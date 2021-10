Naděje pro covidové pacienty bez čichu. Vráti jim ho může vitamín A

Od té doby, co jsem měl covid, se mi skoro po všech jídlech chce zvracet. Maso mi chutná jako benzín. To jsou některé výpovědi pacientů, které po prodělané nemoci přišli o čich. Nebo se jim změnil. Podle britské stanice BBC by jim mohly pomoci právě testované nosní kapky s vitamínem A.

Podle vědeckých studií provází onemocnění covid-19 ztráta čichu a chuti kolem 80 procent všech pacientů. | Foto: Shutterstock