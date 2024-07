O účincích, které mají kopřivová semínka na fungování lidského organismu, se ví už dávno. Výčet jejich schopností je téměř neuvěřitelný.

Podle dávných léčitelů i současných vědců působí kopřivová semena proti stresu a únavě, podporují vitalitu organismu, posilují nehty a vlasy, ulevují při artritidě, zánětech močových cest i problémech s prostatou. Také zlepšují krvetvorbu a brání vzniku ledvinových kamenů. Působí však i na další oblasti lidského zdraví.

Samčí a samičí kopřivová semínka:

| Video: Youtube

Zakázaná kopřivová semena

„Semena kopřivy mají vysoký obsah esenciálních mastných kyselin. Tyto oleje jsou nezbytné pro zdravé fungování endokrinního systému, který zahrnuje jak sexuální, tak imunitní zdraví,“ uvádí bylinkář Abrah Arneson na svém webu. Tyto účinky se ovšem v minulosti pro některé lidi jevily jako nebezpečné. Například středověcí mniši měli zakázáno konzumovat kopřivová semena, protože byla považována za afrodisiakum.

V devatenáctém století zase nepoctiví obchodníci s koňmi zjistili, že když postarším koním budou dva týdny před jejich prodejem dávat jednu až dvě hrsti kopřivových semen denně, budou zvířata vypadat lépe.

„Díky kopřivovým semenům měli koně lesklou srst a získali mladistvý vzhled. To se samozřejmě odrazilo na lepší ceně,“ vysvětluje web Henriette´s Herbal, který se zabývá bylinnou medicínou. Mladistvý vzhled samozřejmě zmizel, jakmile se zvířata dostala do svých nových domovů, kde už žádná kopřivová semena nedostávala.

Když se prý o těchto podvodech doslechl jeden německý lékař, který léčil staré lidi, velmi ho to zaujalo. Přikázal, aby jeho pacienti dostávali každý den jednu až dvě lžíce kopřivových semínek. „A jeho pacienti se znovu začali zajímat o život, získali novou energii a u některých se znovu objevilo i dávno ztracené libido,“ píše web Henriette´s Herbal.



Nahrává se anketa ...

Pomoc proti chmurám a stresu

O tom, že jsou kopřivy zdravé, nikdo nepochybuje. Ale nejvýživnější částí kopřiv jsou právě jejich semena. Vedle esenciálních mastných kyselin obsahují také karotenoidy, chlorofyl, vitaminy A, B, C a E či významné minerály jako železo, křemík, vápník, draslík a hořčík.

Semena kopřivy podporují činnost nadledvinek produkujích hormony, které pomáhají regulovat metabolismus, imunitní systém, krevní tlak i reakci na stres.

Kopřivová semínka jsou považována za divokou adaptogenní bylinu. „To je jakákoli bylina, která pomáhá našemu tělu reagovat na stres, úzkost či únavu a navozovat celkovou pohodu. Ve své nejzákladnější formě pomáhá tělu rekalibrovat se zpět k jeho normální funkci,“ uvádí web The Salt Box, který učí, jak hledat potravu v přírodě.

Kopřivová semínka obsahují serotonin. Ten působí na centrální nervový systém, reguluje náladu, chuť k jídlu i spánek. Zároveň ovlivňuje paměť a učení. Jejich další důležitou složkou je acetylcholin, což je látka, která se váže na náladové receptory v mozku.

„Acetylcholin stimuluje autonomní nervový systém, zlepšuje náladu a zvyšuje smyslové vnímání, rozsah pozornosti, bdělost a intuici,“ informuje web společnosti Napiers, která se specializuje na bylinné produkty. Semena kopřivy také zvyšují hladinu dopaminu a vytvářejí příjemné pocity. Jejich vlastnosti určitě využijete, když například přijdou podzimní chmury.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Samičí semena poznáte podle zelených květenství, která visí směrem dolů.

Chrání a léčí ledviny i játra

Lidé, kteří praktikují bylinnou léčbu, používají kopřivová semínka nejen pro zvýšení energie, ale i pro účinnou podporu ledvin. Moderní klinické studie prokázaly, že látky obsažené v těchto semenech také chrání játra, léčí je a pomáhají obnovit jejich funkci.

„Další makroživinou nacházející se v semenech kopřivy je cholin, který se někdy používá k léčbě jaterní cirhózy a hepatitidy. Studie také ukázaly, že je protizánětlivý a umí zklidnit i zánět tlustého střeva,“ upozorňuje web Napiers.

„Kopřiva dvoudomá má antiproliferativní (zpomalující nebo zastavující růst a množení buňek, což je vhodné např. u rakoviny; pozn. red.), protizánětlivé, antioxidační, analgetické, protiinfekční, hypotenzní a protivředové vlastnosti a také schopnost předcházet kardiovaskulárním onemocněním, a to ve všech částech rostliny (semena, listy, stonky i kořeny),“ potvrzuje například studie z roku 2022, uskutečněná pod vedením vědkyně Khuma Kumari Bhusal.

Na co jsou dobrá kopřivová semínka:

únava, snížená výkonnost (stimulační účinek)

posílení vlasů

posílení nehtů

artróza

artritida

nemoci prostaty

zánět močových cest

zánět tlustého střeva, Crohnova nemoc

hyperglykémie, vysoká hladina krevního cukru (stabilitazace hodnot)

játra (podpora)

žlučník (podpora funkce a vylučování žluči)

prevence ledvinových kamenů

afrodisiakální účinky, podpora sexuálního libida

Stačí lžíce semínek denně

„Semena kopřivy jsou velmi chutná a mají skvělou zemitou ořechovou chuť. Lze je konzumovat čerstvá nebo sušená,“ doporučuje web The Salt Box. Abyste využili jejich zdravotní přínosy, jezte jednu až dvě lžíce kopřivových semínek denně. Vrchovatá polévková lžíce obsahuje asi pět gramů semen.

V podstatě můžete kopřivová semínka přidat téměř do jakéhokoliv jídla, i když existují výjimky. „Nezkoušejte je přidávat do džusů, protože plavou na hladině a je pak těžké takový nápoj pít,“ upozorňuje web Napier.

Daleko lepší, než ládovat do sebe suchá semínka, je zamíchat tuto superpotravinu do jogurtu, do smoothie nebo do ovesné kaše připravované takzvaně přes noc.

Semínka se mohou také umlet, smíchat s medem a mazat na chleba nebo tousty. Mohou nahradit mák v sušenkách, na houskách či chlebu. Skvělé jsou i do salátů, kde připomínají sekané oříšky.

Výborný je i olej z kopřivových semen. „Semena rozdrťte v tloučku. Poté je týden nebo dva louhujte na teplém místě ve slunečnicovém oleji. Vznikne velmi zdravý zelený olej, který je skvělý do salátů, nebo jej lze použít s esenciálními oleji jako protizánětlivé mazivo pro artritické klouby,“ radí Napier.

Nasbírejte si kopřivová semínka

Kopřiva je rostlina dvoudomá. To znamená, že polovina rostlin nese semena samčí a polovina samičí. Právě semínka samičí jsou vhodná ke sběru. Poznáte je podle zelených květenství, která visí směrem dolů.

Zatímco listy kopřiv je nejlepší sklízet brzy na jaře, semena mají svou sezonu od poloviny léta do poloviny podzimu. Sběr může začít, když dlouhé svazky semen klesnou ke stonku. „Sbírejte jen semena pěkná a zelená. Když zhnědnou, nechte je být – hnědé shluky semen už nejsou vhodné ke sběru,“ radí The Salt Box.

Způsob sběru je snadný: vezměte si rukavice, nůžky a hrozny semínek z kopřiv ostříhejte. Čerstvá semínka vydrží v lednici asi týden, když je usušíte, vydrží asi rok.

Zajímavosti o dalších prospěšných bylinkách najdete zde: