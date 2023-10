Ještě nedávno byl Láďa mladý muž plný života. Miloval sport a nikdy nezahálel. Měl krásnou a hodnou přítelkyni, se kterou žili velice aktivní život, začínali podnikat. Když Láďu někdo požádal o pomoc, nikdy neodmítl. V jediné vteřině však Láďa přišel prakticky o všechno.

Láďovi změnila život autonehoda, při níž utrpěl těžké poškození mozku. | Foto: Se svolením Lucie Žáčkové

Život je někdy krutý a i přesto, že bychom si zasloužili „shůry“ spíš pochvalu, přijde znenadání rána, která změní naše osudy od základů. Přesně to se stalo mladému sportovci Láďovi, který ne vlastní vinou přišel před rokem a půl málem o život.

Tím, že se ocitl v nesprávnou chvíli na nesprávném místě se změnil život nejen jemu, ale i všem jeho blízkým. Ti se ze dne na den stali pečujícími osobami. Nic si nepřejí tolik, jako aby byl Láďa tím, kým ještě nedávno býval. Nebo aby se alespoň vrátil z nemocnice domů.

Autonehoda mu převrátila život

Kdyby vstal Láďa o minutu později, kdyby se před odchodem z domova ještě napil… Možná by se vyhnul dopravní nehodě, při které byl těžce zraněn. Málem přišel i o život.

„Osud bohužel zasáhl tvrdě a Láďovi i všem jeho blízkým naprosto převrátil život. Láďa utrpěl velice závažný úraz mozku při dopravní nehodě. V prvních dnech po úrazu, kdy ležel na ARU, byly jeho šance na přežití minimální. Stal se však zázrak a Láďa přežil,“ říká zakladatelka sbírky Šance pro Láďu Lucie Žáčková.

Jeho léčba však trvá již rok a půl a Láďa jen velice pomalými krůčky prochází léčbou v zdravotnických pracovišť a rehabilitací. Láskyplně o něj pečují také jeho blízcí. Mezi nimi je i Láďova partnerka Adélka, která mu je i přes jeho zdravotní stav stále po boku.

Jak Láďovi pomoci

Aktuálním cílem je dostat Láďu především domů. Vše je již naplánováno a návratu do domácího prostředí by už nemělo nic bránit. Jedna věc by ale Láďovi i rodině mohla výrazně pomoci. „Před Láďovou cestou z nemocnice do domácího prostředí může Láďovi zásadně pomoci intenzivní rehabilitační pobyt ve specializovaném zařízení, který však není hrazen pojišťovnou,“ vysvětluje problematickou situaci jeho kamarádka Lucie Žáčková.

Rodina usilovně pracuje nejen na tom, aby se Láďa vrátil zpět domů, ale i do běžného života. K tomu jsou zapotřebí pobyty ve specializovaném rehabilitačním zařízení, které jsou finančně náročné. Jelikož však nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a rodina si je ani při shromáždění všech dostupných finančních prostředků nemůže dovolit, založili pro svého syna, partnera i kamaráda sbírku, která by mohla pomoci jeho osud zvrátit. Do sbírky Šance pro Láďu můžete přispět i vy, a to až do 25. listopadu 2023.

„Veškeré finanční prostředky budou použity výhradně na léčbu ve specializovaném rehabilitačním zařízení, fyzioterapeutické programy, na nákupy zdravotnických pomůcek a sanitárního vybavení. V neposlední řadě budou peníze použity na nepřetržitou péči, která bude částečně zajištěna ošetřovatelkou,“ ujišťuje všechny rodina a děkuje lidem za podporu.



Dva tisíce dárců

Opět se potvrzuje, že Češi jsou, co se týče dárcovství a charity, velice štědří. Láďovi na lepší zítřky přispělo už přes dva tisíce lidí, kteří dohromady vybrali už přes milion korun. Spolu s penězi lidé posílají i slova podpory a motivace.

Například @Soňa Foldová napsala: „Moc moc sil přeji Láďovi i jeho blízkým, velkou vůli a odhodlání začít s cvičením a rehabilitacemi, aby se Láďovi povedl obnovit plnohodnotný život. Přispívám a věřím, že se to vše podaří.“

Podpořit bývalého sportovce se rozhodla i @Mirka Kelišová: „Přeji vše jen to nejlepší. A zázraky se stávají. A Ládíku, ty se taky uzdravíš.“

Pochopení pro situaci měla i @Krasomila Šašková, která si prošla podobnou situací s bratrem: „Přispěla jsem. Přeji vám všem hodně štěstí a síly. Je a bude to náročné. Myslím na vás.“

Další příspěvek, ale i naději, poslala @Ester Prchalová: „Držíme palečky. Přispíváme a posíláme dál. Věříme na zázraky!!!“