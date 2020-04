Světová zdravotnická organizace: proti koronaviru se vyvíjí nejméně 70 vakcín

V rámci boje proti nákaze novým typem koronaviru se vyvíjí nejméně 70 potenciálních vakcín, z toho tři se již dostaly do fáze klinických studií. Uvedla to Světová zdravotnická orgnizace (WHO).

Koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock