Dostat se po vánočních svátcích do formy a přitom pomoct handicapovaným dětem. To je hlavní cíl akce Lednová švihadlová výzva, kterou společně pořádají společnost Švihej a spolek Srdce na pravém místě. V příštím roce se uskuteční už čtvrtý ročník. Získané peníze tentokrát pomůžou hned třem dětem.

Marek (vlevo) a Tomáš Vaněčkovi spolu vedou firmu Švihej. Ke skákání přes švihadlo přivedli už desítky tisíc lidí | Foto: se svolením Tomáše Vaněčka

Pětiletá Nikolka trpící vzácným neurodegenerativním onemocněním leukodystrofií H-ABC. Čtrnáctiletá Anička s těžkou formou dětské mozkové obrny, takzvanou spastickou kvadruparézou postihující všechny čtyři končetiny. Čtyřletý Šimonek potýkající se se vzácnou metabolickou nemocí Lesch-Nyhanovým syndromem. V lednu 2024 se spojí lidé napříč Českou republikou, aby pomohli vybrat peníze pro rodiny těchto dětí.

Proč skákat přes švihadlo:

Zdroj: Youtube

Cílem je vybrat dva miliony korun a našvihat společně 100 milionů přeskoků přes švihadlo.

Jak to celé funguje?

Lidé z celé republiky se snaží během ledna naskákat 100 milionů přeskoků přes švihadlo. Každý přihlášený zaplatí startovní poplatek 199 korun. Své přeskoky pak zapisuje na web, kde se sčítají. Tomáš a Marek Vaněčkovi ze společnosti Švihej připravují během celého měsíce speciální obsah jako tréninková videa či různé výzvy. Jako motivace fungují i tabulky výkonu ostatních, které v lidech vzbuzují soutěživost.

„První Lednová švihadlová výzva se uskutečnila v lednu 2021. Koncem roku 2020 za námi přišel Jakub Kohoutek ze spolu Srdce na prvém místě, jestli bychom nechtěli s našimi Šviháky pomoct malé Adélce. První ročník byl domluven hodně narychlo, ale šli jsme do toho. Nakonec jsme pro Adélku vybrali 204 tisíc korun a našvihali 28 milionů přeskoků,“ popisuje začátky Tomáš Vaněček, zakladatel společnosti Švihej. Spolu se svým bratrem Markem Vaněčkem dokázal ke skákání přes švihadlo přivést už desítky tisíc lidí.

A kde se vlastně myšlenka propojit skákání přes švihadlo s charitativními účely vzala?

Švihadlo není jen pro děti. Z dovedností sourozenců Vaněčkových vám spadne brada

To prozradil Jakub Kohoutek, předseda spolku Srdce na pravém místě: „Nápad dal na stůl můj kamarád David Polách. V covidu jsme byli nuceni zrušit všechny akce, které do spolku přinášely peníze. Tedy benefiční golfy, koncerty a podobně. Dana napadlo začít se švihadly a vytvořit k tomu web. O realizaci jsem poprosil společnosti Weboo a jejich majitele Jiřího Maňáska. Oslovil jsem kluky ze Švihej, kteří do toho nakonec šli s námi,“ říká s tím, že jeho samotného baví švihadlo od malička a v lednu si dá vždy „pořádně do těla“.

Lednová švihadlová výzva: Za tři roky přes dva miliony

První ročník tedy nakonec dopadl dobře a z Lednové švihadlové výzvy se stala každoroční tradice. Jakub Kohoutek vždy vybere jedno či více handicapovaných dětí, jejichž rodiny si nemohou dovolit náročnou léčbu a rehabilitaci, auto se speciální úpravou nebo upravit domov pro kvalitnější život.

Ve druhém ročníku se vybralo 722 tisíc na malého Dominika a povedlo se našvihat 37 300 000 přeskoků. „V letošním roce se pak podařilo poprvé vybrat přes milion korun. Na podporu handicapovaných holčiček Adrianky a Pavlínky našvihali nadšenci z celé České republiky 81 059 929 přeskoků a vybrali neuvěřitelných 1 369 415 korun,“ prozrazuje Jakub Kohoutek.

Sraz Šviháků v rámci Lednové švihadlové výzvy 2023Zdroj: se svolením Jakuba Kohoutka

„Švihadlová výzva roku 2023 byla pro nás neuvěřitelnou dávkou lidskosti, pochopení a nových přátelství. Díky pomoci vás všech se naše rodina může soustředit na další pokroky Arianky a neřešit finance. Děkujeme, že vám naše děti nejsou lhostejné a pomáháte. S láskou rodina Meta,“ děkuje všem zapojeným rodina Adrianky.

Švihání dobývá Česko. Polozapomenutý sport pomůže zhubnout i utišit mysl

Stejně vděční byli i rodiče Pavlínky. „Naši milí šviháci, strašně moc si vážíme, že jsme mohli být součástí letošní výzvy, která nám neskutečně pomohla zkvalitnit život naší Pavlínky. Od února máme najetých krásných 10 tisíc kilometrů a odcvičené hodiny a hodiny v centru Arcada neuromedical. Už se moc těšíme na další ročník a doufáme, že bude ještě úspěšnější. S láskou a pokorou Vaše Pavlínka s rodiči,“ vzkazují dobrodincům.

V roce 2024 se zapojí i firmy

Za uplynulé tři ročníky se vybralo už přes 2,2 milionu korun. Téměř stejnou částku si pak dali organizátoři za cíl vybrat v lednu 2024. Pomoci by tomu mělo i větší zapojení firem, které mohou tímto způsobem dostát společenské odpovědnosti a motivovat své zaměstnance ke zdravému pohybu.



Nahrává se anketa …

„Firmy se účastnily již předchozích ročníků, například Broker Trust, Ferrat nebo New Dimension. Letos je chceme ještě více podpořit. Teď se k nám připojí například Kofola nebo Sothys. Věříme, že díky firmám se nám snáz podaří vybrat cílovou částku. Na oplátku jim nabízíme například reklamu na našem webu a sociálních sítích, kde máme dohromady více než 150 tisíc sledujících. Skákání přes švihadlo mohou také praktikovat jako zajímavý teambuilding,“ přibližuje vizi spoluzakladatel Švihej Tomáš Vaněček.

Každý, kdo se do švihadlové výzvy zapojí, se může v lednu těšit na spoustu zajímavého obsahu. Bratři Vaněčkovi už teď slibují dvanáct nových tréninků (4 pro začátečníky, 4 pro pokročilé a 1 pro fanatiky), pět tutoriálů na triky, pět výzev a tři švihácké srazy.

Sourozenci Vaněčkovi umí se švihadly až neuvěřitelné trikyZdroj: se svolením Tomáše Vaněčka

„Také chceme vůbec poprvé Lednovou švihadlovou výzvu provádět skrz náš nový portál. Šviháci tam budou moci získávat úrovně a odznaky. Myslím si, že to bude bomba,“ těší se Tomáš Vaněček. Novinkou bude i to, že poprvé bude cíl 100 milionů přeskoků rozdělen na jednotlivé milníky. „Když se daný milník podaří našvihat, tak naši partneři přispějí větší částkou. To znamená, že když se například naskáče 20 milionů přeskoků, tak Kofola přispěje 50 tisíc,“ doplnil.

Jak se do švihadlové výzvy přidat

Přes portál Donio zaplaťte minimální startovné 199 korun a zaregistrujte se na webu. Potom už stačí celý leden skákat přes švihadlo a přeskoky zapisovat.

„Nemusíte skákat každý den, ani to nedoporučujeme. Cílem výzvy je kromě sbírky motivace ke zdravému pohybu. Navíc když to na začátku takzvaně přepálíte, rychle vás to odradí. Ve skutečnosti ani švihat nemusíte, ceníme si každého příspěvku,“ říká Tomáš Vaněček.

Více informací o Lednové výzvě, předchozích ročnících a možnosti účasti firem najdete na webu Švihej.cz.