Mnoho lidí o bylině s trochu strašidelným názvem krvavec toten nikdy neslyšelo. Tato rostlina přitom zkrášluje mnoho českých luk. Její temně červené květy vypadají efektně, ale hlavní význam krvavce spočívá v jeho schopnosti pomáhat s léčením dlouhé řady neduhů. Navíc se ukázalo, že má velmi silné antibakteriální účinky, takže je přírodní alternativou k antibiotikům. Lidoví léčitelé to věděli už dávno a vědci to nyní potvrdili.

Krvavec toten:

Prostředek k zastavení krvácení

Krvavec toten je pohledná rostlina. Dorůstá do výšky 30 až 120 centimetrů a v době od června až do září je snadno k poznání podle drobných, ale nápadných voňavých červených až purpurových květů. Roste na vlhkých loukách, pastvinách, březích řek i vodních nádrží, v listnatých lesích a na jejich okrajích.

Jeho přirozené prostředí se rozprostírá v mírném pásmu severní polokoule od západní Evropy přes Kamčatku, severovýchodní Čínu a Japonsko až po Severní Ameriku.



„V severní a severovýchodní části Číny se krvavec pěstuje pro komerční využití,“ uvádí portál The Herbal Resource, který se věnuje léčivým bylinám. Právě v tradiční čínské medicíně se krvavec už po tisíciletí používá k léčení krvácení, popálenin a vředů na kůži. Obsahuje totiž látky, které podporují srážlivost krve a hojení ran.

V Číně je bylina oblíbená i při léčení dalších kožních problémů. „Pacienti trpící ekzémem vykazovali výrazné zlepšení při léčbě mastí vyrobené z kořene krvavce a vazelíny,“ upozorňuje portál pro přírodní medicínu Natural Medicinal Herbs.

„V čínské i západní bylinné medicíně se odvar z kořene používal vnitřně také při silném menstruačním krvácení, krvi ve stolici a moči, krvácejících hemeroidech a děložním krvácení,“ informuje The Herbal Resource.

Hlavní léčebné účinky krvavce byly známy i v Evropě, čemuž nasvědčuje jeho latinský název Sanguisorba officinalis, kde „sanguis“ znamená krev a „sorba“ sát nebo absorbovat.

Stejně tak se vědělo, že krvavec umí urychlovat hojení kožních defektů, mokvajících infikovaných zánětů, akné, pásového oparu či neštovic.

V češtině se bylině říká krvavec toten. I tento název je zajímavý, protože toten je staročeské označení pro bubnování. Tvar rostliny zřejmě lidem připomínal paličky od bubnu. Známe ji však také jako krvavé koření, kominíček nebo komeníček.

Krvavec se odpradávna používal k zastavování krvácení.

Bojovník proti nebezpečným bakteriím

Krvavec toten je bohatý na třísloviny, saponiny, flavonoidy, silice, hořčiny, minerály a vitamin C. „Přítomnost těchto živin pomáhá podporovat různé tělesné funkce od posílení imunitního systému až po zlepšení zdraví pokožky,“ píše botanický web Picture This.

Rostlina obsahuje antioxidanty, které pomáhají neutralizovat volné radikály, jejichž působení poškozuje buňky a vede k chronickým onemocněním. Navíc má velmi silné antibiotické účinky.

Prokázalo se, že krvavec působí na řadu nebezpečných patogenních bakterií. Patří mezi ně zlatý stafylokok, který může v těle způsobit infekční hnisavé procesy, a dokonce zapříčinit otravu krve.

Dále je krvavec účinný proti streptokokovi pneumoniae, který způsobuje meningitidu, pneumonii a další závažné infekce. A v neposlední řadě pomáhá proti bakterii Pseudomonas aeruginosa, jež je původcem zánětu močových cest, středního ucha či hnisání popálenin.

Na tyto antimikrobiální účinky krvavce se zaměřila polská studie z roku 2016 s názvem Chemické složení, antioxidační a antimikrobiální aktivity Sanguisorba officinalis L., která zkoumala schopnost extraktů z krvavce likvidovat nebezpečné bakterie.

Výsledky podle vědců naznačily široké spektrum a vysokou účinnost alkoholových i vodných extraktů z krvavce. „Prokázaná antimikrobiální aktivita, zejména inhibice růstu mikroorganismů způsobujících záněty kůže a sliznic, plně ospravedlňuje použití Sanguisorba officinalis v tradiční medicíně,“ uzavírá studie.

Použití krvavce v bylinné medicíně

Kontroluje krvácení, snižuje zánět, podporuje hojení a ničí mnoho patogenních organismů.

Vnitřně při průjmu, úplavici, ulcerózní kolitidě, hemoroidech a abnormálním děložním krvácení.

Zevně na popáleniny, opařeniny, opruzeniny a kožní onemocnění.

Zubní pasta pro parodontální onemocnění.

Uleví při artritidě a zlepší trávení

Krvavec je prospěšný také pro pacienty trpící artritidou a jinými zánětlivými poruchami. „Jeho začlenění do stravy může poskytnout významnou úlevu a zlepšit kvalitu života,“ podotýká web Picture This.

Bylina má příznivý vliv i na zažívání. Taniny a další bioaktivní sloučeniny, které obsahuje, totiž pomáhají zklidňovat trávicí trakt, zlepšovat zdraví střev a zmírňovat průjem, nadýmání a žaludeční křeče. „Podporuje zdravou rovnováhu střevních bakterií, což je klíčové pro celkovou pohodu trávení,“ píše Picture This.

Kořen se sbírá na podzim

V bylinné medicíně se používají oddenky, kořeny a čerstvé nebo sušené nadzemní části krvavce. „Nadzemní části se sbírají, když rostlina kvete. Kořen a oddenky se obvykle sbírají na podzim; nakrájejí se, omyjí a suší pro pozdější použití,“ informuje The Herbal Resource. Ideální je použít kořeny z mladších rostlin.

Kořeny krvavce mají široké upotřebení. Můžeme je užívat jako čaj, odvar, tinkturu, koupel, sedací koupel nebo jako kloktadlo.

Čaj z krvavce

1 kávová lžička drceného kořene nebo nati z krvavce

¼ litru vody.

Drogu nasypte do vody a přiveďte k varu. Krátce povařte a nechejte čtvrt hodiny odstát. Pijte jednou až dvakrát denně. Čaj se doporučuje při zánětech žil, krvácení z nosu, nadměrné a bolestivé menstruaci či při krvácivých hemoroidech.

Vychladlý odvar krvavce lze použít několikrát denně jako ústní vodu při angíně, zánětu nosohltanu, bolesti v krku a při krvácejících dásních nebo parodontóze.

Odborníci upozorňují, že krvavec obsahuje velké množství tříslovin. Neměl by se proto užívat nepřetržitě, ale s přestávkami. Lidé, kteří berou léky na ředění krve, by se o užívání krvavce měli poradit s lékařem. Opatrné by měly být také těhotné a kojící ženy.

U nás krvavec místo v jídelníčku nemá. V některých oblastech se ale v kuchyni používá. Jeho svíravá a mírně hořká chuť příjemně doplňuje pokrmy. „Mladé výhonky a listy lze přidávat do salátů, polévek a dušených pokrmů,“ píše Picture This. Z květů krvavce se v některých zemích dokonce vyrábělo víno.

Shrnutí: Krvavec toten se používá k léčení krvácení, ženských problémů, popálenin a vředů na kůži. Obsahuje látky, které podporují srážlivost krve a hojení ran

Bylina má velmi silné antibiotické účinky. Působí na řadu nebezpečných patogenních bakterií.

Lidé, kteří berou léky na ředění krve, by se o užívání krvavce měli poradit s lékařem.

