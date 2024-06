Znáte rčení Šlápl mu na kuří oko? Naznačuje, že někdo někoho zasáhl na velmi citlivém místě. A pokud bychom to vzali doslova, byl by význam stejný. Kuří oko, nepatrný útvar na chodidle, může člověku působit velkou bolest a dokonce mu ztěžovat chůzi. Skrývá totiž trn, který roste směrem dovnitř a dráždí citlivé nervy. Je proto důležité řešení problému s kuřím okem neodkládat.

Kuří oko se nejčastěji vytváří na místech, která trpí větším tlakem, jako jsou palce, malíčky, paty nebo polštářky na chodidle. | Foto: Shutterstock

Proč kuří oko bolí?

Kuří oko nepředstavuje závažné ohrožení zdraví. Jde o dermatologický problém, který postihuje kůži na nohou, zejména na prstech nebo na chodidlech, ale může se vyskytnout i na dlaních.

„Je to ztluštělá vrstva pokožky na noze, která vzniká kvůli nadměrnému tlaku nebo tření v této oblasti,“ uvádí web lékárny Dr.Max.

Latinsky se tento problém označuje jako heloma nebo clavus, ale český název kuří oko je poměrně přiléhavý. Místo se ztluštělou pokožkou totiž vypadá jako oválná malá tvrdá a hrubá uzlina, obvykle žluté nebo šedavé barvy, uprostřed níž se může objevit jádro v podobě černé tečky neboli trnu.



Právě tento trn způsobuje nepříjemnou bolest, když tlačí na nervová zakončení. Někdy je bolest tak silná, že člověk téměř nemůže chodit.

Kuří oko se nejčastěji vytváří na místech, která trpí větším tlakem, jako jsou palce, malíčky, paty nebo polštářky na chodidle.

Jednou z cest, jak se zbavit kuřího oka, jsou speciální náplasti.Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou příčiny vzniku kuřího oka?

Příčin, které vedou ke vzniku kuřího oka může být více. Jedním z důležitých aspektů léčení je jejich odhalení, aby se po vyléčení problém nevrátil.

Boty, které nesedí . „Boty, které jsou příliš těsné, nebo mají místa, kde se otírají o kůži, případně na ni tlačí, jsou nejčastější příčinou vzniku kuřího oka,“ upozorňuje zdravotnický web Cleveland Clinic.

. „Boty, které jsou příliš těsné, nebo mají místa, kde se otírají o kůži, případně na ni tlačí, jsou nejčastější příčinou vzniku kuřího oka,“ upozorňuje zdravotnický web Cleveland Clinic. Dlouhé stání, chůze nebo běh.

Fyzické koníčky, sportovní aktivity nebo práce , při nichž se vyvíjí tlak na nohy, nebo tření na kůži v oblasti chodidel nebo prstů.

, při nichž se vyvíjí tlak na nohy, nebo tření na kůži v oblasti chodidel nebo prstů. Chození naboso.

Chození v botách bez ponožek .

. Ponožky či vložky do bot , které se v botách shrnují.

, které se v botách shrnují. Nesprávné držení těla při chůzi.

při chůzi. Deformace nebo změny tvaru chodidla.

Ve většině případů nejsou kuří oka závažným problémem. Pokud je však zanedbáte, mohla by se zvětšit. Tlak na kuří oko způsobuje, že ztluštělá pokožka utlačuje nervy v jeho okolí a důsledkem je velmi nepříjemná bolest, která může být tak velká, že přivodí i problémy s chůzí.

„Kuří oko se také může i zanítit, zarudnout a může se v něm objevit hnis,“ varuje zdravotnický web Mayo Clinic.

Možnosti, jak odstranit kuří oko

Odstranit kuří oko můžeme i podomácku. Postup by však měl být šetrný.

Koupel a zbroušení

Namočte postiženou nohu alespoň na deset minut do teplé mýdlové vody. Zesílená kůže na kuřím oku se tak změkčí a její odstranění bude snazší. „Do vody můžete přidat Epsomskou sůl do koupele,“ doporučuje web Dr.Max. Namísto Epsomské soli můžete do koupele přidat pár tablet acylpyrinu.

I když se kuřího oka zbavíte, pokud nebudete řešit příčinu jeho vzniku a dál například nosit špatně padnoucí boty, problém se vrátí.

Změkčenou kůži obruste pemzou, smirkovým papírem, pilníkem na nehty nebo drsnou žínkou. Rozhodně se nesnažte ji ořezat žiletkou nebo skalpelem. Koupel a broušení pravidelně po pár dnech opakujte.

Vlaštovičník

Oranžová šťáva z této bylinky je známá jako bojovník proti bradavicím, ale účinná je i při odstraňování kuřího oka.

Kuří oko a vlaštovičník:

Jednou denně potřete postižené místo a proces opakujte, dokud kuří oko nezmizí. Pokud si nemůžete nasbírat vlastní vlaštovičník, můžete si koupit tinkturu z této bylinky.

Propolis

Zázračný včelí produkt naneste na kuří oko, ovažte a nechte dva dny působit.

Jedlá soda a obklad

Do teplé lázně pro nohy přidejte jedlou sodu. Nohu nechte odmočit a na kuří oko pak dejte kousek citronu a upevněte obvazem. Podobně by měl účinkovat i plátek česneku, cibule vylouhovaná v octu či směs rozdrceného acylpyrinu a citronové šťávy. Nechejte působit přes noc a ráno místo důkladně promažte krémem. Opakujte několik dní.

Náplasti

Poměrně jednoduchou cestou, jak se zbavit kuřího oka jsou náplasti, které seženete v lékárnách i v drogeriích. „Uprostřed náplasti je kroužek, který obsahuje například kyselinu salicylovou či mléčnou, ureu, ricinový olej a další aktivní složky, které narušují strukturu kuřího oka,“ píše web Dr.Max. Kromě toho používání náplasti brání přístupu vzduchu, a tím se zrohovatělý shluk buněk změkčuje.

Náplast na kuří oka s kyselinou salicylovou se používá maximálně 10–14 dní, případně do okamžiku, než bude kuří oko odstraněno. Jedna náplast je určena k 24hodinové aplikaci. Jestliže tyto přípravky aplikujete správně, po určité době lze kuří oko snadno odstranit pemzou, pilníkem či pinzetou

Když si na kuří oko netroufáte sami nebo máte pocit, že domácí léčba nezabírá, obraťte se na kožního lékaře, který může kuří oko odstranit skalpelem. Pomoci může i dermatolog, který umí kuří oko vypálit tekutým dusíkem.