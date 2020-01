V čem spočívá vaše práce?

Jako průvodkyně osobnostním rozvojem vedu klienty k jejich vnitřní podstatě, potenciálu, vnitřnímu bohatství. Lidem pomáhám například se získáním zdravého sebevědomí, sebeúcty a zdravého vztahu k sobě, s dosažením žádoucích životních změn, realizací plánů a tužeb, s řešením partnerských vztahů, konfliktů nebo třeba i s tím jak zvládat samotu. Jako kouč nedávám rady, ale vedu člověka, aby si sám přišel na to nejlepší řešení. Tu nejlepší odpověď a řešení máme každý v sobě. Sebelépe míněná rada nemusí být pro druhého tou nejlepší. Když klient najde sám v sobě odpověď, pak ví jak dál, nepochybuje a řídí se tím nejlepším pro něho samotného. Také vytvářím seberozvojové on-line programy, jeden z velmi žádaných je program pro hubnutí metodou změny myšlení.

Jací lidé vyhledávají vaše služby?

Koučink hodně řeší manažeři, protože chtějí někam posunout sebe nebo firmu. Životní koučink vyhledávají ti, kteří chtějí najít smysl svého života, hledají práci, která by je bavila a naplňovala, nebo mají problémy ve vztazích. Často mají lidé strach udělat změnu a vzdát se svých jistot, byť jim přinášejí víc stresu a trápení než radosti a pohody. Necítí se šťastní a jsou rozhodnutí srovnat si svůj život, jen nevědí jak. Obecně řešením je, pokud si člověk uvědomí sám sebe, posílí svou sebedůvěru, sebeúctu, neživí mysl negativními myšlenkami a strachy, ale vezme zodpovědnost za svůj život do svých rukou.

Je to dlouhá cesta?

Vnitřní přeměna nenastane hned, ale oproti celému životu je relativně rychlá. Průměrně už během půl roku klienti vnímají zásadní změny, které jim přinášejí klid, radost, lásku, úspěch i celkové životní naplnění. Ale čas vnitřní přeměny je u každého individuální.

Zabýváte se také metodou neurolingvistického programování (NLP) s hypnózou. S čím může tato metoda pomoci?

Prostřednictvím této metody se člověk propojí sám se sebou, se svým vnitřním zdrojem. Tím si dokáže přenastavit nezdravé myšlenkové vzorce, kterými mohou být různé nezdravé strachy, negativní myšlenky, přesvědčení, která nejsou naše, a ukotvit v sobě soulad a pozitivní přístup k životu. Princip hypnózy spočívá v odstranění emočních bloků v našem podvědomí, čímž dojde k rozvoji potenciálu a schopnosti tvořit si svůj život tak, jak si přejeme.

Dokáže hypnóza odstranit fobie?

Ano, jsou problémy, o kterých člověk ví, ale nedaří se mu je rozumem změnit, protože jsou hluboko v našem podvědomí. Měla jsem klientku, která měla obrovský strach z pavouků a chystala se do země, kde byl jejich výskyt poměrně častý. Hypnózou jsme se dostaly do jejího dětství, kdy se ztratila rodičům v kukuřičném poli a zažila velký strach, že ji nenajdou. V tom strachu viděla na klase nad sebou ohromného pavouka. Uvědomila si, že primárně netrpí strachem z pavouků, ale že úzkost pochází ze situace, kdy se ztratila, jen ji měla spojenou s pohledem na pavouka. Když tohle pochopila, strach z pavouků zmizel. Dnes už je známo, že 95 procent našeho jednání řídí naše podvědomí. My si můžeme rozumem leccos vysvětlit, pochopit, ale naše podvědomí má v určitých situacích větší vliv na naše chování a postoje.

Není hypnóza nebezpečná?

Není. NLP s hypnózou je stav, který známe a je nám přirozený. V takovéto hypnóze jsme několikrát za den, například když vypneme hlavu, zadíváme se z okna, jsme ve flow. V hypnóze člověk nespí, nachází se pouze v hlubokém relaxačním stavu podobném meditaci, cvičení jógy nebo okamžiku flow. Hypnóza nabízí nová pochopení a nechává nevědomí, ať si samo zpracuje téma, které člověk řeší. V okamžicích prožívání transu se blížíme do stavu harmonického vyrovnání a tím můžeme zažívat psychickou i fyzickou rovnováhu. Není možné někomu sugerovat něco, co nechce. Vnitřní zdroj každého z nás je silnější než sugesce z venku. Navíc NLP s hypnózou má jen nepřímé sugesce, otevřené.

Kolik sezení je třeba, aby se člověk „uzdravil“?

Samotný proces hypnózy trvá zhruba třicet minut. Například fobie se mohou odstranit po jednom sezení, ale zpravidla je třeba absolvovat NLP hypnóz více. Každopádně už po jednom sezení klienti vnímají posun a změnu. Vše má svůj čas a průběh. Například pokud chcete mít v józe protažené tělo, je třeba ji cvičit pravidelně. Stejně tak je to i s myslí, egem a emocemi.

Pořádáte také seberozvojový pobyt s cestováním na Bali. Proč zrovna tam?

Na Bali mám silné přátelské vazby. Klienti se mnou zažijí to, co běžní turisté nemají moc šanci poznat. Nejezdíme do turistických letovisek, ale na východ Bali, které je autentičtější a klidnější. Navštívíme například i ceremonie, oslavy a také místní nekomerční šamanku. Pobyty jsou hodně relaxační a pokud klienti chtějí, jsem jim k dispozici i v oblasti osobního rozvoje. Bali má krásnou energii a mentálně je velmi očistné.

Pracovala jste jako šéfredaktorka Libereckého deníku. Jaká byla vaše cesta k osobnímu rozvoji?

Práci v novinách jsem měla hodně ráda, ale jednoho dne mi po letech v médiích přišlo, že bych měla odejít. Že mi tato práce už nemá co dát a ani já jí. Nějaký čas jsme pracovala jako tisková mluvčí na záchrance, což byla úžasná zkušenost. V té době už jsem se více a více věnovala osobnímu rozvoji, tvořila kurzy a semináře a také příležitostně školila ve firmách soft skills. V té době jsme s kamarádkou založily a vedly seberozvojový Klub Kairos. Po čtyřech letech na záchrance jsem se osobnímu rozvoji začala profesně věnovat naplno. Jsem nesmírně vděčná, že dělám to, co mě baví a co se jeví i jako mé poslání. Každému přeji, aby měl práci, která ho naplňuje po všech stránkách, a vím, že každý takovou práci může najít, pokud se pro to rozhodne. A není to o podnikání. Někdo se může najít třeba v tom, že miluje vytváření tabulek v Excelu, někdo něco vyrábí nebo pěstuje květiny.

Lenka Fuentes se koučinku a terapii LNP s hypnózou věnuje šestým rokem. Cesty na Bali pořádá od roku 2018. Poprvé tam sama vycestovala o rok dříve. Je také autorkou NLP meditací, které jsou hojně navštěvované. Mezi její záliby patří její práce, hudba, miluje knihy a cestování, zpívá a hraje na kytaru. Je jí 52 let a má dvě dcery.