Na čtvrtečním jednání s nespokojenými lékaři podle premiéra Petra Fialy (ODS) byla nalezena shoda poté, co jim pro příští rok nabídl 9,8 miliardy Kč z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování lékařů i nelékařů v nemocnicích. Půjde o dodatek k úhradové vyhlášce, aby byl závazný pro státní i krajské, městské či soukromé nemocnice, řekl Fiala po jednání. Svůj protest lékaři, kteří od prosince vypověděli přesčasy, podle viceprezidenta České lékařské komory (ČLK) Jana Přády odvolají tehdy, až se premiérem předložená nabídka potvrdí písemně.

Premiér Petr Fiala se dohodl s lékaři na navýšení platů. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Obě strany se podle Fialy domluvily, že začátkem příštího týdne budou pokračovat jednání se zástupci odborů, ČLK, nemocnic, zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví začátkem příštího týdne. „Abychom našli správný technický mechanismus, aby se podařilo je dostat skutečně do platů a mezd, a v jaké struktuře budou rozděleny,“ řekl premiér. Podle Přády právě to brzdilo dohodu při předchozích jednáních s ministerstvem zdravotnictví.

Lékaři po celém Česku chtějí od 1. prosince vypovídat přesčasové hodiny a odkládat plánované operace. Požadují vyšší platy:

Platy českých lékařů? Bez služeb jsou nízké. Lidé mají zkreslené představy

Provoz v nemocnicích měl být kvůli menšímu počtu lékařů dostupných pro služby od 1. prosince omezený, k tomu dojde o víkendu a v prvních dnech příštího týdne. „Chtěl bych vyzvat lékaře, aby v následujících víkendových dnech tu péči o pacienty zajistili,“ řekl Přáda. Zatím ale nechce vyzvat lékaře, aby vzali výpovědi přesčasové práce zpět. „K odvolání té akce dojde až ve chvíli, kdy si definitivně podepíšeme konkrétní body v těch příštích dnech,“ dodal.

Nemocnice ve snaze mít dost lékařů na akutní péči ve velké míře lidem odkládaly lidem naplánované operace a vyšetření. Zatím ale není nyní jasné, zda jim budou původní termíny platit. „Operace se v nemocnicích neplánují a neruší ze dne na den. Spíš by to znamenalo, že nemocnice by mohly opět začít ty výkony plánovat,“ řekl Přáda.

Lékařů pracuje v nemocnicích podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zhruba 23 tisíc. Do služeb odpoledne a v noci jich nastupují podle ČLK asi 13 tisíc, z nich asi 6100 vypovědělo od prosince dobrovolnou práci přesčas. Nemocnice kvůli tomu naplánovaly provoz v různě omezené míře, podle počtu protestujících lékařů. Musely odložit naplánované operace a vyšetření, zavřít některá lůžka či sály, výjimečně i celá oddělení. Akutní péče měla být podle zástupců nespokojených lékařů i nemocnic zachovaná, může se na ni ale déle čekat.

Elektivní péče se může dostat až na nulu. Dokonce i akutní pacienti budou muset čekat déle, říká v rozhovoru lékař Jan Přáda:



Plánovaná péče se může dostat až na nulu, varuje lékař Jan Přáda

Ministerstvo zdravotnictví chtělo uspořádat v pátek ráno k prosincovému provozu tiskovou konferenci, po ohlášení dohody mezi premiérem a nespokojenými lékaři ji zrušilo. Premiér uvedl, že spousta věcí se na předchozích jednáních MZd a lékařů podařilo dohodnout, jde například o změny v zákoníku práce od ledna nebo úpravy podmínek vzdělávání. Neshoda zůstávala v otázce platů. „Já jsem se do jednání vložil ve chvílí, kdy se ukazovalo, že by se od 1. prosince to řešení pravděpodobně nenalezlo,“ dodal Fiala.