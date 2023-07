Se slovem „kojení“ se na internetu pojí více než šest milionů odkazů, kde se spekuluje, radí, ale i lže. Přitom tvůrce kojících sloganů to vyjádřil stručně a jasně: „Prsa jsou pro dítě nejlepší“. Tak proč máme tolik ambivalence ohledně kojení? Proč zápasíme s volbou, zda budu nebo nebudu kojit? Proč nesčetné množství zpráv, ale i lékařů, pediatrů a obezitologů podkopává kojení? Nejen na tyto otázky bude v rozhovoru odpovídat laktační poradkyně Radka Jakubová, která je zakladatelkou mamAkademie a poradkyní na Modrém koníkovi.

Jste matkou dvou synů, kojila jste je oba?

Ano, prvního naprosto bez problémů. On byl takové dítě na klíček, které se opravdu budí po třech hodinách, za deset minut se nají a pak další hodiny spí. U druhého syna jsem si zažila to běžné kojení i s náběhy na zánět, s kvasinkovou infekcí a s buzením šestkrát až osmkrát za noc včetně bojkotu.

Se slovem „kojení“ se na internetu pojí více než šest milionů odkazů, kde se spekuluje, radí, ale i lže. Pojďme si teď společně říct fakta a vyvrátit případné mýty o kojení a umělé výživě, protože, když si vzpomenu já na svoje první těhotenství, porod a následné kojení, měla jsem hrozný strach, že jako matka selžu. Měla by se maminka na kojení připravovat už během těhotenství?

Maminky mají většinou strach z porodu, takže chodí primárně na předporodní kurzy, bojí se toho, aby to moc nebolelo a moc dlouho netrvalo. Kojení vnímají jako automatiku nebo přirozenost, která se dostaví hned po porodu, který doprovází pečující personál. Pak vám miminko předají a maminka najednou zjistí, že to kojení automatika není. Začne to bolet a začne to být nepříjemné. Maminky jsou schopné v těch prvních týdnech vydržet všechno možné, ale když se to opakuje několikrát denně, bolest je veliká, nezlepšuje se to a do toho miminko ještě neprospívá, raději než to vzdát je dobré si něco přečíst nebo oslovit laktační poradkyni.

A když miminko porodím, ať už spontánně nebo císařským řezem, co by mělo následovat?

Obecně nejdůležitější je první až druhá hodina po porodu. Říká se jí zlatá hodinka. A pokud porod proběhne v pořádku a máte zdravého novorozence, tak by vám ho měl personál přiložit na bříško. Nevážit ho ani neměřit, na to je čas. Miminko se na bříšku rozkoukává a seznamuje se s vámi. Vy se seznamujete s ním. Miminko si vás musí ochutnat, oslintat, osahat a musí se na vás zorientovat a zjistit, že i z venku je ta máma hrozně fajn, tak jako to bylo vevnitř. A maminka se zase musí seznámit s tím, že ten malinkatý uzlíček, který má na sobě, už je opravdu její a v tomto okamžiku musí v sobě najít tu mámu.

A když se to povede, kojení pak bývá jednodušší, protože je miminko během té hodinky až dvou schopné se k prsu opravdu doplazit, najít si ho a přisát se.

Dá se říct, že to je taková vstupní alfa a omega?

Není to podmínka, můžete bez problémů kojit i bez toho. Ale pokud se některá maminka dneska připravuje na porod, tak jí tento zážitek vřele doporučuji. Je totiž nezapomenutelný.

To máte pravdu, mně po porodu malou přiložili k prsu a krásně se přisála. Ale pak ji odvezli a řekli, ať odpočívám, že jíst nepotřebuje, protože má stejně plné bříško. Z postele mě tenkrát zvedl dětský pláč. V sesterně bylo více miminek. Moje malá měla v postýlce vedle sebe položenou injekční stříkačku s glukózou, a v pusince narvaný dudlík převázaný látkovou plenou a stejně plakala.

Setkávám se s tím relativně často. Je potřeba, aby matka byla schopná nějaké sebepéče, takže se většinou čeká na to, až je sama schopná vstát z postele a posléze se dá miminko matce na pokoj. Takzvaný rooming in pokročilejší porodnice standardně mívají a je to tak jedině dobře. Nutno říct, že ve chvíli, kdy řeknete mamince, „vyspěte se, ráno vám miminko přivezeme“, stejně několikrát za noc chodí koukat do sesterny, jak na tom dítě je, takže se stejně nevyspí.

U mě se díky tomu pláči rozjela i tvorba mlíka. Cítila jsem pnutí v prsou a chtěla kojit, ale malou mi nedali. Pravda, je to už patnáct let.

To je bohužel chyba. Maminka s miminkem po porodu v prvních hodinách patří k sobě, dítě patří do náruče. Samozřejmě to ale musí být bezpečné. Maminka musí být schopná se o miminko postarat.

Pár dní po porodu jsem pak musela náhle kvůli komplikacím podstoupit operaci a když mi sestra odnášela odsávačku s odsátým mateřským mlékem, řekla, že se bude malá mít. Že dostane to nejlepší. V lahvičce bylo nejen dost mléka, ale kolem okraje se tvořil takový žlutý prstenec jako od smetany v mléce. Je nějaký rozdíl v mateřském mléce v prvních dnech po porodu a tím pozdějším? Čím je přínosný pro miminko?

Mateřské mléko se začíná tvořit třetí až čtvrtý den. Ta prvotní tekutina je mlezivo. Je to super turbo multivitamin, který miminku stačí i po kapkách, takže díky tomu dítě první tři dny nepotřebuje pít velké množství mateřského mléka. Následně se rozbíhá laktace, někdy i velmi bouřlivě s velmi tvrdými a nateklými prsy. To je první známka toho, že všechno probíhá tak, jak má a miminko se začíná kojit. Když se žena rozkrojí tak hezky jako vy a můžete i odsávat, tak potom vidíte i vrstvu tuku. Ale nutně to tak být nemusí. Je mateřské mléko, které je namodralé, které je průsvitné, mléčně bílé a všechna ta mléka jsou přesně taková, jaké miminko potřebuje. Takže věřím tomu, že třeba maminka, která s vámi ležela na pokoji, mohla mít úplně jinou barvu mléka, a přesto bylo pro její miminko perfektní.

Potkala jsem se na pokoji s maminkou, která několik dní po porodu nemohla kojit. Byla z toho tenkrát velmi frustrovaná, miminko se nepřisálo, hodně plakalo. Sestřička ji tenkrát odbyla větou, máte špatné bradavky, kojit nebudete. Tak dáte umělé mlíko, dyť o nic nejde. Ale maminka kojit chtěla. Jak by měl vypadat správný postup u vpáčené bradavky a takto vystresované maminky?

Musím se zastavit u té věty „máte špatné bradavky“, protože je to asi nejfrekventovanější věta, kterou mi maminky na konzultacích říkají. Je úplně zbytečná, protože tím, že mamince nějakým způsobem ohodnotíte prsa, ji akorát tak srazíte. Já jsem se navíc v praxi setkala s velkými prsy, malými prsy, velkými bradavkami, vystouplými, plochými, úzkými a širokými i vpáčenými a ze všech se kojilo, takže žádná bradavka a žádné prso není špatné. Když si to vezmete z antropologického pohledu - kdyby existoval typ bradavek, ze kterých se nedá kojit, tak pravděpodobně během evoluce vymizíme. Takže všechna prsa jsou naprosto skvělá a všechna miminka se nakonec naučí z prsa sát.

Máte pravdu v tom, že ta situace, kdy se miminko nepřisává, je pro matku jedna z nejtěžších, která může nastat. A ty důvody můžou být různé, od špatné polohy po nedostatek času personálu v porodnici. Je možné na začátku vyzkoušet takzvaný kojící klobouček, kterého se postupně zbaví.

Takže kojení je kromě personálu v nemocnicích hlavně i o psychice matky. Nenechat se zlomit.

Kojení je takový vztah. Je to v podstatě pokračování pupeční šňůry, která byla najednou přerušená, a kojení ji znovu propojí.

Pamatuji si také, že mi sestřičky kladly na srdce, abych kojila vždy jedním prsem, protože miminko se nejdříve napije předního mléka a následně toho zadního. Kdybych prý střídala, tak bude dítě hladové. Je to tak?

Není. Jde o mýtus. Doporučuji maminkám kojit vždycky z obou, zvlášť na začátku kojení. Miminka tak nebudou u prsu usínat. Vezměme to z pohledu selského rozumu. Viděla jste někdy, že by kočka sledovala, z kterého cecíku kojí koťata?

Víte, co mně taky příšerně vadilo? Jak jsem musela těch x dní dcerky budit na kojení v pravidelném intervalu tří hodin, rozbalit, zvážit před, zvážit po kojení, oblíknout, zapsat údaje, které mnohokrát sestra ne úplně šťastně okomentovala a já jsem pak měla pocit, že jsem úplně neschopná matka.

V porodnici jde hodně o čísla, počty kojení a čárek za čůrání, za kakání a čárku za kojení a vy pořád jenom počítáte. Je tam málo prostoru pro ten přirozený intuitivní způsob kojení. Chápu, že to v nemocnici musí mít srovnané a systémově nastavené, ale když bych se měla vyjádřit k tomu tříhodinovému intervalu, pokud je miminko aktivně kojené, vy slyšíte, že pije, tak bych v prvních dnech kojení nechala do určité míry volnost. Ale pozor na dlouhé intervaly spaní. Hrozí novorozenecká žloutenka, která miminko natolik oslabuje, že opravdu může prospat několik hodin a může dojít k dehydrataci.

Kojit po třech hodinách doporučuje i pediatr a dětský obezitolog Zlatko Marinov, kterého jsem zpovídala nedávno a který svým názorem vzbudil u posluchaček a čtenářek Deníku silné nevole. Podle čeho se má pak maminka řídit?

Podcast jsem slyšela a zajímal by mě zdroj, ze kterého pan doktor čerpá, protože jak česká pediatrická společnost, tak světová zdravotnická organizace doporučuje kojit plně do ukončeného šestého měsíce věku dítěte a podle potřeb dítěte, to znamená tak často, a tak dlouho, jak to miminko chce.

Takže je to nesmysl?

Je. Nevím, z čeho pan doktor čerpá informace.

Pediatr a obezitolog Marinov mimo časový harmonogram kojení také proklamoval, že dítě by mělo být kojeno maximálně do třech měsíců a pak mu nasadit umělé nebo kravské mléko a příkrmy jídla, jako máme my dospělí, i když prospívá, protože mu hrozí obezita. Jak to tedy je?

Zase bych se odkázala na světovou zdravotnickou organizaci, případně českou pediatrickou společnost. Výlučné kojení, to znamená bez vody, čaje a příkrmů do ukončeného šestého měsíce. Skutečně nevím, odkud pan doktor čerpá.

Jenže takový názor, obzvlášť od pediatra, může maminky ovlivnit natolik, že kojit skutečně přestanou a tuto informaci ještě šíří dál.

Od pana doktora by to chtělo vysvětlení. Káže úplně něco jiného než světová zdravotnická organizace. Řídila bych se i vlastním instinktem a rozumem. Mám mateřské mléko, kojím, miminko prospívá, všechno funguje. Umělé mléko je prostě náhražka. Je to stejné, jako když bych porovnala přes noc stažený hovězí vývar a polívku z pytlíku. Co tomu miminku chci dát, co je pro něj lepší? Maminky to opravdu mají těžké. V prvních měsících slyší mnoho názorů ze všech stran, cílí na ně reklamy, když kojíte, je to špatně, když nekojíte, je to špatně, když kojíte moc dlouho, je to špatně, když kojíte moc často, je to špatně. Osobně si myslím a říkám to i maminkám: „do vašeho kojení je každému houby, vy si to opravdu dělejte tak, jak chcete“. Tragédie je google. Dočtete se tam všechno, ale jak se v těch informacích orientovat, už vám nikdo neporadí.

Pan doktor Marinov také tvrdí, že od třech měsíců věku je dítě člověk a měl by se stravovat stejně jako my: snídani, svačinu, oběd, večeři. Tak si představuji, jak mu dám ten chleba s máslem nebo vepřo knedlo zelo, aby se mi neudusilo.

To rozhodně ne. Na to, aby miminko začalo přijímat potravu i jinak než sáním, musí být nějak psychomotoricky zralé, takže potřebujete, aby už nějakým způsobem vydrželo sedět, bylo v poloze, ve které bude schopné vzít si na jazýček tu rozmělněnou potravinu. U příkrmů to není jenom to, že začne jíst něco jiného, ale začne se učit jíst. To znamená, nebude přijímat potravinu tím, že saje, ale že si ji na tom jazýčku poválí, že jídlo dokáže dostat až dozadu na kořen jazyka a spolknout. Jídlo se mu dostane mezi dásně, takže krásně trénuje mluvidla. Začne si postupně hrát se lžičkou, musí se zvládnout nakrmit samo, zvládnou pohyb ručička pusinka. Můžete uvařit do měkka mrkev nebo brokolici, která se drží dobře v ruce a necháte to miminku okousávat těmi bezzubými dásněmi, ale to vám miminko ve třech měsících určitě neudělá.

Jak je možné, že kolem kojení a stravy dítěte panuje tolik mýtů, a i od pediatrů stále posloucháme zastaralá doporučení?

Řekla bych, že je to časem, který je věnován kojení i v rámci studia jak zdravotních sestřiček, tak třeba i medicíny. Pak také edukací. Na konferencích laktační ligy potkávám stále stejné tváře. Ti, kteří by tam měli být, tam chybí, a pak se mladší sestřičky učí od těch starších, které mají zajeté ty svoje hlášky o špatných bradavkách. Zdravotní personál dělá nenahraditelnou a těžkou péči, je poddimenzovaný a maminka po porodu dítěte velmi citlivá. Sestřička vypustí poznámku nebo větu, kterou ani tak nemyslí, ale tu maminku to může hodně srazit.

Je mezi laktační ligou a porodnicemi napětí? Přijdete si někdy, že vstupujete na minové pole?

Vůči porodním domům, porodnicím a zdravotnickému personálu, který se porody zabývá, určitě ne. Mezi porodními asistentkami mám spoustu známých a vím, jak ta práce vypadá i z druhé strany. Vyplňují stohy papírů, na jednu maminku mají čas jen pár minut. Moje konzultace trvá hodinu a půl, někdy déle. Většina sestřiček by preferovala stejně kvalitní práci a mít dostatek času na maminku, ale v rámci běžného provozu to prostě není možné.

Může být problém i v tom, že zdravotní personál, pediatři či obezitologové čerpají informace z údajů a přednášek komerčních firem či organizací, propagačních letáků, které mohou lobovat ve svůj prospěch?

Přesně tak. Naštěstí tady existuje sdružení Spokojení, které se zabývá právě tím, aby maminky už nedostávaly v nemocnicích takové ty uvítací kufříky s umělým mlékem, dudlíkem, spoustou nesmyslných brožurek a s tímto pak odchází domů a k pediatrovi.

Jak se v tom má novopečená matka orientovat? Z porodnice přijde k pediatrovi, který jí řekne, že kojení způsobuje obezitu a doporučí jí raději umělé mléko jen proto, že má nějaké vazby?

Je potřeba používat také selský rozum. Ten tlak, dostupnost a všudypřítomné reklamy na umělé mléko způsobuje, že procento plně kojených dětí není tak vysoké, jak by mohlo být.

V nějakém podcastu laktační poradkyně říkala, že zhruba kolem roku kojení se do mateřského mléka vrací podobné látky, které jsou obsažené v tom počátečním mlezivu, je to pravda?

Ano. Říká se, že po roce věku už je to jenom taková bílá voda, která neobsahuje žádné důležité látky, přitom obsahuje kmenové buňky. Zjistilo se to nedávno a je to jediná látka, která vám ty kmenové buňky může dodat. Mateřské mléko je multivitamin, který v lékárně neseženete a můžete ho tomu miminku umíchat opravdu přesně na míru a vůbec nepotřebujete vědět, co to mateřské mléko přesně obsahuje a z čeho se skládá.

Ve chvíli, kdy miminko nebo už batole dostává příkrm pětkrát denně, třeba v roce, v roce a půl věku, tak není potřeba, aby mateřské mléko obsahovalo daný počet bílkovin, tuků, cukrů na vyživení, ale už obsahuje třeba stopové prvky, látky pro tvorbu imunity a podobně.

Je pravda, že mléko se tvoří jiné během dne a jiné v noci?

Mléko se tvoří jiné od kojení ke kojení. Maminčino tělo je zázračné a dokáže odhalit třeba to, že přichází nemoc. V tu chvíli je potřeba změnit složení mléka, takže i proto je kojení tak úžasné. Umělé mléko vám toto v žádném případě nenahradí.

Je kojení důležité i pro samotnou maminku?

No ježišmarja. Kromě toho společného vztahu matka dítě má samozřejmě i velmi pozitivní vliv na její zdraví. Mnohem snáze se při kojení hubne po porodu, rychleji se všechno uzdravuje, zavinuje se děloha a snižuje se riziko rakoviny prsu, rakoviny vaječníků, děložního čípku a tak dále.

Některé maminky ale kojit nechtějí nebo nemohou, cítí bolest, tvoří se jim bolestivé ragády neboli trhlinky na bradavkách. Jak si v takové chvíli pomoci?

Jsou maminky, které kojit nechtějí a je to naprosto jejich volba. Většina maminek ale kojit chce, ale díky bolesti, zánětům či ragádám nebo neprospívajícímu miminku začne maminka dávat příkrmy nebo miminko odstaví úplně. V takové chvíli je důležitá podpora rodiny a pediatra. Pokud pediatr řekne, začněte mu dávat umělé mléko, místo odpovídající rady ohledně kojení anebo doporučení odkázat se na laktační poradkyni, ta šance, že se maminka rozkojí nebo bude v kojení pokračovat, je mizivá.

Máte doporučení, jaká by měla být výživa maminek, které kojí? Často se svádí nadýmaní a nespokojenost miminek právě na špatnou stravu nebo slabé mléko.

Maminkám nedoporučuju žádnou speciální dietu. Pokud se stravují zdravě, tak jak doporučuje Margit Slimáková, jedí skutečné jídlo uvařené doma, tak mohou v podstatě všechno. Můj muž mi uvařil květákovou polévku hned poté, co jsem se vrátila z porodnice a neměli jsme vůbec žádné problémy. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy zjistíte, že miminko trpí nějakými bolestmi, tak se tou stravou můžete zabývat. Dala bych si pozor na jahody, ty mohou u miminka vyvolat kopřivku. Maminky se nemusí bát pít ani kafe a nevadí ani sklenička bílého vína.

Jaký vliv má na kojení používání dudlíků a lahviček?

Je to riziko. Miminko potřebuje v prvních dnech pochopit, co je jeho úkolem, jak to funguje a jaké to je mít plnou pusu prsa, jak funguje sání a co má dělat s jazýčkem v různých polohách. Po několika týdnech případně měsících zjistíte, že máte sajícího profíka. Dudlík by mohl toto všechno narušit. Znám případy, kdy dudlík hodně komplikoval kojení. A pokud ale máte doma profíka, tak vám ten dudlík většinou bez problémů přijme a vnímá ho jako další věc na usínání, na hraní a na ožužlávání.

U lahviček je to horší, protože lahvička je navíc zdrojem potravy. Maminky rády lahvičku používají na příkrm na spaní, kterým se naruší přirozená laktace. Dávku, kterou by mělo miminko vysát od vás, vysaje z flašky, které musí přizpůsobit i sání. Sání z lahvičky a z prsu se významně liší i co do používání různých svalů, a navíc z lahvičky to většinou teče líp, takže miminko si rychle vybere.

A zase jsme u těch předsudků a informací od kamarádek, babiček a googlu. Dej mu na večer flašku, protože ti bude spát hezky celou noc.

Mateřské mléko na rozdíl od umělého je velmi lehce stravitelné, takže potom se miminko samozřejmě může v noci probudit, ale noční buzení je úplně přirozená věc, která funguje napříč kontinenty. Pokud se miminko v noci budí často a je to opravdu třeba co hodinu, tak už je třeba hledat řešení, ale nemusí to být kvůli kojení, že má miminko hlad. Třeba jen neumí usnout jinak než u toho prsu.

Zažila jsem to. Často jsem slyšela od svých blízkých, že jejich děti na půl roce usínaly samy a spaly celou noc s poznámkou, že se stávám jejich otrokem.

Ano, slýchám to taky. Záleží, jak si to vyberete, jestli chcete být otrok anebo jenom máma.

A je tedy nějaké doporučení, nebo rada, kdy by miminko mělo usínat samo a spát celou noc?

Není. Jsou miminka, která v druhém pololetí svého věku už začínají spát delší dobu, třeba šest hodin přes noc. Z pohledu laktačního poradenství jsem ráda, když se miminko alespoň jednou za noc nakojí, hezky to udržuje laktaci. Z pohledu antropologického se miminka nebo děti můžou v noci budit třeba klidně do čtyř let.

Někde v diskusním fóru maminek jsem zaznamenala rozpor v tom, jestli kojit či nekojit, když je maminka nemocná a bere nějaké léky či antibiotika.

Naprosto jednoznačně kojit, pokud to jsou běžné virózy, angíny i antibiotika nebo běžné léky na chřipku, normálně kojte. Naopak je to velmi důležité pro tvorbu imunity miminka, kdy mu předáváte svoje protilátky a miminko má mnohem nižší riziko, že taky onemocní.

Platí totéž u alergií?

U alergií platí v podstatě totéž. Je velmi pravděpodobné, pokud vy jste alergik, že miminko může mít nějakou alergii, nebo se časem může objevit, ale díky kojení se to riziko opět výrazně snižuje.

Pamatuji si, že mi pediatr radil, když měla dcera rýmu, abych jí místo kapiček vstříkla do nosánku trochu mateřského mléka. Má mateřské mléko i takto hojivé účinky?

Pamatuji na film, který běžel před lety, kde mongolská maminka měla zvyk, že miminku vždycky před kojením pocákala mateřským mlékem celý obličej, takže to mlíčko nateklo do očiček, do uší, do nosánku. Je to neuvěřitelná tekutina.

Radka JakubováZdroj: Deník/Bohumila ČihákováRadka Jakubová pracuje v komerční sféře jako obchodní konzultantka a lektorka. Laktačním poradenstvím se zabývá již deset let. Má tři kluky, 12letého Filipa, 10letého Adama a občas na víkendy už dospělého Petra.



„Zkušenost těhotenství a mateřství mě velmi inspirovala, rozšířila a obohatila pohled na svět. S dětmi zažívám pocit opravdového a nesdělitelného štěstí, které zná asi každá maminka. Na příchod svého prvního syna jsem se velmi pečlivě připravovala, načítala knihy, články, sledovala vzdělávací pořady… Jaké překvapení, že realita je občas výrazně odlišná, než se píše v literatuře. To mě přivedlo na nápad začít s praxí laktačního poradenství a založit mamAkademii, s cílem pomoci ženám s přípravou na dobu, která je čeká, a to především z praktického hlediska. Ve volném čase jsem instruktorka jógy,“ říká Jakubová.