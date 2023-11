Tmavé kruhy pod očima jsou často varováním našeho těla, že si dopřáváme příliš málo spánku. Někdy se však tento kosmetický problém stává vážným zdravotním rizikem, nebo spíše jeho vnějším projevem. Pro úspěšnou léčbu je vždy potřeba určit, co tmavé kruhy pod očima způsobuje. Někdy nás totiž může tělo tímto způsobem varovat, že nám hrozí selhání jater či trpíme jinou vážnou chorobou. Co ale na kruhy pod očima zabírá a jak se jich zbavit?

Tmavé kruhy pod očima jsou někdy kosmetickým problémem, jindy projevem zdravotní komplikace. | Foto: Shutterstock

Kruhy pod očima? Zkuste dvě vychlazené čajové lžičky:

Zdroj: Youtube

Známe je všichni. Objeví se nejpozději začátkem podzimu, jakmile naše pokožka získá zpět svou původní světlou barvu, a přidají nám hezkých pár roků. O čem je řeč? O tmavých kruzích pod očima. Někteří je berou jako synonymum pro únavu a nevyspání, jiní s nimi bojují celoživotně. Tmavé skvrny společně s opuchlými váčky mohou v některých případech signalizovat vážné zdravotní komplikace, jindy je lze vyřešit správnou spánkovou hygienou a chladivými obklady z jedné věci, kterou každé ráno vyhazujete do odpadkového koše. Proč se kruhy pod očima dělají a co na tmavé skvrny pomáhá?

Co způsobuje kruhy pod očima

Tmavé kruhy pod očima a opuchlé oční váčky jsou častým problémem mnoha žen. Někdy jsou způsobeny pouhým nedostatkem spánku, jindy mohou signalizovat méně či více závažný zdravotní problém. Jisté ale je, že s příchodem zimy, kdy se naše tělo zbavuje posledního opálení, vylezou více na odiv a pohled do zrcadla se stává méně příjemným.

Důvodů, proč se u vás tmavé kruhy pod očima objevují, může být celkem mnoho a někdy je nezakryjeme ani hustým nánosem korektoru či make-upu. „Mezi možné zdravotní příčiny patří především problémy se štítnou žlázou nebo anémie,“ říká nutriční terapeutka Cassandra Barnsová pro britský deník Daily Mail. Doplňuje však, že další příčinou může být i potravinová intolerance zejména lepku či kravského mléka.

Problém nastává ve chvíli, kdy se současně objeví i žloutnutí očního bělma. „Pokud je vaše oční bělmo žluté, odborníci varují, že to může být příznakem potenciálně smrtelného onemocnění jater, hepatitidy, stejně jako žloutenky a jaterní dysfunkce,“ varuje britský deník.

O potenciálních problémech s játry, ale i ledvinami, hovoří i mezinárodní všeobecná nemocnice Vinmec: „Tmavé kruhy mohou být způsobeny i selháním ledvin, což následně vede k tmavnutí, vysoušení a nedostatečné vitalitě pokožky pod očima. Zrovna tak však mohou být tmavé kruhy pod očima vnějším projevem chronického onemocnění jater či žaludku,“ varuje zdravotnické zařízení a doporučuje při jakýchkoliv pochybnostech vždy kontaktovat příslušného lékaře. Což ostatně platí při nejistotě v jakékoliv oblasti lidského zdraví.

Jak se zbavit kruhů pod očima

Existuje nespočet přípravků, které zaručují zmírnění výskytu tmavých skvrn pod očima, ať už jsou jejich důvody prakticky jakékoliv. Pokud však nechcete utrácet za drahé produkty, můžete vyzkoušet tento přírodní postup, který je nejen příjemný, ale i levný a jednoduchý na provedení i v domácích podmínkách.



Potřebujete na něj totiž jen dva čajové sáčky, horkou vodu a 15 až 30 minut klidu. „Použití čajových sáčků na oči je oblíbeným domácím lékem. Má potenciál pomoci zlepšit vzhled vašich očí tím, že je zbaví tmavých kruhů, otoků i zarudnutí. Rovněž může pomoci v případě podráždění,“ hovoří zdravotní koučka Karen Cross v magazínu Healthline o cenově dostupné a přírodní možnosti léčby tmavých skvrn pod očima.

Čajů, které lze ke zmírnění tmavých kruhů pod očima použít, je celá řada. Jedním z nich je obyčejný heřmánek, který je dobré mít v období podzimních viróz vždy při ruce. Mezi další oblíbené druhy čajů patří například zelený, levandulový, měsíčkový, rooibos, fenyklový či pískavice řecké seno.

„Heřmánek obsahuje sloučeniny zvané flavonoidy, o kterých je známo, že mají antioxidační a protizánětlivé účinky, jež zklidňují pokožku a snižují otoky a zarudnutí. Obsažené taniny také mohou pomoci stáhnout krevní cévy a snížit výskyt tmavých kruhů pod očima,“ vyzdvihuje sílu heřmánku specialista na ženskou krásu Unity skincare.

Heřmánek má tudíž schopnost nejen zmírnit výskyt tmavých kruhů, ale pokud se ráno probouzíte s opuchlýma očima s viditelnými váčky, může vám bylinka ulevit i v této oblasti.

Jak čajové sáčky používat

Vybrané čajové sáčky namočte do horké vody, stejně jako to děláte, když si chcete čaj připravit k pití. Po zalití horkou vodou čajové sáčky vyjměte a opatrně z nich vymačkejte přebytečnou tekutinu, než je necháte vychladnout. Případně je můžete rychleji vychladit tak, že je dáte na pár minut do lednice.

„Poté přiložte vychlazené čajové sáčky na vnější část zavřeného oka na 15 až 30 minut. Pokud vám to bude příjemné, můžete pomocí konečků prstů jemně na oční víčka i zatlačit. Může to být velmi uvolňující,“ radí prémiový výrobce čajů Revolution Tea.

Studený či teplý obklad

Pak je tu také otázka, zda je nutné čajové sáčky před použitím skutečně vychladit. V některých případech totiž mohou pomoci i v případě, že je necháte teplé. Zatímco studený obklad pomůže především při problémech s otoky a tmavými kruhy pod očima, i teplý obklad má svá opodstatnění.

„Použití teplého obkladu na oči může pomoci uvolnit dráždivé šupinky kolem řas a zabránit budoucímu ucpání mazových žláz, ale uleví i při projevech spojených s ječným zrnem. Teplo také zklidňuje podrážděnou pokožku, ulevuje od svědění, při infekcích a pomáhá snížit zánět,“ radí zdravotnický magazín Greatist.

Vždy je ale nutné odhalit pravou příčinu tmavých kruhů a ujistit se, že se nejedná o zdravotní komplikaci. V tom případě vám totiž čajové sáčky nepomohou a je potřeba navštívit lékaře.