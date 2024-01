Doba nachlazení a chřipek je v plném proudu. Jedním z poměrně spolehlivých úlevných léčivých přípravků jsou horké nápoje. Ty pomohou snížit horečku a podle další přidané účinné látky třeba i přispějí k uvolnění rýmou ucpaného nosu. Farmaceutická asistentka Martina Lachnittová vysvětluje, že mají i stinnou stránku. Při špatném užívání totiž mohou ohrozit zdraví.

Mocným pomocníkem při nachlazení může být horký nápoj, kterých v lékárně najdete spoustu | Foto: Shutterstock

V zimě podle farmaceutické asistentky Martiny Lachnittové začíná většina případů v lékárně takto: „Dobrý den, už dva dny mám hroznou chřipku a něco na ni potřebuji.“ Lidé totiž často nazývají chřipkou jakékoliv nepříjemné nachlazení.

A často chtějí stejný lék. Řeč tedy bude o jednom z léčivých přípravků, který si lidé na své virózy a nachlazení z lékárny odnášejí, což jsou „hot drinky“, tedy horké nápoje.

Červený hadr na lékárníka

„Určitě znáte různé hot drinky, které pijete, když máte nachlazení. Co je takový červený hadr na lékárníka, jsou chvíle, kdy o nich pacienti mluví jako o čajích. A že je to časté! Pacienti totiž označují jako čaj všechno, co se má podávat teplé, a absolutně nerozlišují nějaké účinné látky. Koho zajímá, že v tom plave nějaký paracetamol nebo phenylephrin,“ říká lékárnice Martina Lachnittová a vypráví své zkušenosti z lékárny.

1. Konverzace s lékárnicí Martina Lachnittová je farmaceutická asistentka a autorka blogu a knihy Deník holky z lékárny Zdroj: se svolením Martiny Lachnittové

Diskuse mezi lékárníkem a pacientem pak často vypadá dost podobně.

Pacient: „Dobrý den, něco na chřipku.“

Lékárnice: „Jaké máte obtíže?“

Pacient: „Normální chřipka.“

Lékárnice: „Takže nějaká horečka, bolesti hlavy, rýma, kašel?“

Pacient: „Ne, nic takového. Jen mě trošku škrábe v krku.“

Lékárnice: „Dobře, takže dáme něco na škrábání v krku a …“

Pacient: „Ne! Dejte mi ten Paralen čaj.“

Lékárnice: „Paralen horký nápoj není určen na škrábání v krku.“

Pacient: „To je jedno. Já si ho stejně tak preventivně piju.“

2. Konverzace s lékárnicí

Pacient: „Vezmu si Coldrex čaj a Paralen normálně v tabletách.“

Lékárnice: „Dobře. Bude to pro dospělé?“

Pacient: „Jo, je to pro mě. Jsem tak nějak nachlazený.“

Lékárnice: „Neužíváte to dohromady, že ne?“

Pacient: „Proč? Vy nevíte, že se musí hodně pít?“

Lékárnice: „Pijte čaje, tohle si střídejte. Nebo na noc Coldrex a přes den Paralen, jak bude potřeba.“

Pacient: „Ale Coldrex je čaj.“

Lékárnice: „Coldrex není čaj. Je to léčivý přípravek, který obsahuje účinné látky. Mimo jiné také paracetamol, který je obsažený právě v paralenu.“

Pacient: „Prosím vás. Já si vždycky uvařím ten čaj, zapiju tím dva Paraleny a ráno jdu normálně do práce.“

A copak asi dělají pacientova játra?



Jak využívat horké nápoje z lékárny správně

Mocným pomocníkem při nachlazení může být horký nápoj, kterých v lékárně najdete celou hromadu – mohou se lišit nejen výrobcem, ale také složením. Každopádně většina z nich obsahuje účinnou látku paracetamol. Tudíž pokud chcete kombinovat léčivý přípravek, který je určený na bolest či na teplotu informujte se v lékárně, zda je to vůbec možné.

Většinou, pokud potřebujete přes den fungovat, se doporučuje „tabletová forma.“ Na noc si poté, s rozestupem od tablet, můžete uvařit horký nápoj. Po horkém nápoji se budete pravděpodobně více potit, proto je vhodné po vypití být doma, v teple a nejlépe si vlézt do peřin s oblíbenou knihou nebo si pustit nějaký pohodový film a odpočinout si.

Ať má tělo možnost rychle nabrat nové síly a můžete opět fungovat na sto procent. Samozřejmě je důležité nezapomínat ani na zmíněný pitný režim, ale spíše sáhněte po bylinkách, než po nepřiměřených dávkách „hot drinků.“ V každé lékárně seženete různé bylinkové směsi, které jsou vhodné na nachlazení, kašel nebo jiné obtíže.