Trápí vás rýma a ucpané dutiny? Původně neškodné onemocnění, kterým trpí většina lidí hned několikrát do roka, může velmi rychle přerůst v silný bakteriální zánět, se kterým antibiotikům neuniknete. K rychlé úlevě a uvolnění hlenů však může přispět i několik domácích metod, kterým vévodí obklad z brambor, soli i průplach dutin.

Zánět nosní sliznice obvykle do sedmi dnů ustoupí a rýma odezní. | Foto: Deník/Tomáš Kubelka

Určitě jste už někdy slyšeli tvrzení, že nejhorší mužská nemoc na sedm písmen je „rýmička“. Rýma je ale opravdu nepříjemné onemocnění, které většinu z nás potrápí hned několikrát do roka.

„Někdy se ovšem z původně obyčejné rýmy vyklube silná bakteriální infekce a zánět dutin je na světě. Silné bolesti hlavy, hnisavá rýma, pocit zalehlých uší, někdy i teplota až horečka, slabost a únava, dokonce i bolest v krku či bolest zubů,“ to vše mohou být i podle webu EUC následky původně „obyčejné“ rýmy.

Jak na rýmu a ucpané dutiny:

Zdroj: Youtube

Léčit nebo neléčit rýmu?

S trochou nadsázky se říká, že neléčená rýma trvá týden, zatímco ta léčená sedm dní. Zpravidla se opravdu jedná o akutní zánět nosní sliznice virového původu, který není nutné konzultovat s lékařem a jakkoliv jej léčit. Zánět obvykle do sedmi dnů ustoupí a rýma odezní.

Pokud se však příznaky do sedmi dnů nevytratí, nebo se dokonce zhorší a přidají se i další, je nutné vyhledat lékaře. Může totiž dojít i k oslabení obranných funkcí nosní sliznice, a to už je jen krůček k rozvoji bakteriální infekce, kterou není radno podceňovat a která většinou vyžaduje antibiotickou léčbu.

Spaní s otevřenými ústy ovlivní zdraví člověka už po deseti dnech

„Hnisavá bakteriální rýma vychází z běžné rýmy, kterou značně zkomplikuje. Poznáte ji podle toho, že se začne měnit barva i struktura hlenu, který je zpočátku vazký a čirý, později žlutě až zeleně zbarvený a hustý, že skoro nejde vysmrkat,“ stojí na webu EUC. Abyste se však hlenu zbavili, můžete použít i jiné, mnohem efektivnější metody, než je smrkání. Uvolní i hustý hlen a poskytnou velmi brzkou úlevu.

Dutiny nahřejte

Když viry naruší povrch sliznice, může dojít k přemnožení nežádoucích bakterií, dutiny se začnou plnit hnisavým hlenem, který nemusí stíhat z nosních dutin odtékat a začne se v nich zvyšovat tlak, což se projeví typickou bolestí.

Jednou z metod, která vám zaručeně brzy uleví, je použití nahřáté žínky, ručníku či nahřívacího polštářku. Vybranou pomůcku nahřejte v mikrovlnce a položte si ji na čelo, lehněte si na pohovku a relaxujte, dokud ručník či nahřívací polštářek nevychladne. Pořídit se dají i speciální nahřívací gelové polštářky.

Horký obklad z brambor i soli

Oblíbenou metodou našich babiček ale bylo úplně něco jiného. Mikrovlnnou troubu neměly, a tak si musely umět pomoci jiným způsobem. Velice často tak na ucpané dutiny používaly například horké brambory nebo mořskou sůl. „Podrcené horké brambory zabalte do několika vrstev plátna, přiložte na čelo a zátylek a nechte klidně dvě hodiny působit,“ radí MUDr. Zbyněk Mlčoch na webu Bylinky pro všechny.

Období nachlazení je tu: Existuje hned několik fint, jak si poradit s rýmou

Dobře však fungoval i látkový sáček s hrubozrnnou solí, který se nahřál v troubě a pak se přiložil na dutiny. Teplo má schopnost rozpouštět i hustý hlen, který pak může snadněji odejít. Tyto metody sice nejsou způsobem, jak hnisavou rýmu vyléčit, ale usnadní léčbu a uleví od bolesti.

Konvička na výplach nosu

Jistě jste už slyšeli o metodě výplachu pomocí nosní sprchy. Někteří lidé mají zpočátku pocit, že jim roztok dotekl až „do mozku“, ovšem je to pouze pocit, na který se dá velmi rychle zvyknout. I podle MUDr. Petra Grenara je nosní sprcha velice užitečnou metodou, která je však bohužel v doplňkové léčbě silně opomíjena.

Konvička na výplach nosu a ucpané dutiny:

Zdroj: Youtube

„Jedná se o menší plastovou konvičku, která se naplní speciálním roztokem. Použití nosní sprchy není nic komplikovaného. Úzký vstup se zavede do nosní dírky a do širšího vstupu se nalije roztok. Nakloněním hlavy pak dojde k průplachu dutin, kdy z jedné dírky proteče roztok do druhé, kterou následně vyteče ven i veškerý hlen,“ vysvětluje doktor pro Český rozhlas. Podle něj dochází nosním průplachem k vyčištění nosní dutiny, zvlhčení i desinfekci sliznice.

Masáž pro odstranění hlenu

Veškerý hlen je však možné z dutin vypudit i efektivní obličejovou masáží čelních a maxilárních dutin. Čelní dutiny naleznete uprostřed čela přímo nad očima, čelistní po obou stranách nosu a těsně pod tvářemi. Od hlenu i bolesti si pak pomůžete snadno.

Rady z lékárny: Jak vyzrát na zánět dutin?

Vezměte oba ukazováčky a prostředníčky vašich rukou a položte je nad obočí směrem ke středu čela. Pomalu a jemně pak masírujte krouživými pohyby směrem ven ke spánkům. Masáž provádějte alespoň 30 vteřin až minutu. Pro masáž čelistních dutin umístěte ukazováčky a prostředníčky na obě strany nosu těsně mezi lícní kostí a horní čelistí. Tuto oblast opět masírujte jemnými krouživými pohyby po dobu jedné minuty,“ radí Detroit Sinus Center.

Hlen nepolykat, ale vyplivnout

Jakmile ucítíte v nose či na zadní stěně hrdla stékající hlen, vaše tělo se ho bude chtít pravděpodobně ihned intuitivně zbavit. Polknout hlen však není příliš dobrý nápad.

„Hleny se tvoří v krku nebo v nosní dutině a stékají do krku. Pokud budete ve vodorovné poloze, hlen stéká z nosní dutiny do krku a následně do dýchacích cest, ty jsou infikovaným hlenem drážděny a může zde také dojít k zánětu,“ upozorňuje web České nemoci.

Hnisavou rýmu nepodceňujte

Zánět se ale nedoporučuje přecházet a důvěřovat tělu, že se s ním samo vypořádá. „Neléčený zánět dutin se může rozšířit až do středního ucha nebo do dolních dýchacích cest a způsobit tak zápal plic. V nejhorším případě hrozí, že se kvůli zánětu dutin zanítí i lebeční kosti, což může v krajním případě vést až k zánětu mozku,“ upozorňuje lékárnice Barbora Kuthanová.