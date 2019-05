Unikátních artroskopických operací kyčle provedou dnes plzeňští lékaři až sto ročně.

Lékaři z plzeňské fakultní nemocnice jsou jedinými v České republice, kdo provádí tzv. měkkotkáňové operace okolo kyčelního kloubu. Miniinvazivní metodu operace kyčle vyhledávají nejčastěji profesionální sportovci, kteří bolest cítí obvykle dřív nežli většina populace. Bez holí mohou chodit už za tři týdny.

„Během miniinvazivní operace kyčle se obvykle musí obrousit výrůstek, a to velmi pomalu. K tomu se musíme dostat přes měkké tkáně. Tkáně, které v okolí kloubu nemusí být, odstraní speciální přístroj,“ vysvětlil chirurg FN Plzeň Ondřej Havel. Jak dodal, poptávka po operacích tohoto druhu je obrovská.

Počty artroskopických zákroků se stále zvyšují. Operace artroskopickou technikou tvoří dnes téměř 50 procent všech ortopedických operací.

„Jsme jediní v republice, kdo odstraňuje měkké tkáně. Artroskopickou technikou operujeme v Plzni kyčle dvakrát do týdne. Kvůli extrémně velké poptávce však stovky lidí na operaci čekají. Čím déle musí člověk na operaci čekat, tím pro něj samozřejmě hůře,“ doplnil Havel.

Rekonstrukce kloubů prostřednictvím miniinvazivní metody přináší nemalé výhody. Oproti otevřenému operativnímu výkonu je předností této metody mj. to, že zákrok je pro kloub šetrnější. Pacienti jsou obvykle hospitalizováni dva dny v nemocnici, za tři týdny už mohou chodit i bez francouzských holí. U vrcholových sportovců je doba zotavení zhruba šest měsíců, poté mohou opět začít sportovat.

„Zkracujeme dobu rekonvalescence, samotný zákrok je méně bolestivý a při včasném zásahu umíme i jistým způsobem zachovat tkáň. V porovnání s klasickým otevřeným operačním přístupem je pro pacienta tento zákrok mnohem šetrnější,“ uvedl vedoucí artroskopického centra FN Plzeň Petr Zeman, který artroskopickou metodou operoval včera hokejovému brankáři ze Slovenska kyčelní kloub. Operace se přenášela online k posluchačům v nedaleké místnosti. „Kdyby se tento sportovec nenechal dnes operovat nejenže by časem musel přestat sportovat, ale za deset let by mohl skončit s artrózou,“ zhodnotil Zeman.

Artroskopické operace, vyjma měkkotkáňových, provádí nejblíže Plzně Praha. Poté např. České Budějovice nebo Olomouc. „Je to drahá metoda, takže okresní nemocnice si to nemohou dovolit,“ dodal Zeman.