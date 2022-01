Co se týče konkrétních nedostatkových atestací, chybí podle ČLK prakticky všechny. „Je to s ohledem na lokalitu. Někde neseženete praktického lékaře, jinde pak pediatra. V každém oboru nám lékaři zkrátka chybějí,“ dodal Sojka.

Problémem je i stále se zvyšující se průměrný věk lékařů, hlavně těch v první linii. „Průměrný věk praktických lékařů je 57 let, více než čtyřicet procent z nich je starších šedesáti let,“ řekl nedávno Deníku místopředseda sdružení Mladých praktiků Vojtěch Mucha. Podle propočtů ministerstva zdravotnictví navíc odejde do roku 2030 do důchodu až třetina z nich. To by znamenalo, že by skončilo až 1900 praktických lékařů.

Hledá se lékař

Neblahý trend se snaží zvrátit nový projekt Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (LFHK) s názvem Hledá se lékař. Ten hodlá upozornit nejenom na nedostatek lékařů a lékařek v českých nemocnicích, ale zároveň motivovat studenty a studentky k tomu, aby si zvolili medicínu jako svůj studijní obor a budoucí povolání. Podle děkana LFHK Jiřího Manďáka v nejde jen o navyšování počtu uchazečů o studium medicíny, ale především o kvalitní uchazeče, kteří budou motivováni školu dostudovat a medicíně se věnovat.

Pro projekt Hledá se lékař vytvořila fakulta webové stránky www.hledaselekar.cz, které návštěvníka krok za krokem provedou jednotlivými tématy, která jsou nedílnou součástí lékařského povolání. „Celým příběhem se prolíná Hippokratova přísaha se svým hlubokým etickým nábojem. Poselstvím má být, že lékařství je věda, dřina, umění a hlavně poslání, které dokáže dát životu náplň a umožňuje být užitečný,“ uvedl k projektu proděkan LF HK Jiří Petera.

Snahu LFHK ocenil i ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Palička. I on se potýká s nedostatkem personálu na některých pracovištích nemocnice. „Jsou oblasti, kde je těžké doktory sehnat. Jedná se hlavně o úzké specializace. A to hlavně na úrovni pediatrie,“ uvedl Palička.

Ten doufá, že nový počin přiláká do fakultních lavic více kvalitních studentů. A to nejen v Hradci Králové, ale i jinde v republice. Například do Brna, kde se na zdejší Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity ročně hlásí stovky studentů. „V posledních letech je patrná zvyšující se úroveň uchazečů, možná i díky některým specifikům a kruhy se zaměřením například na pediatrickou problematiku,“ uvedl vedoucí Oddělení vnějších vztahů brněnské fakulty Roman Komenda.

Největší zájem je o studijní program je o studijní program Všeobecné lékařství. „Co se týče relativního přebytku zájemců, tak jde o studijní program Zubní lékařství,“ dodal Komenda. Zajímavostí je, že převážnou většinou úspěšných absolventů lékařských fakult jsou nyní ženy, někde tvoří až dvě třetiny.