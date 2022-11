„Na petržel nedám celý život dopustit. Může za to příběh mojí babičky,“ vypráví Iva Jančíková ze Semil, která se už pár let věnuje coby „Česká selka“ bedýnkování a zásobuje tak mnoho domácností čerstvou zeleninou z polí lokálních farmářů.

Jan MikolášekZdroj: Wikipedia, CC BY-SA 4.0„Babička měla od narození problémy s různými kožními vyrážkami, vředy a pupínky. Vůbec nic nepomáhalo. Problémy ale jako zázrakem ustaly, když jí léčitel Jan Mikolášek doporučil po dobu několika týdnů každý večer vypít sklenici kozího mléka svařeného s nastrouhanou čerstvou petrželí. Od této doby měla babička pleť čistou a kožní problémy se již neopakovaly. Pan léčitel určil vše jen podle moči. Zdravotní potíže měla babička různé, ale vše prý souviselo s pletí. Petržel v kombinaci s mlékem babičce pročistily krev, která kožní problémy způsobovala,“ říká Iva Jančíková.

Kousky na kraj talíře

I když nás netrápí kožní problémy, měli bychom mít kořenovou petržel podle Ivy Jančíkové při vaření vždy po ruce. Petržel patří k základu české kuchyně po většinu roku, zpracovává se většinou tepelně, proto se obzvlášť hodí pro zimní období, kdy zahřeje.

Léčitel Jan Mikolášek měl dar od Boha. Přesto ho soudili jako šarlatána

„Nebyla jsem vždy nadšeným fanouškem této zeleniny, jako dítě jsem z polévky kousky kořenové zeleniny vybírala na okraj talíře a dávala dobrý pozor na to, abych nějakou náhodou nesnědla,“ usmívá se paní Iva.

Petržel pročišťuje

V dospělosti však názor změnila a pomohlo jí k tomu i vyprávění babičky, která jí na svém příběhu krásně ukázala, jak petržel pročisťuje tělo a pomáhá udržet se fit.

„Já osobně mám také sklony k vyrážkám, akné a pupínkům. Vypozorovala jsem však, že při zařazení petržele do jídelníčku se moje pleť viditelně zlepší. Možná je to určité placebo, a možná je to i dalšími vlivy. Jsem však přesvědčená o tom, že když petržel zařadím do jídelníčku, dělám něco pro své zdraví,“ dodává Iva Jančíková

Dobře schovaná zelenina

Ve farmářských bedýnkách bývá kromě petržele i další kořenová zelenina: mrkev, pastinák, celer. A tuto zeleninu je potřeba správně zpracovávat. Z jídla ji totiž mají často tendenci vyhazovat nejen děti, ale i manželé žen, které se snaží vařit zdravě.

Veganství je v kurzu. Nevěřte pomluvám o rostlinné stravě, bez masa lze být

„Abych takovému plýtvání předešla, připravuji krémové polévky, kde je zelenina rozmixovaná a nikoho pak nestresují bílé kousky, které by v polévce plavaly,“ radí paní Iva. Další možností je podle ní zpracování kořenové zeleniny do domácího pečení, kde to děti ani manžel neobjeví, protože by petržel v jablečném koláči nehledali. Jsou však jídla, ve kterých nemusíme petržel ani další zeleninu moc schovávat, protože jsou chuťově skvělá a zeleninu v nich všichni akceptují. Nabízíme dva recepty od Ivy Jančíkové:

Zeleninová rychlovka s cizrnou

Ingredience: Takto Iva Jančíková vyfotila svou Zeleninovou rychlovku s cizrnou.Zdroj: Se svolením Ivy Jančíkové

1kus petržele

2 papriky

4 rajčata

1/2 ředkve daikon

1 plechovka sterilované cizrny ve slaném nálevu

petrželka

sůl

rýže jako příloha

Postup:

Petržel očistíme a nakrájíme na drobnější hranolky, papriky na drobné čtverečky, ředkev na kolečka. Nejprve vložíme na teflonovou pánev petržel a jen s minimem tuku restujeme, poté přidáme papriku. Následně přidáme ředkev a restujeme zeleninu poměrně zprudka ale krátce jen tak, aby měla zlatavou barvu. Poté přidáme cizrnu i s nálevem a krátce podusíme, osolíme. V této fázi můžeme přidat koření jako je medvědí česnek, yzop, koriandr, kmín - co je k dispozici a na co máme zrovna chuť. Těsně před podáváním přidáme na půlky nakrájená rajčata, aby se jen ohřály, ale nerozvařily. Podáváme s vařenou rýží. Na talíři dobře chuť doplní nastrouhaný sýr gouda nebo nakrájená mozzarella. Je to jídlo hotové do 20 minut, což je moc příjemné, když chcete jíst zdravě a nemáte moc času na složité recepty.

Jablečný koláč s petrželí

Ingredience:

Na těsto:

500 g tvarohu

4 vejce

1 tyčinka Margot (nebo Karibik)

100g cukru krupice

80ml oleje

250g mouky (špaldová hladká ideálně)

Na jablečný puding:

3 jablka

1 petržel

1 vanilkový puding

3 lžíce cukru

1/4 lžičky skořice

Postup:

Těsto vytvoříme tak, že nastrouháme tyčinku Margot na hrubém struhadle, přidáme tvaroh, vejce, olej a promícháme, následně nasypeme cukr smíchaný s moukou a kypřícím práškem. Vše promícháme a vznikne těsto poměrně tuhé, které pomalu nalijeme na pečící papír. Hezky vypadá kruhová forma, ale není to podmínkou.

Zachraňte svá srdce. Sám prodělal infarkt, teď Ladislav Kužela radí pacientům

Pro přípravu pudinku si nastrouháme jablka oloupaná nahrubo a můžeme do nich nastrouhat i zeleninu, kterou bychom jinak nezpracovali - hodí se právě petržel, nebo mrkev, dýně, cuketa. Je však potřeba mít na paměti, že poměr jablka versus jiná zelenina by měl být tak, že jablek jsou alespoň 2/3 a zeleniny 1/3 maximálně. Nastrouhanou hmotu promícháme s pudinkovým práškem a cukrem, můžeme přidat trochu skořice. Tuto směs nalijeme na těsto a dáme péct na hodinu do trouby na 180°C.