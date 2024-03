Každý desátý Čech trpí potížemi s ledvinami. Lidmi s vážnými problémy pa pomáhá dialýza či transplantace. Jelikož ale pacienti stárnou a mají řadu přidružených onemocnění, lékaři musí zvažovat, pro koho je jaká léčba vhodná.

Ledviny samy o sobě nebolí, protože nejsou inervovány. | Foto: Shutterstock

S důležitým orgánem si užil své známý televizní hlasatel Alexander Hemala. Už v roce 1970, když mu bylo osmnáct let, mu lékaři operativně odstranili ledvinové kameny. O tři roky později nastoupil do tehdejší Československé televize. Aby toho nebylo málo, za třicet a čtyřicet let řešil potíže se srdcem a žlučníkem.

A před pár lety se mu opět objevily drobné ledvinové kamínky. Přišla na to jeho ošetřující lékařka při preventivní kontrole. „To, že si tělo dokázalo tentokrát poradit s kameny samo, považuji za zázrak. Pomohl jsem tomu jen pitím doporučených čajů a správnou životosprávou,“ řekl hlasatel.

Pravidelně chodí na kontroly a stal se ambasadorem letošního Světového dne ledvin, který připadá na čtvrtek 14. března. Apeluje na ostatní, aby si své ledviny hlídali. Upozornil, že ledvinové onemocnění je zákeřné v tom, že pokud člověk zrovna nemá ledvinovou koliku, nijak extra nebolí.

Různé potíže s ledvinami přitom trápí asi desetinu Čechů. Některým je způsobil i covid. Pokud se někomu stav výrazně zhorší tak, že mu přestávají fungovat, lékaři ho léčí dialýzou. Na tu musí docházet většinou třikrát týdně a trávit tam několik hodin. Části pacientů zdravotníci nabízejí břišní – peritoneální - dialýzu, kterou si provádějí sami doma v čase, který jim vyhovuje. Dobré je, když jim v tom pomáhají blízcí.

S věkem přibývá i nemocí

Z výzkumu společnosti B. Braun Avitum a Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že během deseti let vzrostl průměrný věk pacientů na dialýze z 66 na 68 let. Zvyšuje se i věk těch, kteří navštěvují nefrologickou ambulanci. V roce 2014 jim bylo v průměru 55 let, dnes už o čtyři roky víc.

To s sebou přináší úskalí. „Čím starší pacient, tím víc přidružených nemocí. Je to výzva budoucnosti, na kterou bude muset nefrologie i geriatrie reagovat,“ upozornil předseda České nefrologické společnosti a přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický.

Jak chránit své ledviny? Nefrolog Ondřej Viklický pro vás připravil tipy:

Věk navíc bývá i překážkou možné transplantace ledvin. „Transplantaci nabízíme pacientům, kteří jsou dostatečně zdraví. U věkových kategorií 80+ již většinou nemají větší smysl. Jsou tam veliká rizika a kvalita života pro podstatnou část těchto pacientů není po transplantaci lepší než na dialýze,“ řekl Viklický. Lékaři v Česku loni transplantovali 488 ledvin, což je zhruba o sedm procent méně než předloni.

Dobré je proto o své ledviny pečovat. Pomáhá zdravý životní styl i některé bylinky dostupné v čajových směsích, tabletkách či tinkturách. „Bakterie na močových cestách lze likvidovat pomocí tinktury z lichořeřišnice a brusinky. Zánětlivé stavy pomůže řešit třezalka a olše. Kompletním působením obou terapií je možné problémy s močením řešit,“ poradila bylinkářka Jarmila Podhorná.