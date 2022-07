Ostych mluvit o intimních problémech mají i jiní lidé. Fekální inkontinencí přitom trpí 3,5 procenta lidí do šedesáti let a osm procent starších. U lidí nad sedmdesát let se problém týká dokonce až patnácti procent lidí. Nejedná se jen o zácpu, ale též o průjem. Důvody mohou být různé – od neuróz po pokles pánevního dna. Potíže mohou mít i cukrovkáři nebo onkologičtí pacienti po ozařování. Když to člověk neřeší, může ho to výrazně omezovat v běžném životě.

Víte, jak správně sedět na toaletě?

Většina Čechů dělá na záchodě při vyprazdňování chybu. Může vést i k rakovině

Proto je při déle trvajících potížích dobré navštívit lékaře. Chirurg Petr Vlček z Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně doporučuje nečekat a obrátit se na odborníka právě v momentě, kdy potíže člověku omezí kvalitu života. „Třeba, když má kvůli tomu problémy v zaměstnání. Někdo to dokáže skrývat, ráno si udělá výplach a pak jde do práce. Ale už to ho omezuje,“ řekl Deníku.

Zpozornět je dobré v momentě, kdy se zácpa střídá s průjmem. Nemusí to sice být nic závažného, ale také to může odhalit nádor v konečníku nebo v tlustém střevě. „Nejlepší je obrátit se na gastroenterologa, který se zabývá trávícím systémem,“ poradil lékař. Teprve až specialista díky kolonoskopii a dalším vyšetřením vyloučí rakovinu, je podle Vlčka možné potíže s vyměšováním léčit.

Moderní léčba

Řešení může být i chirurgické. S neutuchajícími potížemi pomáhá i moderní technologie v podobě takzvané sakrální neuromodulace. Ta má pětadevadesáti procentní účinnost a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Díky zavedenému neurostimulátoru člověk nemusí užívat léky. „Chirurgický zákrok pacienta zatíží minimálně a lidem se zásadně zlepší kvalita života,” řekl Vlček. Rekonvalescence trvá asi dva týdny.

Lékař z IKEM vysvětlil, co spustí peklo v žaludku i střevech

Neuromodulace pomáhá i při úniku moči či naopak při problematickém močení. Tyto potíže se týkají až čtyřiceti procent lidí. Neurostimulátor vysílá do nervového okruhu slabé elektrické impulsy, které funkci močového měchýře regulují. „Nastavení intenzity a četnosti impulzů můžeme upravovat pomocí aplikace na mobilním telefonu, takže si pacient může stimulaci řídit podle potřeby,“ zdůraznil urolog Michal Rejchrt z Fakultní nemocnice Motol. Zákrok absolvovaly už desítky pacientů.

Pacienti trpící únikem moči mají navíc nárok na úhradu inkontinenčních pomůcek, kupříkladu vložek, z veřejného zdravotního pojištění. „Inkontinence je dělena do tří stupňů dle závažnosti postižení – lehká, střední a těžká,“ uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Při malém úniku moči si lidé připlácejí patnáct procent, při větším pět procent a při největším dvě procenta. Pomůcky může předepsat specialista nebo praktik.