme sbírat i jedlá semínka. Kořeny kopřivy se zase dají využít na přípravu odvaru na vlasy.

Kopřivový čaj čistí a detoxikuje

Stačí, pokud si dopřejete šálek čaje z kopřivy každý den po dobu tří týdnů. Na přípravu čaje můžete použít čerstvou i sušenou kopřivu.

Co obsahují kopřivy:



- vitamíny A, B, C a E

- železo, vápník, draslík a sodík

- kyselinu křemičitou a mravenčí

- flavonoidy, histamin a serotonin

Návod, jak připravit čaj:

vezměte jednu polévkovou lžíci sušené kopřivy nebo hrst opláchnutých čerstvých listů a zalijete je litrem horké vody

nechte louhovat patnáct minut a poté sceďte

čaj se pije ještě vlažný dvakrát až třikrát denně denně po dobu tří týdnů. Kopřivový čaj si můžete i přisladit medem, cukrem nebo si do něj přidat citron.

Díky užívání kopřivového čaje by mělo dojít k odvodnění organismu a jeho pročištění.

„Čaj z kopřivy pijeme maximálně tři týdny, je to velmi silná bylina – drasticky čistí ledviny, proto by se neměla užívat dlouhodoběji,“ varuje web Kouzlo bylinek. Pro děti do dvou let se pití kopřivového čaje nedoporučuje vůbec.

Kopřivě by se měli vyhnout i lidé, kteří berou léky na takzvané ředění krve.



Nahrává se anketa …

Jak sušit kopřivy

Nasbírané kopřivy nejprve namočte do studené vody. Nechte je tam deset minut, abyste z nich odstranili všechen prach, nečistoty i případný hmyz. Pak kopřivy dobře osušte a rozložte na papír. Je třeba je sušit ve stínu na dobře větraném místě. Kopřivová nať by nikdy neměla zčernat, protože jinak ztratí většinu svých cenných léčivých látek. Že je správně usušená poznáte tak, že mezi prsty šustí.

I semena kopřiv mají léčivé účinky

Semena kopřiv jsou připravena ke sklizni od poloviny léta do poloviny podzimu. Podle specializovaného webu The salt box se nejlépe sbírají, když jsou baculaté, zelené a vypadají zdravě. Hnědé shluky semen se nesbírají.

Jak sklízet semena kopřivy na sušení:

Vyberte horní třetinu rostliny, včetně listů a stonků.

Svažte rostliny kopřivy vzhůru nohama a na suchém místě nechte 3-4 dny zaschnout.

Odstřihněte shluky semen ze stonků, listy a hlavní stonek vyhoďte.

Vložte všechny shluky semen do kuchyňského síta a protřepejte, abyste uvolnili semínka z malých stonků, které lze vyhodit.

Vložte semínka do sklenice, kde vám vydrží až rok.

Semena kopřivy mají povzbuzující účinky pro tělo a navíc jsou velmi chutná. Mají skvělou zemitou, ořechovou chuť. V koláči s nimi můžete nahradit třeba mák nebo je můžete přidat do smoothies.

Kopřivová semínka jsou plná vitamínů a minerálů:

Zdroj: Youtube

Ze semen lze připravit i zdravý kopřivový čaj. Stačí, když semena vyluhujete ve vroucí vodě po dobu 5-6 minut.

Jak využít kopřivy v kuchyni

„Přiveďte k varu velký hrnec vody a přidejte několik špetek soli. Omyté listy kopřiv přendejte pomocí děrované lžíce do hrnce. Za občasného míchání je nechte pět minut a poté blanšírujte. Naplňte velkou misku studenou vodou s ledem. Listy přendejte do ledové vody a promíchejte. Poté je vyndejte, rozložte je na čistou utěrku nebo papírové utěrky a osušte. Ledová vodní lázeň zastaví proces vaření a takto upravené kopřivy si uchovají svoji krásnou zelenou barvu,“ uvádí web The spruce eats zaměřený na byliny a koření.

Mohou se použít například jako špenát. Blanšírované listy skladujte ve vzduchotěsné nádobě v lednici po dobu až pěti dnů, nebo je můžete dobře vysušit a zmrazit v uzavřeném sáčku,“ radí web.

Kopřivy jsou zdravým doplňkem jídelníčku:

Čerstvé listy mladých kopřiv se hodí pro přípravu salátů, pesta i pomazánek. Přidávají se do nádivky, bramboráků, omelet, těstovin nebo se z nich dělá polévka.

Jak připravit macerát

500 g čerstvých kopřivových listů nakrájíme nadrobno

pokud nemáme čerstvé, použijeme 100 g sušených

zalijeme vodou (nejlépe dešťovkou)

necháme louhovat 24 hodin

přecedíme a použijeme jako postřik proti mšicím nebo jako zálivku pro rostliny, obsahující dusík, vápník, železo, kyselinu křemičitou i další stopové prvky podporující růst rostlin

zbytek rostlin přidejte do kompostu

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová