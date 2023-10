Časté krvácení z nosu vnímá většina z nás pouze za kosmetický problém, který ale značně znepříjemňuje kvalitu života. Nejčastějším důvodem krvácení z nosních dírek bývá prasknutí oslabené krevní cévy, ale někdy může být příčina mnohem závažnější. Jaké jsou důvody krvácení z nosu, jaké choroby vám hrozí, jak krvácení zastavit a proč nepomáhá vypálení cévek?

Při zástavě krvácení se doporučuje předklonit hlavu a stisknout nosní křídla. | Foto: Shutterstock

Jak zastavit krvácení z nosu:

Zdroj: Youtube

Krvácení z jedné či obou nosních dírek patří mezi nejčastější akutní stavy, se kterými především rodiče dětí, ale i někteří dospělí, navštěvují pohotovost či ambulanci ORL. Jedná se o akutní stav, který je jen zřídka smrtelný a více jak polovina lidí ho v životě zažila na vlastní kůži.

Nosní krvácení je ve většině případů neškodné a jedná se spíš o kosmetickou záležitost. Někdy ovšem může téct krev z nosu i z mnohem závažnějších důvodů, které není radno přehlížet. Co způsobuje krvácení z nosu? Jaké vážné choroby může signalizovat a jaký vitamin vám ve stravě možná chybí?

Příčiny častého krvácení z nosu

Někteří lidé mají sklon k opakovanému samovolnému krvácení z nosu, odborně zvané epistaxi. Tyto potíže se objevují často při nachlazení, rýmě nebo horečce. Také u alergiků bývá sliznice nosu překrvená, a tudíž náchylná ke krvácení.

Tuto pokojovku musíte mít. Její vůně bojuje proti chřipce, rýmě i nachlazení

„Příčinou opakovaného krvácení z nosu mohou být také rozšířené žilky na sliznici nosní přepážky. Často však dochází ke kombinaci více příčin najednou. Epistaxí trpí nejčastěji děti, v dospělosti potíže většinou ustoupí,“ uvedla pro Deník hematoložka Kateřina Pinterová z laboratoře SYNLAB.

Pokud se jedná o dětského pacienta, neměli by podle ní rodiče při opakovaném krvácení z nosu váhat a měli by potomka objednat na ORL vyšetření. „Vidět by ho měl ale také hematolog, protože krvácení z nosu může být prvním příznakem (obvykle vrozené) poruchy krevní srážlivosti,“ dodává hematoložka.

Krvácení z nosu se ve většině případů týká přední části nosu. Nejčastěji je způsobeno prasknutím krevní cévy v nosní sliznici, což se někdy děje spontánně, jindy je ruptura iniciována traumatem, užitím léků či určitými zdravotními stavy. „Krvácení z nosu má na svědomí jen 0,0002 % úmrtí a jen v 10 % případů je natolik vážné, že vyžaduje lékařský zásah. Nejčastěji se vyskytuje u dětí ve věku od 2 do 10 let a u starších osob ve věku od 50 do 80 let,“ stojí v odborné studii.

U dospělých vzniká krvácení z nosu často při užívání preparátů na ředění krve, nebo léků na zlepšení prokrvení. Krvácení z nosu se ale může objevit také v důsledku poranění v přední části nosu, kde se nachází bohatá cévní pleteň.

Krvácení z nosu vs. vážné choroby

Důležité je také rozlišit takzvané přední a zadní krvácení. Zatímco přední krvácení, které je mnohem častější a bývá způsobováno defektem cévy, jde během chvíle zastavit, zadní krvácení může být mnohem závažnější.

Domácí elixír zdraví za pár kaček. Pár loků denně a chřipka nemá šanci

„U zadního krvácení dochází často k odtoku krve z obou nosních dírek či přímo do nosohltanu, kdy je krev polykána či vykašlávána. Hrozí tak vyšší riziko ohrožení dýchacích cest, zvracení či dušení,“ uvádí autorky odborné studie o krvácení z nosu Ayesha Tabassom a Julia J. Dahlstrom.

Krvácením z nosu ale mohou být doprovázeny i další závažné zdravotní stavy. „Jedním z nich je hypertenze (vysoký krevní tlak), hormonální nerovnováha nebo ateroskleróza (onemocnění cévní stěny). Rovněž může být jedním z příznaků selhání jater či ledvin. Z lokálních příčin jsou to cizí tělesa, úrazy nosu či nádory v nose, ale také jeho mechanické čištění, či nasální aplikace drog,“ popisuje závažnější příčiny krvácení z nosu doktorka Kateřina Pinterová.

Jak správně zastavit krvácení z nosu

Není tomu tak dlouho, co tradoval mýtus, že máte při krvácení z nosu zaklonit hlavu a držet se za nos, aby krev nevytékala ven. To však nutně vedlo k tomu, že krev stékala přímo do hrtanu a docházelo k jejímu polykání. Některým lidem polykání většího množství krve mohlo způsobit i zvracení či zažívací potíže, proto se tato metoda dnes již nedoporučuje.

„Krvácení z přední části dutiny nosu bývá mírnější, bez vážných komplikací a do patnácti minut by ho měl člověk zastavit sám,“ vysvětluje přednosta ORL kliniky Pardubické nemocnice. To však platí pouze v případě, že se jedná o zmiňované přední krvácení. V opačném případě, nebo v případě, že krvácení nejde po uvedené době zastavit, by měl pacient navštívit lékaře.

A jak tedy krvácení správně zastavit? „Krvácení zastavujeme stisknutím nosních křídel k sobě po dobu minimálně tří minut. Vhodná je poloha v sedě v mírném předklonu a přikládání studených obkladů na zátylek a kořen nosu. Krev v ústech je třeba nepolykat, ale vyplivovat ven, abychom předešli zvracení,“ vysvětluje hematoložka Kateřina Pinterová.

Když vypálení cévek nepomáhá

Pokud bojujete s častým krvácením z nosních dírek, nebo časté krvácení trápí vaše děti, jistě jste se už setkali na ORL s řešením, že vám žilky jednoduše vypálí či poleptají. Někdy toto řešení může pomoci, ale ne vždy je to vhodná varianta.

Rostou skoro všude. Vyzkoušejte plody, které před zimou posílí vaši imunitu

„Záleží na příčině. Pokud jsou důvodem krvácení z nosu rozšířené cévky, bývá nutná elektrokoagulace cévek (metoda používaná k odstranění drobných útvarů na kůži, pozn. red.) pinzetou, nebo chemokauterizace – jejich poleptání roztokem dusičnanu stříbrného. Potíže s krvácením se však často vrací, mnohdy tak bývá nutné tyto zákroky opakovat,“ podotýká Kateřina Pinterová.

Pokud je totiž příčinou krvácení z nosu jiné onemocnění, je třeba se vždy zaměřit především na léčbu tohoto onemocnění. Jestliže se tudíž poleptání či odstranění žilek nejeví jako úspěšné, je potřeba začít pátrat po pravé příčině.



Nahrává se anketa …

Někdy chybí jen „céčko“

Někdy však za krvácením z nosu může stát obyčejný nedostatek důležitého vitaminu. Nedostatečný příjem vitaminu C se může projevovat zvýšenou krvácivostí dásní, ale právě i praskáním cévek, které nevydrží silné smrkání či kýchání.

„Při častém krvácení se doporučuje doplnit vitamin C spolu s rutinem,“ radí v poradně lékárny Dr. Max doktorka farmacie Radka Procházková.

Zázvor, všelék podzimu. Těmito čtyřmi chybami ho připravíte o cenné látky

Kdykoliv vás však trápí jakýkoliv zdravotní problém, který se vlastním zásahem či domácí léčbou nedaří dostat pod kontrolu a stav se nezlepšuje, neváhejte s návštěvou odborníka.