Největší česká zdravotní pojišťovna jim proto od příštího roku za podpory ministerstva zdravotnictví nabízí uzavření smlouvy, až osm set tisíc korun za otevření ordinace či 1300 korun za nově zapsaného pacienta. Snaží se i další pojišťovny, které přispívají na komplexní vyšetření nového pacienta, vyškolují mladé lékaře nebo odměňují rozšiřování ordinačních hodin. Přesto doktoři stále chybí nebo stárnou.

Češi marně shánějí zubaře. Na ošetření jezdí lidé i přes sto kilometrů daleko

Jak uvedl právník Sdružení praktických lékařů ČR Jakub Uher, každoročně skončí desítky ordinací. „Mladí preferují větší města, protože na vesnici mnohdy nenajdou uplatnění jejich manželky či manželé,“ sdělil Deníku. Někde to podle něj řeší třeba tak, že doktor má v jedné vesnici ordinaci za symbolickou korunu a pravidelně objíždí několik dalších v okolí.

Hlasy starostů



Vítězslav Kokoř, starosta Aše (Karlovarský kraj): Dostupnost lékařské péče na Ašsku je špatná. Proto v oblasti zdravotních služeb domlouváme spolupráci s německým městem Selb. Pojišťovna, která ve městě nabízí smlouvu pediatrovi, může doporučit lékaře, ti ale nemusejí pacienty přijmout. Chybí i ambulantní specialisté.



Radek Ježek, starosta Kaplice (Jihočeský kraj): V současné době město jedná se čtyřmi subjekty o zajištění stomatologické péče. Jsme připraveni nabídnout prostory zubní ordinace včetně vybavení, které bude upraveno dle požadavků konkrétního stomatologa. Současně jsme připraveni být nápomocni při hledání ubytování, případně při koupi objektu k bydlení.



Arnold Vodochodský, starosta Broumova (Královéhradecký kraj): Nechceme se trumfovat se sousedními obcemi, kdo nabídne víc zubaři, kterých máme nedostatek. Proto spolupracujeme. Jednáme s okolními starosty i se zástupci kraje. Chci, aby hledaný zubař nabízel služby nejen Broumovákům, ale i přespolním. Ideální by byla příprava studenta, který odtud pochází a má to tu rád. Mohli bychom ho podporovat při studiu. A po jeho nástupu do praxe bychom se určitě s dalšími starosty domluvili na benefitech. Někdo by našel pozemek, jiný přispěl na jeho plat.

Neutěšená situace je třeba v Mladkově na Ústeckoorlicku, kde chybí zubař. „Mladkov patří pod naši obec s rozšířenou působností,“ uvedl starosta města Králíky Václav Kubín. S hledáním zubaře se proto snaží pomoci a bude rád, pokud to dopadne jako v Králíkách, kde se ho před třemi lety sehnat podařilo. Město mu totiž pomohlo zajistit bydlení a vybavit ordinaci.

Spása pro špitály a ordinace? Méně českých mediků chce odejít do ciziny

Do budoucna vidí problém i v nedaleké obci Červená Voda. „Vzhledem k věku stávajících doktorů tam bude třeba zajistit ordinace dětského, praktického a zubního lékaře,“ podotkl Kubín. S bydlením je připraven pomoci i tam. „Máme k dispozici i prostory ordinace. V případě potřeby budeme rekonstruovat další v budově polikliniky, kterou jsme nedávno zateplili a vyměnili okna, čímž se významně snížily náklady na vytápění,“ dodal.

Spolupráce s mediky

Potíže řeší i v Lounech. „Je nedostatek dětských lékařů. Chybí i praktičtí a ambulantní specialisté. Navázali jsme proto spolupráci se společností, která již dodala praktického lékaře a jedná se o pediatrovi,“ přiblížil starosta tohoto města v Ústeckém kraji Milan Rychtařík.

V příštím roce Louny podle něj spustí náborovou inzerci v odborných lékařských časopisech. Starosta se též chystá navštívit lékařské fakulty. „Chci aktivně oslovit mediky, aby po atestaci přišli k nám. Připravíme jim bonusové balíčky a programy, které budou zahrnovat bydlení a finance na rozjezd ordinací. Lounské středoškoláky chceme motivovat ke studiu perspektivních zdravotnických a medicínských oborů a stipendijními programy k návratu do města,“ doplnil.

Kde chybí lékaři



Praktičtí lékaři pro děti a dorost:

Středočeský kraj 15

Jihomoravský kraj 9

Moravskoslezský kraj 8

Kraj Vysočina 6

Karlovarský kraj 6

Olomoucký kraj 6

Ústecký kraj 5

Královéhradecký kraj 5

Liberecký kraj 4

Plzeňský kraj 2

Pardubický kraj 1

Hlavní město Praha 1

Celkově: 68



Stomatologové:

Moravskoslezský kraj 16

Ústecký kraj 8

Jihočeský kraj 8

Středočeský kraj 7

Pardubický kraj 7

Liberecký kraj 5

Královéhradecký kraj 4

Karlovarský kraj 3

Plzeňský kraj 2

Kraj Vysočina 2

Jihomoravský kraj 2

Celkově: 64



Praktičtí lékaři pro dospělé:

Ústecký kraj 11

Kraj Vysočina 8

Moravskoslezský kraj 6

Zlínský kraj 5

Středočeský kraj 5

Liberecký kraj 4

Karlovarský kraj 3

Jihočeský kraj 2

Plzeňský kraj 2

Jihomoravský kraj 2

Olomoucký kraj 2

Královéhradecký kraj 1

Pardubický kraj 1

Celkově: 52



Zdroj: VZP