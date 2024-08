Kateřina Němcová dnes 09:30

Kolik je v našem těle krve? Jak dlouhé je tlusté či tenké střevo? To jsou jen některé otázky, na něž by měl znát odpověď úplně každý. A to i přesto, že základní školu máme už dávno za sebou. Některé znalosti z oblasti našeho těla jsou spíš doplňkové, jiné nás ohromí, ale pak jsou tu takové, které nám mohou zachránit i život. Dnešní test je připraven pro všechny, kteří chtějí provětrat mozkové závity a prověřit své vědomosti v oblasti anatomie lidského těla. Kdo nedá alespoň 8 správných odpovědí, ať si test udělá znovu.