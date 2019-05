Jak se léčba roztroušené sklerózy za vašeho působení proměnila?

Diagnostikou a léčbou roztroušené sklerózy se zabývám přes deset let a posun v léčbě je extrémní. Přibylo mnoho nových léků, které jsou velmi účinné, i když na druhou stranu přinášejí určité nevýhody a vyžadují zvýšené sledování pacientů. Nemalou část pacientů jsme dnes schopni při dobře vedené léčbě stabilizovat. To znamená, že se u nich nerozvíjejí nové ataky nemoci, tedy nové neurologické příznaky, a nedochází u nich k pozvolné progresi invalidity.

Mluvil jste o nevýhodách, co jste tím myslel?

Pro léčbu roztroušené sklerózy už máme více než deset léků a každý z nich má své výhody a nevýhody. V podstatě lze říci, že první generace léků je bezpečná, používáme je déle než dvacet let a nové léky mají určité vedlejší účinky, s nimiž jsme se dříve nesetkávali. Jde například o oportunní infekci postihující centrální nervový systém, která je velmi závažná a dvacet procent pacientů na ně umírá. Velkým problémem jsou sekundární autoimunitní onemocnění postihující štítnou žlázu, ledviny či krvetvorbu – jednu autoimunitní nemoc, tedy roztroušenou sklerózu, zastavíme, zatímco další kvůli léčbě vznikne. Nežádoucím vedlejším účinkem mohou být i nádorová onemocnění.

Jak se u pacienta postupuje, když k vám přijde poprvé?

Do RS centra přicházejí pacienta s podezřením nebo už stanovenou diagnózou, kterou potvrdíme nebo vyvrátíme. Poté je třeba o něm získat podrobné údaje: věk, pohlaví, prodělané nemoci, léky, které aktuálně užívá apod. Podle toho se pak volí konkrétní typ terapie. Zásadní je mu říci, co mu je a co může očekávat, tedy že se jedná o chronické autoimunitní onemocnění, které je momentálně nevyléčitelné, ale je relativně dobře léčitelné. K tomu ale musí přispět i sám nemocný tím, že bude dodržovat určité léčebné postupy a chodit na pravidelné kontroly. Řekneme mu také, jaký typ léků je pro něj vhodný, jaké má nežádoucí účinky, které se ovšem u něj konkrétně vůbec nemusí projevit.

A jak se léky vybírají pro daného pacienta?

Roztroušená skleróza je nevyléčitelná nemoc, takže na začátku víme, že neplánujeme léčbu na rok, ani na dva. Volíte léčebnou strategii na mnoho let, proto musíte mít nějakou představu, jaká bude alternativa, pokud léčba selže nebo způsobí pacientovi obtíže. Jeden kolega to kdysi přirovnal k šachové partii: měli byste mít vždy promyšlen aspoň o jeden tah dopředu navíc.

V této souvislosti se mluví o „léčbě šité na míru“. To znamená, že volíme léčbu, ze které má pacient největší užitek a zároveň ho co nejméně zatěžuje. Existují dva typy léčebných linií: v první jsou prověřené léky, o nichž jsem mluvil, dlouhodobě vyzkoušené a bezpečné, kterými je léčena převážná většina nemocných. U pacientů s vysoce aktivní chorobu nebo nepříznivou prognózu, kteří mají velký počet relapsů (opětovné objevení příznaků nemoci) během roku nebo hodně lézí na mozku, se primárně volí vysoce účinná terapie, která ale bohužel má širší spektrum nežádoucích účinků.

Kdy se projeví, že vybraná léčba u konkrétního nemocného nefunguje?

Pacient po diagnostikování nemoci či při její první atace má nárok na léky takzvané první linie. Pokud tato terapie selže, což znamená, že u nemocného vznikne středně těžká nebo těžká ataka nemoci, tak se léčba eskaluje na léky druhé linie. Během léčby pečlivě monitorujeme efektivitu léčby jak klinicky, tak také na magnetické rezonanci. Klinické kontroly probíhají každé 3 měsíce a kontroly magnetickou rezonancí jednou ročně. Většina používaných terapií dosahuje plné efektivity až po šesti měsících užívání, k tomu je třeba přihlédnout při hodnocení neúčinnosti v začátku léčby. V případě nedostatečné efektivity léčby je nutné zvážit její změnu.

Kolik léků pacient vyzkouší za život?

Pro nás je ideální držet pacienta na léku první volby roky nebo i třeba desítky let, pokud je stabilizovaný. Což se u části daří, u většiny ale vhodnou léčbu hledáme i několik let. A nejde jen o její účinnost, ale i o to, jak jí nemocní snášejí. U některých typů léků si musejí píchat až jednu injekci denně, což je pro ně velmi zatěžující a někteří to nezvládnou. A také máme pacienty, naštěstí jich je velmi málo, kteří vystřídají čtyři pět léků a stále se u nich objevují nějaké závažné nežádoucí účinky, které jim znemožňují žít kvalitní život.

Přicházejí za vámi pacienti, že chtějí zkusit nové léky?

Pacienti chtějí o možnostech léčby mluvit v případě, že je trápí nějaký nežádoucí účinek. Takže se to snažíme nějak vyřešit a pokud to není možné, přikláníme se ke změně léčby. Ovšem vždy je třeba to s pacientem pečlivě probrat, protože některé typy nežádoucích účinků dokážeme podstatně zmírnit nebo jim zamezit. Aktivně ovšem jako lékaři pátráme po tom, zda je choroba aktivní. Když pacient přijde na pravidelnou prohlídku, probíráme příznaky nemoci, zda se neobjevily nové, jak zvládá léčbu, zda nepozoruje nějaké nežádoucí účinky, jakou ujde vzdálenost – většina zdravých lidí si neuvědomuje, že pro nemocné s RS jde o klíčovou klíčová věc, zvláště v pokročilé fázi onemocnění. Ptáme se jich na poruchy sexuální funkcí či psychické potíže, o nichž většinou aktivně nemluví, ale které mohou souviset s nemocí či léčbou. Jednou za rok jsou pacienti kontrolováni magnetickou rezonancí, která sleduje léze na mozku. Víme, že jejich přibývání vede postupem času k invaliditě, kterou lze už těžko ovlivnit, proto musíme být velmi aktivní především na začátku léčby a hledat takovou terapii, která zabrání progresi choroby.

Jaké nežádoucí účinky dokážete řešit?

Nejčastějším nežádoucím účinkem jsou po vpichu injekcí, což lze řešit pečlivým ošetřením a správnou technikou aplikace, máme speciálně vyškolenou sestru, která s pacientem všechno pečlivě probere.

Další nežádoucí účinky, kterými jsou chřipkové projevy, se zase daří zvládnout užíváním léků, které všichni běžně bereme při chřipce, jako je například paracetamol. Časté jsou i různé zažívací potíže – tlak v žaludku, pálení žáhy apod. – které se lze ovlivnit správnou stravou a příslušnými léky. Na další nežádoucí účinky se aktivně ptáme, protože někdy se pacienti sami nesvěří. U léků, u nichž mohou být nežádoucí účinky závažnější, děláme pravidelné specifické laboratorní testy. Myslím, že máme docela propracovaný systém hledání nežádoucích účinků a snažíme se jej neustále vylepšovat.

Jaký je vlastně cíl léčby?

V minulosti byla představa, že se díky léčbě sníží počet relapsů a zpomalí se progrese onemocnění. Úkol nejnovějších léků je ale jiný, a sice chorobu úplně zastavit. To znamená, aby nedocházelo k fyzickým projevům nemoci a aby se na magnetické rezonanci nezhoršovaly výsledky, což se daří u téměř padesáti procent pacientů při užívání vysoce účinné terapie. U té druhé poloviny musíte hledat jiný typ léků s jiným mechanismem účinků. Na druhou stranu nelze tvrdit, že jsme schopni 99 procent pacientů stabilizovat, to už bychom rovnou mohli říkat, že umíme RS vyléčit, což samozřejmě není pravda. Jde prostě o to, že se nám nějakou část pacientů daří stabilizovat, u jiných určitou aktivitu choroby vidíme a snažíme se hledat jinou alternativu.

A podle čeho se alternativy vybírají?

Snažíme se nemocnému dát lék účinný a na druhou stranu bezpečný. Samozřejmě se ptáme i pacienta, co si o tom myslí. Vždy je třeba léčbu pečlivě zvážit. Při léčbě RS mluvíme o takzvané eskalační terapii: pokud selže lék první linie a zjistíme, že není u nemocného dostatečně efektivní, převedeme ho na lék účinnější. Pokud víme, že nemoc je vysoce aktivní, můžeme rovnou nasazovat vysoce účinné léky jako první volbu. Stále je třeba opakovat, že léky v druhé linii mají relativně závažné nežádoucí účinky, které u nemocných s roztroušenou sklerózou dříve nevznikaly. Proto nelze paušálně říci, že pokud by všichni pacienti měli hned nasazeny léky druhé linie, že by to pro ně bylo výhodné. Někdy jde o vymýtání čerta s ďáblem, proto nové léky rezervujeme pro pacienty, u nichž se nemoc rychle rozvíjí a oni nereagují na předchozí léčbu. Zde už se vyplatí trochu riskovat, protože jinak by RS během krátké doby způsobila těžkou invalidizaci, kdy do jednoho dvou let skončí nemocný na vozíku.

A může se stát, že všechno vyzkoušíte a další alternativu léčby už nemáte?

Dříve to byl problém, protože jsme měli k dispozici čtyři typy léků, museli jsem rozvažovat, jaký další nasadit, když jeden neúčinkuje. Dnes ale máme více než deset léků, což nám umožňuje vytvořit relativně dlouhodobý léčebný plán. Hypoteticky lze i toto portfolio léků vyčerpat, ale já se s takovým pacientem zatím nesetkal.

Co pacienti ví o své chorobě, když k vám přicházejí?

Přicházejí k nám pacienti zcela neinformovaní, ale i ti, kteří jsou – s jistou nadsázkou řečeno – vzdělanější než lékaři. Ale stále se většina nechá vést. Výhodou je, že k nám docházejí minimálně čtyřikrát do roka, takže se mohou ptát opakovaně. Snažíme se jim říct o jejich nemoci co nejvíce, aby věděli, co si mají hlídat a na co dávat pozor. Největší problém je čas, který máme k dispozici na pacienta. RS centra po celé republice jsou dnes přetížená, velmi komplikovaně přibírají nové pacienty.

A navíc máme na každou návštěvu vyhrazeno dvacet minut, přičemž za tuto dobu musíme pacienta třeba objednat na magnetickou rezonanci, probrat s ním výsledky vyšetření, jak se cítí, možné nežádoucí účinky… To není možné zvládnout úplně dobře, potřebovali bychom aspoň o deset minut navíc, na vstupní pohovor pak nejméně jednu hodinu.

VÁCLAV DVOŘÁK