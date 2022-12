Klárka trpí vážnou nemocí, přesto žije v bytě plném švábů. Rodina je v koncích

Každý rok opustí porodnici bez maminky či tatínka až 500 dětí, které si ke svým adoptivním rodičům, pěstounům či do kojeneckého ústavu nesou jen propouštěcí zprávu z porodnice. Jak plynou roky, dítě se často ani nedozví, jak vypadalo při narození, kdo ho choval místo maminky a co byla jeho nejoblíbenější hračka. Tomu chce zamezit nadační fond La vida loca, který realizuje projekt Život v kufříku již od roku 2015 a snaží se do něj zapojit co nejvíce porodnic v ČR.

Děti získají svůj osobní kufřík, který se začne plnit vzácnými vzpomínkami. Aby však projekt mohl nabírat další porodnice, kterých je v současné době zapojeno už 60 v celé České republice, potřebuje pomoc dárců.

Vzpomínky na dětství jako maják

Když se řekne „dětství“, každý z nás si většinou vybaví bezstarostné období plné něhy, lásky, maminčiny ruce, tátův klidný hlas a lásku, kterou nás naše rodina obklopovala. Některé děti však nemají to štěstí a vzpomínky na dětství, které jsou jako náš osobní maják, který nám svítí na cestu a pomáhá nám držet se správného směru, nemají, jelikož jim je nemá kdo připomínat.

„Kufřík máme připravený pro každé odložené miminko. Obsahuje originální památníček, který byl připravován naším nadačním fondem a citlivě pracuje s tématy rodiny. Zároveň zachycuje všechny důležité momenty života a informace o děťátku, jako jsou váha a míry při narození, informace o aktuálním dění ve světě, první fotky, otisky ručiček a nožiček a další momenty,“ vysvětluje Karolína Kapitánová z Nadačního fondu La vida loca.

V kufříku na dítě čeká také fotoalbum, vlastní lahvička na mléko, dudlík a ručně vyrobená hračka, svetřík, ponožky a čepička. Všechny předměty vyrábějí čeští dobrovolníci všech věkových kategorií a profesí.

Kufřík na celý život

Vše začíná tím, že každé odložené dítě dostane svůj kufřík již při odchodu z porodnice. „Při zapojení každé porodnice je zdravotnický personál proškolen a s kufříkem seznámen. Od narození a předání v porodnici putuje kufřík s miminkem na jeho cestě. Všichni, kdo o miminko pečují, s kufříkem dále pracují a vkládají do něj další vzpomínky, aby mohlo být zachováno co nejvíce informací o životě dítěte,“ vysvětluje Karolína Kapitánová.

S obsahem kufříku je navíc dítě přiměřeně svému věku a vnímání pravidelně seznamováno. O kufřík se spolu s pečujícími osobami v podobě přechodných pěstounů, pěstounů či adoptivních rodičů stará a pracuje s ním tak, aby se mohlo ke svým vzpomínkám vracet a jeho příběh mu mohl být vyprávěn v pozitivním směru. Jsou voleny věty jako: „Podívej, jaký jsi cestovatel a všude, kde jsi byl, tam tě měli rádi".

Na instagramovém profilu @zivotvkufriku sdílela nadace i vzkaz paní Petry, která adoptovala dvojčátka: „Dobrý večer, moc děkuji za vaše kufříky. Máme adoptovaná dvojčátka, kufříky mají od miminka a mám pocit, že díky občasnému procházení jejich obsahu i chápou, co jsou ty kufříky zač. Když jsme se nedávno stěhovali, tak jsme je nechali, ať si kufříky odnesou sami ze starého bytu. Musím říct, že to pro mě byl opravdu zvláštní pocit."

Chtějí zapojit co nejvíce porodnic

Jak již bylo řečeno, do projektu je zapojeno již 60 porodnic z celé České republiky. Nadace však usiluje o to, aby mohla zapojit další porodnice, a nabídnout tak službu dalším odloženým dětem.

„Nyní bychom rádi zapojili do projektu další, již 61. porodnici v Čechách. Konkrétně se jedná o porodnici v Chrudimi,“ říká Karolína Kapitánová.

Díky financím, které se snaží nadace vybrat prostřednictvím sbírky na Donio.cz, budou moci odložená miminka dostat i v této porodnici svůj kufřík a začít tak sbírat své vzpomínky.

Více informací o nadačním fondu, o projektu a o kufříkách se dozvíte na webu zivotvkufriku.cz.