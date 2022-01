"Přeočkování pokládám za hlavní způsob, jak se chránit před vážným průběhem covidu," napsal dnes na twitteru ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Odborníci o posilující dávce hovoří zejména v souvislosti s nastupující vlnou varianty koronaviru omikron, dosavadní vakcíny v původním dvoudávkovém schématu nejsou proti ní tak účinné. Výzvu k přeočkování dosud vyslyšelo asi 2,4 milionu Čechů, tedy zhruba pětina populace a více než třetina dosud očkovaných. Jen za prosinec zdravotníci podali posilujících vakcín 1,52 milionu dávek.

Také průměrný věk nakažených se podle přístupu k očkování liší. Zatímco neočkovaným nakaženým, kterých bylo přes 450.000, bylo průměrně 26,5 roku, pozitivním s dokončeným očkováním 47,5 roku a po posilující dávce 61 let. Důvodem přibývání očkovaných mezi nakaženými a hospitalizovanými v listopadu a zejména v prosinci je slábnutí ochrany několik měsíců po očkování a nástup šíření varianty koronaviru omikron.

O deset let starší

Za tyto dva měsíce skončilo v nemocnicích kvůli covidu-19 přes 29 tisíc lidí. Neočkovaných bylo více než 16 tisíc z nich, jejich průměrný věk byl 62 let. Průměrně o více než deset let starší byli očkovaní hospitalizovaní, za dva měsíce jich bylo asi 11 600. Průměrný věk 542 hospitalizovaných s posilující dávkou byl ještě o pět let vyšší.

Na jednotkách intenzivní péče (JIP) v listopadu a prosinci tvořili neočkovaní pacienti téměř dvě třetiny a lidé s posilující dávkou 1,3 procenta. Neočkovaným na JIP bylo průměrně 61 let, lidem s dokončeným očkováním 64 let a po posilující dávce 70 let.

Podle dat ze 2. ledna zemřelo v posledních dvou měsících loňského roku asi 5400 nakažených covidem-19. Počet ale nemusí být konečný, dohlašují se i několik dní zpětně. Průměrný věk neočkovaných, kteří za tu dobu nákaze podlehli, byl 74,5 roku a tvořili více než polovinu případů. Očkovaným bylo průměrně 78,9 roku a lidem s posilující dávkou 80,5 roku. Mezi zemřelými jich bylo 87, tvořili 1,6 procenta.