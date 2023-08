Bušení srdce mají podle babských rad léčit kašel a slzy. Co na to kardiologové?

Problémy se srdcem má spousta lidí. Ať už je to občasná bolest na hrudi, bušení srdce nebo okamžité zadýchání po pár krocích. A jelikož se mnohým nechce k lékaři, hledají na internetu babské rady, jak srdce uklidnit, či jak jej léčit. Kardiologové ale varují, že odkládání návštěvy lékaře při podezření na srdeční onemocnění může mít fatální následky. Jak tedy včas poznat problémy se srdcem a případně i to, že srdce trpí arytmií či dokonce selhává? A jak to řešit? Zeptali jsme se odborníků.