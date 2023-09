Letošní podzim by na rozdíl od toho loňského neměl být problém s dostatkem léků pro děti s nachlazením, bolestmi a horečkou. Na trh byl navíc uveden nový, který je určený i těm nejmenším dětem.

Nový lék je určený i pro ty nejmenší děti. | Foto: Shutterstock

Malinovou příchuť má nový lék pro děti, který tlumí horečku a bolesti. Je ve formě sirupu, obsahuje účinnou látku ibuprofen a jmenuje se Inflanor. Určen je pro děti od tří měsíců do dvanácti let. „Účinně pomáhá od bolesti a horečky. Tlumí tyto potíže u dětí, které mají chřipku nebo je trápí nachlazení a bolest v krku,“ informoval generální manažer společnosti Zentiva v České republice Boris Sananes.

Lék podle něj též mírní bolest při růstu zoubků, řeší bolest při podvrknutí, zhmoždění a snižuje horečku, která vznikla jako vedlejší důsledek po očkování. Užívání sirupu je jednoduché – stačí protřepat lahvičku a natáhnout patřičné množství do přiložené stříkačky, která je určená k odměření dávky.

Antibiotik je pro tuto sezonu zajištěn dostatek

V kamenných i online lékárnách je zatím k dispozici silnější varianta 40 mg/ml, kde podle Sananese stačí dítěti podat poloviční množství. Slabší varianta 20 mg/ml se má do lékáren dostat v průběhu října. Lék je volně prodejný bez předpisu. Doporučená cena pro silnější variantu je 219 korun za balení, slabší 129 korun. Lék podle výrobců vydrží i rok po otevření.

Na český trh směřuje devadesát tisíc balení nového léku, přičemž další desetitisíce přibydou v průběhu podzimu. K dispozici jsou v lékárnách i další léky pro děti na bázi ibuprofenu nebo paracetamolu. Jsou v podobě sirupů a čípků. Farmaceutické firmy hlásí, že vytvořily statisícové zásoby dětských sirupů na horečku a bolest. To dává naději, že se nebude opakovat loňský podzim, kdy léky především pro nejmenší děti mnohde nebyly k dostání.

Dodávky antibiotik

Podle zástupců farmaceutických firem má být klidnější i situace co se týče antibiotik. Na podzim totiž dodají o stovky tisíc balení penicilinových antibiotik víc než loni. U základních penicilinových antibiotik to má být až dvojnásobné množství, do konce roku by mělo také dorazit o třicet procent více balení penicilinových suspenzí pro děti.

Zásoby na dva měsíce. Vláda schválila novelu zákona, má bránit výpadkům léků

Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firem Filipa Vrubela prvních téměř sedmdesát tisíc balení penicilinových tablet od dvou hlavních dodavatelů dorazilo do České republiky v minulých týdnech. „Do konce září by měli distributoři naskladnit ještě téměř jednou tolik. Dalších skoro 140 tisíc balení dorazí během října a listopadu,“ přiblížil.

Také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ujistil, že ministerským úředníkům se podařilo dojednat dostatek dodávek penicilinu i dalších antibiotik. „Byť výpadkům nikdy nejde zcela zabránit, nepochybuji, že díky mimořádným i průběžným dodávkám dokážeme zajistit dostatek léků pro české pacienty. A o to jde především,” sdělil.