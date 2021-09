Pokud si nejste jistí, že s řečí vaší ratolesti je všechno v pořádku, odborníci radí řešit všechno včas a rychle. Zapomenout na staré dobré rady jako „Je to kluk, ten je línější, později to dožene,“. „Čím dříve se problém začne řešit, tím je pravděpodobnost úspěšné terapie vyšší a trvá kratší dobu. Také nedojde k plnému rozvoji onemocnění, které v důsledku ovlivňuje celou kvalitu života,“ doplňuje klinický logoped Jan Dezort.

Zárodky některých vad vznikají už v prenatálním věku, ovlivněné zdravotním stavem rodičů a genetikou. Jiné se ale posilují v dětství řadou nešvarů. „Škodí nadužívání masmédií. Vytratily se knížky, čtení nahlas a je nahrazeno ťukáním to tabletů. Děti už se neorganizovaně nescházejí a nehrají si třeba na indiány, nepůjčují si hračky. U dnešních dětí pokulhává vývoj jemné i hrubé motoriky, která s vývojem řeči úzce souvisí,“ vysvětluje Eva Kolesová.

"Celkově se zájem o logopedickou péči mírně zvýšil. Jako jeden z důvodů může být to, že všechna poradenská zařízení a školské logopedie omezily či přerušily svoje působení a lidé hledali možnosti, jak v logopedii pokračovat. Klinická logopedie jako jediná svoje ordinace nemusela uzavřít a více lidí se tedy začalo obracet na nás," říká klinická logopedka Pavlína Hrazdirová, z brněnské Logopedie Lískovec.

Nyní jsou ambulance už otevřené, hladký návrat dětí do nich ale neprobíhá. Kapacity logopedů jsou kvůli přetlaku dětí na hraně. „Bohužel se intervaly návštěv protáhly na jedno sezení měsíčně nebo až za šest týdnů,“ vypočítává Eva Kolesová. Ta má svoji ordinaci v hlavním městě, podobná situace ale panuje i v jiných regionech.

Během pandemie výpadky v sezeních mohla nahrazovat rodičovská péče a cvičení doma. Podle logopedů to ale byla k navíc tehdy probíhající distanční výuce obrovská nálož na bedrech rodičů. A není proto divu, že domácí lekce logopedie byly účinné buď málo nebo vůbec. Logopedové chtěli udržovat se svými pacienty kontakt pomocí on-line lekcí, brzy ale narazila „kosa na kámen“. Většina on-line sezeních totiž nebyla a není hrazena pojišťovnami.

Velká část ordinací klinické logopedie kvůli nouzovému stavu omezila nebo zastavila činnost během první vlny. Později praxe řešily úbytek pacientů, kteří naplánovaná sezení rušili kvůli obavám z nákazy. Pro logopedická cvičení dětí je přitom pravidelnost a četnost nejdůležitější. „V dětském věku znamenají tři měsíce vývoje to, co tři roky v životě dospělého. Pokroky přicházejí hrozně rychle, ale pokud dítě z procesu vypadne, začne stagnovat nebo se rovnou prudce horšit,“ popisuje logopedka Eva Kolesová.

Mohl to být malý problém, který by vyřešilo pár hodin soustředění a cvičení. Zásah pandemie ale zadělal i u lehce napravitelných vad řeči na doživotní komplikaci. Na několik měsíců odstřihla děti od logopedů, příležitost zbavit se handicapu mnozí nemají ani po lockdownech. Vynucená pauza způsobila přetlak na ambulance a čekací lhůty se pohybují v řádu týdnů.

