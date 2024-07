Zbarvení moči do červena člověka často vyděsí. Může totiž signalizovat, že v ní je krev. Jedná se o varovný signál rakoviny, nebo může jít jen o lehčí potíž či dokonce je vše v pořádku? Připravili jsme pro vás přehled příčin, které mohou krev v moči způsobit.

Ve své knize A co když umírám popisují lékaři z Columbijské univerzity v New Yorku Christopher Kelly a Marc Sabin Eisenberg přehledně možnosti, co všechno může krev v moči znamenat; kdy lze v takovém případě zůstat v klidu a kdy naopak spěchat k doktorovi.

„Lékařský pojem pro krev v moči je hematurie. Dobrou zprávou je, že zbarvená moč ve většině případů neobsahuje přímo krev. Jde spíše jen o nějaký vedlejší produkt trávené potravy nebo léku, který jen jako krev vypadá,“ vysvětlují lékaři.

Když záleží na barvě moči:

Někdy banalita, jindy vážný stav

Při podezření na krev v moči je však určitě dobré neváhat a odnést vzorek ke svému praktickému lékaři. Ten zajistí laboratorní vyšetření.

Pokud analýza moči odhalí skutečně krev a její přítomnost se nedá nijak snadno vysvětlit, bude potřeba nalézt její zdroj. Mezi nejpravděpodobnější důvod krvácení do moči patří problémy s ledvinami, s močovým měchýřem či u mužů s prostatou.



Nemůže za to červená řepa?

Nejprve je ale dobré říct si, kdy není třeba u zbarvené moči panikařit. Hodně častým důvodem bývá konzumace salátu z červené řepy nebo třeba boršče. Pigment z červené řepy totiž zbarví všechno, s čím přijde do styku.

„Po zkonzumování červené řepy se může část pigmentu z ní vstřebat do krve a obarvit vám moč. Veškerý pigment, který se nevstřebá ve střevech, skončí ve stolici, obarvené na tmavě červenou,“ upřesňují doktoři Kelly a Eisenberg.

Když ženy mají své dny

Krev v moči se u žen běžně objevuje také ve dnech, kdy menstruují. Menstruační krev se může snadno dostat k ústí močové trubice a proniknout tak do vycházející moči.

Zbarvení moči do oranžova či červena mohou způsobovat také některé užívané léky, na což by vás měl lékař upozornit.

A tady výčet případů krvavě zbarvené moči, které nevyžadují zásah lékaře, končí. Další důvody krvácení do moči je už třeba důkladně diagnostikovat a léčit. Jedná se totiž o signál závažných onemocnění.

1. Zánět močového měchýře

Krev v moči, pálení při močení, neustálé nutkání běžet na záchod. To jsou jen některé z příznaků zánětu močového měchýře.

Jednou v životě prodělá zánět močových cest asi 50 - 60 % žen, přičemž až čtvrtina opakovaně do jednoho roku od prvního výskytu nemoci. Celá třetina žen pak zánětem močového měchýře poprvé onemocní před dovršením 24 let.

„Nejčastějším původcem je bakterie Escherichia coli (zkráceně E. coli), přirozeně se vyskytující ve střevech. Ta může být do močové trubice zavlečena z konečníku, například při nesprávném utírání po stolici nebo během sexu,” vysvětluje gynekoložka Kristýna Koutná.

Pro zajímavost, zánětem močového měchýře trpí dívky po prvním roce života 30krát častěji, než chlapci. A jsou-li ve věku 20 - 50 let, tak dokonce stokrát častěji. Důvodem je odlišné uložení močové trubice u mužů a žen.

Zatímco močová trubice ženy měří čtyři centimetry, mužská je 4 až 5krát delší. Bakterie tak u mužů musí urazit mnohem delší cestu, než pronikne do močových cest.

2. Rakovina ledvin

Krev v moči by také mohla signalizovat zhoubné onemocnění ledvin. V časných stádiích rakovina ledvin bohužel nezpůsobuje žádné potíže, které člověka zavčas varují. Teprve postupně, jak nádor roste, objevují se i příznaky onemocnění.

„Krev v moči je nejčastějším symptomem, který přivádí pacienta k lékaři. Stává se přitom, že se krvácení objeví jen jednou a nečekaně, bez jiných příznaků,“ uvádějí stránky Linkos, které garantuje Česká onkologická společnost.

Více se o onemocněních ledvin můžete dočíst také v našem dřívějším rozhovoru s profesorem Ondřejem Viklickým, přednostou Transplacentra IKEM.

Vzácně je nádor na obou ledvinách Ledviny může postihnout několik druhů zhoubného bujení. Nejčastějším nádorem je adenokarcinom ledviny u dospělých. Tvoří 86 % všech zhoubných nádorů ledvin. Nádor se objevuje přibližně stejně na obou dvou stranách, vzácněji se nachází na obou ledvinách najednou.

3. Nádor močového měchýře

Pálení nebo řezání při močení, krev v moči či příliš časté nutkání na malou. Takto se může projevovat rakovina močového měchýře, která je nejčastějším nádorovým onemocněním močových cest.

Vážnou diagnózu si každoročně vyslechnou zhruba 2000 pacientů, nejčastěji muži. Nejrizikovější skupinou jsou podle České urologické společnosti kuřáci, kterým nádor hrozí až čtyřikrát častěji než nekuřákům.

Základní prevencí tohoto typu nádoru jsou především zdravý životní styl a pravidelná vyšetření u urologa.

„Krev v moči bychom v žádném případě neměli podceňovat či přecházet. Řada pacientů bez dalšího vyšetření usoudí, že se jedná pouze o zánět močového měchýře, v čemž je utvrdí i to, že varovné zbarvení moči časem odezní,“ říká Michael Janský, urolog a člen Rady Sdružení ambulantních specialistů.

Odeznění zbarvení moči však u rakoviny neznamená, že zmizí i onemocnění – a v tom spočívá její záludnost. Podobné to může být i s bolestí v podbřišku. Nádory močového měchýře mohou být velmi agresivní, včasná diagnostika je proto stěžejní. „Při potížích doporučuji rovnou navštívit urologa. Každoročně na tento typ tumoru umírá více než 800 pacientů,“ dodává doktor Janský.

4. Rakovina prostaty

Krev v moči se může, byť vzácněji, objevit při nádoru prostaty. K dalším, častějším příznakům patří nucení na močení, obtížné a časté močení, buzení ze spánku kvůli nutkavému pocitu na močení. Pacienti si také stěžují na pocit nevyprázdnění, močení v malých dávkách a na slabý proud moči.

„Karcinom prostaty je nejčastějším onkologickým onemocnění mužů v České republice. Každý rok onemocní téměř osm tisíc mužů a výskyt neustále roste. Incidence karcinomu prostaty stoupá s věkem, před 40 rokem se téměř nevyskytuje, naopak mezi 65 a 75 rokem života je výskyt nejvyšší,“ říká docentka Hana Študentová z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.