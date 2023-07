Svědění a pálení v intimních partiích, které způsobuje vaginální mykóza, zažijí někdy za život tři ze čtyř žen. A každá druhá z nich navíc trpí opakovaně. Jak ženy řeší tuto nepříjemnou kvasinkovou infekci? K lékaři se mnohým z nich nechce, a nevypraví se ani do lékárny, kde lze koupit volně prodejné léky na vaginální mykózu. Místo toho sahají raději k babským receptům a intimní problémy řeší doma. Našli jsme nejbizarnější rady z českého internetu a požádali gynekoložku o jejich okomentování.

Co uděláte, když se vám potřetí za rok vrátí kvasinková infekce, ono známé úporné svědění v rozkroku, kterého se nemůžete zbavit? Nejspíš se ze zoufalství ponoříte do hlubin internetových diskusí v naději, že najdete zaručený návod na léčbu. My jsme to udělaly za vás a ty nejčastěji šířené rady jsme nechaly posoudit gynekoložkou Kristýnou Koutnou, působící v soukromé gynekologické praxi v jižních Čechách. Co jsme zjistili?

Dejte do vagíny jogurt

Asi nejčastější radou, se kterou se v souvislosti s mykózou setkáte na internetových fórech, je léčba pomocí bílého jogurtu. Ten se doporučuje nanést na tampon a zavést na noc do pochvy.

Kvasinková infekce o sobě umí dát vědět, ženy o tom ví své

Co na to gynekoložka: „Ano, ženy si chválí, že jogurt lehce chladí a zklidní a zároveň dodá vhodné laktobacily. Za mne je to možnost, pokud žena nemá po ruce jiný přípravek a lékárna je zavřená. Tampon není dobré nechávat v pochvě příliš dlouho, aby se sem nezavlekla jiná infekce nebo se nerozvinul syndrom toxického šoku.“

Použijte výplach pochvy

Mezi nejzmiňovanější rady patří i výplachy pochvy. Dočetli jsme se, že některé ženy k tomu používají nejen přípravky z lékárny, ale i odvary nebo další domácí koktejly. Jeden z tipů zní: „Byla mi doporučena lžička sody s převařenou vodou.“ Jindy si ženy navzájem radí použít roztok hypermanganu či dezinfekci octem, nejlépe prý balzamikovým.

Co na to gynekoložka: „Obecně jsem spíše proti výplachům pochvy, které mohou spolu s bakterií vypláchnout i všechny vhodné laktobacily.“

Potřete pochvu kokosovým olejem

Kokosový olej je přírodní surovina, která se využívá v péči o pleť, pokožku i vlasy. Znamená to, že je vhodné potírat s ním pochvu zvnějšku nebo dokonce zevnitř, jak jsme se dočetly?

Co na to gynekoložka: „Dovnitř bych vůbec olej nedávala a obecně bych doporučila nepoužívat oleje a krémy místo lubrikantů. Při smíchání s poševní tekutinou se vytvoří emulze, hrozí zavlečení bakterií a vznik bakteriální infekce. Na vnější část pochvy aplikovat lze, pokud to někomu zklidní podrážděnou pokožku…“

Česnek místo tamponu

Česnek má silné antibakteriální, protiplísňové a antivirové účinky. Jak česnek užívat, aby vyléčil mykózu? „Oloupu, propíchnu jehlou a nití, aby pak šel lehce vytáhnout jako tampon. Používám to na mírnější mykózu,“ radí uživatelka pod přezdívkou Falaena.

Co na to gynekoložka: „Vůbec! Dráždí, nejde vyndat, na kvasinky nemá žádný vliv, naopak může rozjet bakteriální infekci.“



Domácí prášky do pochvy

Dozvěděli jsme se, že někdo se nebojí ani vkládání různých „léčivých“ tabletek do pochvy. Jedna z diskutujících například doporučuje na noc tablety řasy chlorella.

Mykóza vzniká i z přehnané čistoty nebo ze zapaření

Co na to gynekoložka: „Ne, ledajaké tablety bych skutečně nevkládala, je zde možnost si zavléct do pochvy bakterie. Sem doporučuji vkládat pouze čípky a globule určené na vaginální obtíže, například s antimikrobiálním stříbrem a laktobacily, opět ve formě čípků, které radím svým pacientkám.“

Vaginální infekce postihnou v průběhu života 75 % žen a polovinu z nich několikrát ročně. Při opakovaných infekcích použije podle nedávného průzkumu české značky intimní péče Gynella až 69 % žen volně prodejné přípravky z lékárny, 25 % žen problém neřeší nebo zkouší babské rady. Pouhých 6 % žen jde k lékaři.

Nejen letní problém

Kvasinková infekce neboli mykóza způsobuje silný pocit pálení, svědění a bílý tvarohovitý výtok. Často propuká v létě, vlivem koupání v bazénech s chlorovanou vodou, což narušuje pH pochvy, a také kvůli zapaření intimních míst v mokrých plavkách. Zdaleka ale nejde o jediné příčiny nemoci.

Nedostatek spánku vyvolává v těle ničivý zánět. Jak to poznáte a co s tím dělat

Vaginální mykóza vzniká také kvůli užívání antibiotik, hormonálním změnám v pubertě, těhotenství i menopauze, stresu a špatným stravovacím návykům. „K rozvoji mykózy může přispět také změna sexuálního partnera, kdy si mikrobiom muže a ženy nemusí vzájemně vyhovovat a může tak při pohlavním styku vznikat narušení pH v pochvě,“ dodává doktorka Koutná.

Mýtus o letním koupání

Mnoho žen se mylně domnívá, že za jejich vaginální problémy jsou zodpovědné bakterie přítomné ve vodě. Někdy tomu tak může být, ale ve skutečnosti je infekce většinou způsobena bakteriemi nebo kvasinkami, které již byly v pochvě přítomny. Laktobacily je obvykle udržují pod kontrolou. Aby však těchto užitečných bakterií bylo dostatečné množství, musí mít dostatek jídla. Potřebují glykogen z poševní sliznice a ten mění na známou kyselinu mléčnou, která udržuje v pochvě přirozené pH.

Chlorovaná voda, i když hygienická, může zvýšit pH a kvasinky nebo zlé bakterie pak mají otevřenou cestu k poševní sliznici. Lactobacily zůstávají hladoví, je jich stále méně a nastává krutovláda kvasinek nebo bakterií. Někdy i obojího najednou.

Jak vaginální mykóze předcházet

Určitě se vyplatí využívat pro intimní hygienu speciální přípravky, obohacené o látky, které pochvu před infekcí chrání. Jednou z možností je patentovaná sloučenina iontů stříbra a oxidu titaničitého TIAB®. „Díky stabilizaci stříbrných iontů navázáním na oxid titaničitý mají stříbrné ionty vysokou antimikrobiální aktivitu. Tím neutralizují mikroby v místě napadení a zároveň chrání před vstupem jiných mikroorganismů z vnějšího prostředí,“ vysvětluje manažerka značky Gynella Petra Tymešová.

Předejděte spálení pokožky. S našimi radami získáte krásně opálené tělo

Jinou možností je využít k podpoře obranyschopnosti vagíny beta glukany. Adrián Doboly z biotechnologické laboratoře Natures říká: „Mnohé vědecké studie dokazují, že beta glukany pomáhají některým imunitním buňkám lépe fungovat, čehož výsledkem je rychlejší hojení ran nebo rychlejší vyléčení se z nemoci. Beta glukany se s dobrými výsledky používají i v preparátech určených na ženské intimní problémy.“

