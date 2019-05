Kuřáci, pozor! Nasávání cigaretového dýmu snižuje účinky některých léků. Jejich škála je přitom pořádně široká. Selhávat mohou pilulky na astma, vysoký krevní tlak nebo řídnutí kostí. Bez patřičného výsledku zůstane i léčba schizofrenie či deprese. A podle adiktologa Adama Kulhánka z Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy mohou problémy pocítit dokonce i uživatelky hormonální antikoncepce.

„Kouření totiž negativně ovlivňuje metabolismus ženských hormonů. Kuřačky proto mají vyšší výskyt nechtěného těhotenství, ačkoliv užívají hormonální antikoncepci,“ říká Adam Kulhánek.

„Kouříte?“ měl by se zeptat každý lékař

Ženy, které se neobejdou bez cigarety, by proto měly být v ordinaci gynekologa upřímné: měly by se mu se svým nikotinovým zlozvykem svěřit. Doktoři, kteří jim vypisují recepty, by se zase měli na kouření svých pacientek zeptat. Zajímat by se o něj měli i lékaři dalších odborností třeba neurologové, ortopedi, psychiatři nebo internisté.

„Jinak se může docela dobře stát, že pacient sice spolyká pilulky za desítky tisíc korun, očekávaný výsledek se ale jednoduše nedostaví,“ souhlasí specialista na nečekané účinky léků Josef Suchopár. Týkat se to přitom může rozmanité řady chorob včetně těch „nejdražších“.

Medikamenty za dvojnásobek ceny

Jeden příklad za všechny: lék Olanzapin na schizofrenii. V Česku ho užívá dokonce třicet tisíc lidí.

„Denní dávka tohoto léku pro jednoho pacienta stojí kolem pětašedesáti korun. Pokud tedy třetina pacientů kouří a svému lékaři to neřekne, vyhodí se každý den oknem léky za dobrých 650 tisíc korun,“ vypočítává následky kouření farmaceut Josef Suchopár.

Pokud se ale lidé ke zlozvyku přiznají a lékař jim kvůli tomu dávku zvýší, zaplatí pojišťovny za terapii dokonce dvojnásobek tedy až 1,3 milionu korun denně. Jenomže vášeň pro nikotin může mít i zcela opačné dopady, upozorňují odborníci. Cigarety totiž mohou účinky léčiv i zesilovat.

Pozor by si měly dát opět hlavně kuřačky s antikoncepčními tabletkami na nočním stolku. Důvod? „Při kouření roste schopnost krevních destiček shlukovat se do sraženin. Stejnou vlastnost má ale i hormonální antikoncepce,“ popisuje vražedné nebezpečí cigaret a pilulek proti otěhotnění profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku při pražské Všeobecné fakultní nemocnici.

Výsledkem je, že se v tepnách a žilách začnou tvořit tromby, které postupně ucpou krevní řečiště. Některé se navíc mohou uvolnit a doputovat až do mozku, srdce nebo plic. Ženu pak postihne embolie, mrtvice či infarkt. Následky mohou být fatální.

Samy přestat nezvládnou

Podle lékaře podolské porodnice Petra Křepelky je riziko infarktu myokardu u kuřaček dokonce až desetinásobné. Ukázala to studie, v jejímž rámci odborníci srovnávali kouřící a nekouřící pětatřicátnice s hormonální antikoncepcí.

„Žilní trombóza je u kuřaček až osmkrát častější a mozková mrtvice až sedmkrát,“ přidal další statistiku adiktolog Adam Kulhánek. Doktoři by proto podle něj měli své pacientky přesvědčovat, aby cigarety jednou provždy odložily. Měli by jim také nabídnout odbornou pomoc při odvykání kouření. Řada z nich to totiž sama nezvládne.

Důvod je jednoduchý: „Hormony estrogeny, které antikoncepční tabletky obsahují, urychlují metabolismus nikotinu. Ženy proto nejenom vykouří mnohem více cigaret než ostatní uživatelé tabáku, mnohem hůře ale také přestávají kouřit,“ vysvětluje Suchopár.

Lékaři se na cigarety neptají

Čeští lékaři si ale s kouřením svých pacientů příliš velkou hlavu nedělají. Ukázal to nedávný průzkumu Státního zdravotního ústavu. Na to, jestli jejich pacienti holdují tabáku, se podle něj ptá jen asi čtyřicet procent lékařů

V nemocnici je toto procento ještě nižší. „Diagnózu závislost na tabáku má ve své kartě zaznamenanou jen asi 1,5 procenta všech hospitalizovaných,“ shrnula výsledky průzkumu Králíková.