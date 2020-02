Roušky jsou beznadějně vyprodané, hlásí prodejny zdravotnických prostředků. Nyní se přitom ukazuje, že jenom rouška na tvář stačit nemusí. Čínští zdravotníci totiž přišli se zjištěním, že se wuchanský koronavirus šíří i jinými cestami – například výkaly. Lidé se tak mohou nakazit například na toaletě nebo když si před jídlem dostatečně neumyjí ruce.

„Pětina pacientů měla skutečně v rané fázi nemoci místo horečky průjem. Začali jsme proto zkoumat, jestli se nákaza může šířit i fekálně-orální cestou. A pravděpodobně může,“ řekl čínské televizní stanici CGTN expert Zhong Nanshan.

Zdravotníci podle něj doposud tento nenápadný zdroj nákazy opomíjeli. Soustředili se spíše na vzorky z dýchacích cest pacientů. Přítomnost viru v zažívacím traktu potvrdili i američtí lékaři. Jeho stopy našli konkrétně ve fekáliích pětatřicetiletého muže, který se léčil na klinice nedaleko Seattlu.

Koktejl léků na HIV a chřipku

Objevila se ale i jedna dobrá zpráva: pacienty s koronavirem se konečně daří léčit. Podle thajského ministerstva zdravotnictví na něj zabírá koktejl léků na HIV a chřipku.

Ukazuje to alespoň případ jednasedmdesátileté pacientky, která bojovala o život v thajské metropoli Bangkok. Poté, co jí lékaři podali kombinaci antivirotik na HIV a chřipku, se ale její stav výrazně zlepšil. „Výsledek testu se po osmačtyřiceti hodinách změnil z pozitivního na negativní,“ řekl CNN její ošetřující lékař Rajavithi Kriangsak Atipornwanich.

Další lék, který by mohl pomoci, nabízí společnost Gilead Sciences. Jde o přípravek Remdesivir, který byl původně vyvinutý proti ebole. Také tento medikament už lékaři u jednoho pacienta použili. Zápal plic se u něj zlepšil během pouhého jediného dne.

Češi jsou bez nákazy

Jednotlivé státy světa mezitím omezují mezinárodní dopravu z Číny. Z evropských zemí k tomu přistoupily třeba Rusko, Itálie či Gruzie, včera se k nim připojilo i Česko. Zákaz přímých letů mezi Čínou a Českem bude platit od příští neděle až do odvolání, oznámil premiér Andrej Babiš.

Do té doby by se mělo z Číny stihnout vrátit všech 105 českých občanů, kteří v Číně momentálně pobývají. Pro jejich případnou evakuaci bude podle Babiše zarezervován vládní airbus. Z ohniska nákazy v čínském Wu-chanu se vrátila i pětice Čechů. Do Evropy je přepravilo francouzské letadlo. Všichni mají negativní testy, zůstávají ale v karanténě.