Dětská mozková obrna upoutala Lukáše Šafra na vozíček. Žádné léky nepomáhaly. Plánoval sebevraždu. Poté se náhodou dostal ke kratomu. Krátce po jeho užívání se bolesti utlumily natolik, že začal být schopen ovládat své tělo. A to takovou měrou, že nyní již vozíček nepotřebuje. Mladík již dokonce sportuje. To je jeden z příběhů, jež vytáhla Česko-slovenská asociace pro Kratom na obranu této původně asijské rostliny.

Reagovali na paniku, která se kolem látky strhla v posledních týdnech. Rostoucí popularita u dětí totiž odhalila i rizika volné dostupnosti a nesprávného používání kratomu. Kvůli případům závislosti totiž kritici staví kratom na úroveň heroinu. Proti tomu se zastánci kratomu bouří.

„Je to přírodní látka. V závislosti na odrůdě a velikosti dávky je užíván pro odbourávání bolesti, na deprese, úzkost, nespavost, pfro zbystření smyslů, lepší koncentraci, motivaci, vyšší fyzickou i mentální výkonnost a mírnou euforii,“ vyjmenoval ředitel Česko-slovenské asociace pro Kratom Marek Lončík.

Současný stav s dostupností komukoli a všude je však podle nich neúnosný, volají po právní regulaci kratomu. „Největším problémem jsou kratomové výdejní automaty, které někteří prodejci cynicky staví do blízkosti škol. Za jejich odstranění bojujeme poslední rok. Kratom mladistvým do rukou nepatří. Ve svém věku ještě nedovedou odhadnout veškerá rizika, která se s jeho užíváním pojí. Automaty musí z ulic pryč,“ sdělil Lončík.

Finta se suvenýrem

Podle něj chybějící právní regulace rovněž způsobuje, že prodejci nemusí kontrolovat, co se v jejich produktu nachází. „Balení kratomu proto může kromě rostliny samotné obsahovat také pesticidy a těžké kovy a poškodit tak uživateli játra. V České republice se bohužel zatím nachází pouze jednotky prodejců, kteří kratom laboratorně testují a zajišťují tak jeho nezávadnost,“ dodal Lončík.

Látka v tuzemsku funguje v „šedé zóně“. Případný postih od Státní zemědělské a potravinářské inspekce čeští distributoři obcházejí tím, že kratom uvádějí na trh jako sběratelský předmět. To kritizuje i protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Je to látka k orálnímu užití, která má účinek psychotropního charakteru. Tak se má prodávat za podmínek jako potraviny, lék nebo třeba alkohol či tabák,“ vyjádřil se již dřív.

Česko-slovenská asociace pro Kratom navrhuje, aby kratom byl dostupný pouze lidem nad osmnáct let a procházel potravinovou kontrolou. „Zároveň věříme, že kratom by měl být k dostání pouze za tímto účelem provozovaných obchodech a e-shopech. A to na občanský průkaz,“ popsali.

Obava z další kauzy Ayahuasca

Ministerstvo zdravotnictví se podle asociace za kratom zabývá i možností zákazu látky, který již platí v několika evropských státech.

Kratom v České republice podle údajů od prodejců užívají vyšší desítky tisíc lidí. Od vysokoškoláků, přes sportovce, policisty, vojáky, až po starší lidi, jimž pomáhá s bolestmi a nemocemi pohybového aparátu. „Nyní hrozí, že se z nich stanou kriminálníci. Desítky tisíc manželů Kordysových,“ narážel na další žhavou a kontroverzní kauzu Ayahuasca.

V ní nedávno olomoucký vrchní soud uložil manželskému páru Kordysových po osmi letech vězení Za nelegální obchod s psychotropním nápojem. Vzbudilo to vlnu nevole. Podle expertů je totiž ayahuasca lektvar připravovaný podle tisíce let staré receptury peruánských léčitelů. A s tvrdými drogami se nedá srovnávat. Manželé jej používali při terapeutických sezeních, jakýchsi seancích.

Podle Lončíka se kratom se jeví jako bezpečná látka. Odkázal na amerického profesora chemie z Floridské univerzity Christophera McCurdyho. Podle něj zkonzumovat dávku, která by byla smrtelná, není stejně jako u marihuany v lidských silách.

Jiná káva to opravdu není

Adiktologové však upozorňují, že kratom není jen neškodný doplněk stravy srovnatelný třeba s kávou. Jde o návykovou látku, při dlouhodobém a nadměrném užívání si člověk na kratomu vybuduje závislost. „Abstinenčními příznaky pak jsou nespavost, nesoustředěnost, podrážděnost, neklid v nohou. Jde o příznaky nepříjemné, avšak nikoli život ohrožující. Po několika dnech bez látky odezní,“ tvrdí Lončík.

Lze se i předávkovat, což se projeví třeba krátkodobým svalovým třesem. Asociace odmítá tvrzení, že na světě zemřely již desítky lidí s kratomem v krvi. Podle nich v těchto případech lidé měli v krvi koktejl i nejrůznějších dalších látek, od alkoholu po drogy a opioidy.

Kratom je na trhu již deset let. Jeho uživatelé i mnozí experti se domnívají, že v momentě jeho zákazu by vznikl obrovský černý trh. Podobně jako je to nyní u marihuany. „Pokud je nyní kontrola nad kratomem problematická, po jeho postavení do ilegality by nebyla už vůbec žádná. Teprve tehdy by začal být opravdovým problémem,“ doplnil Lončík.