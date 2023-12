Ačkoliv je dnes látkový kapesník považován spíš za hygienickou pomůcku z dob minulých, stále se najdou tací, kteří by jej nikdy za papírový kapesníček nevyměnili. Při rýmě i nachlazení zachytí naše hleny oba zhruba stejně, rozdíl je však v tom, že kapesník z bavlny nosíme stále u sebe, a to včetně obsažených virů a bakterií. Naše smrkání se tak může stát zdrojem nákazy pro ostatní a infikovat okolní předměty. Víte, jak ho správně používat a prát?

Látkové kapesníky mají oproti papírovým velké nevýhody. Při rýmě jsou doslova semeništěm bakterií. | Foto: Shutterstock

Kapesník patří mezi základní hygienické potřeby, které bychom měli mít kdykoliv při ruce. A když máte rýmu, je to pro vás jasný signál, že si máte do každé kapsy, do batohu, kabelky, i do auta pořídit jejich pořádnou zásobu. Otázkou však je, zda jsou lepší jednorázové papírové kapesníčky, nebo se vyplatí vsadit na klasiku v podobě žehleného a skládaného látkového kapesníku, který tolik nedře nos a dá se použít opakovaně. Má sice své výhody, ale také rizika, která není radno podceňovat. Abyste jim předešli, vyplatí se vědět, jak látkové kapesníky správně používat, jak je prát a jak může pomoci strčit je na noc do mrazáku.

Kapesník jako zdroj nákazy

Zásadní nevýhodou látkového kapesníku je, že pokud se trápíte s bakteriální, ale i virovou rýmou, nosíte si vysmrkané patogeny neustále u sebe. Otázkou pak už jen zůstává, kdy vám bakterie ulpí na ruce, kterou pak kontaminujete předměty ve svém okolí, jídlo či přenesete infekci dotykem na jiné osoby.

O tom, že se v běžně používaném kapesníku nachází obrovské množství bakterií, hovoří v diplomové práci s názvem Zdravotník jako zdroj infekcí spojených se zdravotní péčí její autorka Lucia Janíčková: „Byly zachyceny čtyři druhy kmenů, konkrétně Staphylococcus, Staphylococcus aureus a další dva kmeny či bakterie jako E. coli.“

V rámci práce bylo mimo jiné zkoumáno, jaký vliv na přenos infekce má použitý látkový kapesník nošený v kapse. Na základě zjištění autorka práce látkové kapesníky vůbec nedoporučuje, a to především ve zdravotnických zařízeních, pro nemožnost jejich vyhození po použití i zjištěný výskyt bakteriálních kmenů na rukou.



Riziko opakované infekce

Pokud jste tedy věrným uživatelem klasického látkového kapesníku, který přijde do kontaktu s vaším nosem i rukama několikrát denně, myslete na to, že to není zrovna hygienické. Kdykoliv ho opět vezmete do rukou, poskytnete již stávajícím bakteriím nový příval hlenů a zvýšíte tak jejich životnost.

Když už jsme u toho, víte, jak správně smrkat?

„Pokud je váš kapesník plný virů, protein ve vašich hlenech je pomáhá chránit před vysoušením. Jedná-li se o bakterie, vlhkost doplněná dalším vysmrkáním jim může pomáhat v růstu,“ varuje britský vědecký magazín BBC Science Focus.

Jakmile tedy použijete kapesník příště, veškeré choroboplodné zárodky, které v něm přežily, se přenesou zpět na vaše ruce, nebo přímo na váš obličej. Podobně se vyjádřil pro Australian Broadcasting Corporation i profesor medicíny na Universtiny of Virginia Medical School v USA Jack Gwaltney.

„Existuje více než 200 virů, které mohou způsobit nachlazení, a mnoho z nich patří do rodiny rhinovirů. Mají proteinový obal a poměrně dobře přežívají na tvrdých površích a na tkaninách. Můžete proto předpokládat, že virus přežije i v látkovém kapesníku,“ myslí si doktor Gwaltney, který odhaduje, že by virus mohl žít mimo tělo až tři dny a následně by mohlo dojít k opakované infekci či přenosu patogenů na jiné předměty či osoby.

Historie kapesníku sahá až do starého Říma. Předmětem obecnější potřeby se stal až v 18. století. Předtím byl spíš bohatě zdobeným módním doplňkem a známkou urozenosti.Zdroj: Shutterstock

Má to i své výhody

Pokud si však nyní myslíte, že jsou látkové kapesníčky z podstaty špatné, vězte, že má jejich používání i svá pozitiva. Jedním z nich, nejspíš tím nejvýznamnějším, je, že se jedná o opakovaně použitelnou tkaninu, která vytváří nulový odpad a pomáhá vám vyhnout se přetékající nádobě plné jednorázových papírových kapesníčků. Mezi další výhody patří podle webu REkrabička, který se zaměřuje na recyklaci, následující:

Při častém smrkání a velké rýmě se kapesník neroztrhá a jeho obsah vám neskončí v dlani. Kontakt s viry a bakteriemi může podporovat přirozenou imunitu. Je to při jednorázové investici levnější varianta. Smrkání do bavlněného kapesníku je pocitově příjemnější než do papíru. Nestane se vám, že vám kapesníčky dojdou a máte je vždy ihned k dispozici. Ekologičtější varianta, co se týká spotřeby vody na výrobu.

Jak bezpečně používat látkový kapesník

Z důvodu, že by mohly být kapesníky pro obsah mikroorganismů zdravotně nebezpečné, se doporučuje především kapesníky denně prát a následně dezinfikovat vhodným prostředkem. Mezi hlavní zásady hygienického používání kapesníků patří podle luxusního prodejce látkových kapesníků Tordney tyto zásady:



2. Po vysmrkání kapesník přehněte a následně smrkejte do jiného místa.

3. Každý den kapesníky perte a měňte.

4. Před praním z kapesníku odstraňte hrubé nečistoty.

5. Kapesníky ideálně vyvářejte, nebo

Chcete-li mít jistotu, vložte je na noc v igelitovém sáčku do mrazáku.

A jak je to s materiálem? Jedním z důvodů, proč lidé stále používají látkové kapesníky, je bezesporu jejich příjemné použití. Jemná měkká tkanina v podobě bavlny totiž nedře nos a nezpůsobuje při častém smrkání poranění. V rámci zvýšení hygieny však například studie, dělaná mezi studenty a studentkami Ambrose Alli University, doporučuje zcela jiný materiál.

„Řešením by mohlo být používání kapesníků ze syntetického mikrovlákna, které nedisponují takovou savostí a absorpcí patogenů do vláken. Kapesník z umělého vlákna se rovněž lépe pere, schne a mikroby na něm neprospívají ani neulpívají,“ jsou přesvědčeni autoři studie.