Omývat si obličej ledovou vodou či pleť rovnou ošetřovat kousky ledy doporučují jako klíč ke krásné a zdravé pleti mnohé americké celebrity. Ledový recept využívá například padesátiletá anglická supermodelka a módní návrhářka Kate Moss. Ta už před lety prozradila britskému deníku Telegraph, že právě ledová voda je jejím tajemstvím krásy. Současná americká supermodelka Bella Hadid zase podle arabské mutace módního časopisu Vogue často využívá síly ledování obličeje pro to, aby její pleť následně na place dokonale zářila.

Recept na ranní ledovou proceduru

Do diskuse o účincích ledu na pokožku se ve svém blogu pustily stránky italské společnosti Dispotech, která vyrábí zdravotnické jednorázové produkty, a to včetně pomůcek na ledování.

Společnost Dispotech nabídla návod, jak ošetřit pokožku ledem, aby byla tvář oživená a zdravá - taková, jakou ji mají hollywoodské hvězdy.

Podle odborníků na medicínské chladící procedury není žádným tajemstvím, že působení chladu má mnoho výhod. „Ošetření obličeje ledovou vodou nevyžaduje použití drahého vybavení a benefitovat z něj může úplně každý. Stačí brzy ráno ponořit na 20 až 30 sekund obličej do misky s vodou a kostkami ledu,“ radí Dispotech.

Výhodný postup proti zarudnutí

Stránky společnosti Dispotech citují jednu z nejznámějších dermatoložek ve Spojených státech Geetu Yadav.

„Mít obličej ponořený v tak studené vodě, se zpočátku může zdát těžké. Působení chladu ale snižuje zánět a dodává pokožce energii. Lidé s problémy se zarudnutím, růžovkou a červenými skvrnami budou mít z ledové vody také obrovský prospěch,“ vypočítává výhody ledu pro obličej Geeta Yadav.

Když se pokožka dostane do kontaktu s ledem, způsobí to podle dermatoložky zúžení krevních cév. Tím se sníží průtok krve do obličeje; také se zmírní zarudnutí a ranní otoky. Když se teplota obličeje vrátí k normálu, pleť bude vypadat zářivá a pevná, s rovnoměrným tónem.

Americká supermodelka Bella Hadid:

Snížení tvorby kožního mazu

Další výhodou ledové obličejové koupele je i to, že studená voda zmenšuje póry. S tím souvisí skutečnost, že každodenní péče o pleť znamená méně mastný obličej.

Oleje produkované mazovými žlázami pokožky se totiž podle lékařky Yadav dostávají rozšířenými póry na povrch ve větším množství. Právě to způsobuje její mastný a lesklý vzhled. Použitím ledu se velikost pórů viditelně zmenší, čímž se redukuje i kožní maz.



Pro očistu pleti se hodí vlažná voda

Podle webu Healthline, který se zaměřuje na zdravý životní styl, je studená voda zároveň obzvláště prospěšná pro suchou pleť. Pokud máte chronicky suchou pleť, horká voda může snížit hladinu kožního mazu a tento problém ještě zhoršit. Opláchnutí ledovou vodou suché pleti naopak prospívá.

Háček je ovšem v tom, že jakýkoliv maz či oleje se ve studené vodě nerozpouštějí. A to platí i pro kosmetické přípravky. Takže k důkladné očistě obličeje - zejména večer před ulehnutím a u žen při odstraňování make-upu - je ideální vlažná voda, která kůži nedráždí ani přílišným chladem, ani horkem.

Použití vlažné vody při čištění pleti doporučuje i lékařka Anne Beal. Ta zároveň dodává, že pro pokožku obličeje není vhodné rychlé střídání horké a ledové vody, protože by mohlo dojít k poškození drobných kapilár.

Voda vždy pleť vysuší

Jak zdůrazňuje estetická dermatoložka Michaela Havlíčková, působení krátkého ranního ledování obličeje je výborné jako určitá cévní gymnastika, kdy se cévy chladem stahují. Efekt ale bude vždy pouze dočasný. Po chvíli po skončení ledování se cévy opět roztáhnou a kůže se vrátí do původního stavu. Určitě ale může jít o proceduru nabuzující a energizující.

„Nesmíme zapomenout, že jakékoliv omývání vodou nebo namáčení ve vodě, ať už teplé, či studené, pleť vysušuje. Takže i po ledové koupeli je třeba obličej ošetřit vhodným sérem a následně denním krémem,“ připomíná doktorka Havlíčková.