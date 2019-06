Správné sestavení cestovní lékárničky může být docela věda. „Při jejím vybavování je totiž třeba myslet na všechny členy rodiny (děti, těhotné a kojící potřebují často jiné léky), na to, jaké obtíže vás na dovolené obvykle potkávají, a také na to, kam s takovou lékárničkou budete cestovat,“ říká doktor Gabriel Pallay, šéf odborného rozvoje lékáren Dr.Max.

„Při některých cestách, zejména do exotických destinací, je třeba myslet na důkladnou přípravu dlouho před odjezdem a zjistit, jaká infekční onemocnění v dané zemi hrozí, a nechat se proti nim očkovat,“ upozorňuje. Jaké jsou naopak nejčastější letní zdravotní obtíže a co máte mít u sebe, kdyby se nám přes veškerou opatrnost nevyhnuly?

První, na co je třeba při cestě na dovolenou myslet, je cesta samotná. Proto by lidé neměli zapomenout na léky proti nevolnosti, které se mohou hodit i v místě pobytu (například při výletu lodí). Aby se jejich účinek plně projevil, je třeba je užít nejlépe hodinu před cestou samotnou.

Nejen na dovolené, ale po celé teplé letní období, je nezbytné dostatečně pít. Nedostatkem tekutin jsou ohroženy především malé děti a starší lidé. Doplňovat tekutiny je třeba začít již od rána. Nejen přes den, ale i během tropických nocí totiž naše tělo ztrácí hodně vody. Pít je potřeba, i když právě nepociťujeme žízeň. Nejvhodnější je čistá neperlivá voda, ovocné čaje a ředěné ovocné a zeleninové šťávy. Naopak nevhodná je pro doplnění ztráty tekutin káva, kofeinové, alkoholické a příliš sladké nápoje.

Co také patří k létu a dovolené, je sluníčko a opalování. Sluneční záření ale v naší kůži vyvolává kromě bronzového opálení i změny, které mohou vést ke sluneční alergii, stárnutí kůže či vzniku rakoviny. Proto by součástí každého pobytu venku, nejen u vody, ale i při sportu nebo práci na zahradě mělo být používání vhodných opalovacích přípravků s vysokým UV filtrem.

O prázdninách nám také hrozí úžeh a úpal. Úžeh je přehřátí mozku, ke kterému dochází po pobytu na přímém slunci, úpal je přehřátí celého těla, které nás může potkat, když jsme po delší dobu vystaveni vysokým teplotám, například v dopravních prostředcích nebo i v nevětrané místnosti. Nejlepším způsobem, jak se těmto komplikacím vyhnout, je dostatečný pitný režim, ochrana hlavy pokrývkou a omezení pobytu na přímém slunci a v horkých místnostech. První pomocí při těchto potížích je odpočinek, chladivé obklady, pomalé podávání tekutin po doušcích a případně i léky proti bolesti a horečce.

Co pravidelně doprovází letní dovolené, jsou různé zažívací potíže, z nichž nejčastější bývá průjem. Dokáže nám dovolenou pěkně znepříjemnit a mnohdy přetrvává i po návratu domů. U průjmu jsou na prvním místě dostatečná preventivní opatření. Všichni cestovatelé by měli pamatovat na zásadu pěti „O“ – originál, otevřít, omýt, oloupat, ovařit. Co to v praxi znamená – vodu bychom měli pít jen balenou, vyhýbat bychom se měli nápojům s ledem, syrovým a nedostatečně tepelně upraveným potravinám (vejce, majonézy, maso) a zeleninu a ovoce bychom před jejich konzumací měli nejen omýt, ale také oloupat. Samozřejmostí by měla být dostatečná hygiena rukou. Nápomocny vám proto na cestách mohou být i dezinfekční gely.

Když už nás průjem přece jen potká, na prvním místě v jeho léčbě je dostatečný příjem tekutin. K rychlejšímu doplnění nejen vody, ale i ztracených minerálů je možné připravit rehydratační roztok. Sáčky k jeho přípravě je dobré mít pro všechny případy vždy s sebou, obzvláště při cestování s malými dětmi, nebo si jej můžete připravit i sami z domácích surovin (vody, soli, cukru a džusu ve správném poměru). Vhodnými potravinami při průjmu jsou například suchary, vařená rýže a mrkev, které je dobré jíst po malých porcích. Naopak nevhodná jsou smažená, tučná a kořeněná jídla. Pokud by průjem doprovázela horečka, malátnost nebo výskyt krve ve stolici, vyhledejte lékaře.

Změna prostředí může u některých cestovatelů vést k potížím zcela opačným, k zácpě. Proto, pokud se vás to týká, nezapomínejte ani na léky k rychlé úlevě při zácpě. Existují jak ve formě čípků, které uleví do několika minut, nebo kapek, které se podávají večer před spaním a úlevu přinesou druhý den ráno. Jen nezapomínejte, že se jedná jen o krátkodobé řešení. Nejlepším způsobem, jak se zácpě vyhnout, jsou opět preventivní a režimová opatření – dostatek tekutin, vlákniny (v ovoci, zelenině, celozrnných obilovinách a semínkách) a pohybu.

K létu patří také grilování a ochutnávání nových exotických jídel. Na to může někdy naše trávení zareagovat například pocity plnosti až křečemi, pálením žáhy nebo nadýmáním. Obzvláště lidé s citlivějším zažíváním by proto při sestavování lékárničky měli myslet i na tyto komplikace.

S čím se potýkají v létě především ženy, jsou vaginální mykózy a infekce močových cest. Obojí souvisí často s koupáním v bazénech a vodních nádržích. U vaginálních mykóz je možné během koupání používat tampony napuštěné vazelínou, které brání pronikání vody, a působí tak jako ochrana před těmito potížemi. Po koupání je potom důležité nezůstávat v mokrých plavkách a co nejdříve se převléknout do suchých. K intimní hygieně je vhodné volit mýdla učená speciálně pro tyto partie a pro případ výskytu potíží je dobré mít u sebe mast nebo čípky. Výtok (provázený svěděním), který budeme takto léčit sami, by měl být vždy bílý a bez zápachu. Pokud je tomu jinak, je nezbytné vždy avštívit lékaře.

U infekcí močových cest platí totéž co u vaginálních mykóz – po koupání je třeba co nejkratší dobu pobývat v mokrých plavkách a celkově se vyvarovat prochladnutí. Aby se v močových cestách neuchycovaly bakterie způsobující tyto infekce, je nezbytné je neustále proplachovat (dostatečně pít, opět nejlépe čistou vodu a neperlivé a neslazené nápoje) a nezadržovat nutkání. S mírnými potížemi (pálení při potřebě, časté nutkání k močení) si poradíte s přípravky z lékárny samy, pokud by se ale objevily horečka, krev v moči nebo bolesti v zádech, pak je dobré nic nepodceňovat a co nejdříve vyhledat lékaře.

S koupáním ve vodě mohou také souviset záněty očí a voda v uchu. Proto je dobré přibalit také dezinfekční kapky do očí a sprej na čištění uší. Ti, kteří pravidelně trpí po koupání a potápění záněty, mohou preventivně používat speciální chrániče sluchu. Přestože nachlazení není zrovna typickou letní diagnózou, díky klimatizacím nastaveným na nízké teploty se setkáváme i s ním. Proto se doporučuje, aby rozdíl mezi teplotou venku a v klimatizovaném autě nebo místnosti nebyl větší než 7 °C. A i když vám to může připadat málo pravděpodobné, je dobré do cestovní lékárničky přibalit také léky na rýmu, bolest v krku a kašel.

Na co je dobré dále myslet, především při cestování s dětmi, jsou možná drobná poranění. Proto nezapomeňte také přibalit dezinfekci (pro děti nejlépe takovou, která je nebude štípat), náplasti a obvaz, a aby vás situace nezaskočila, přibalte i nůžky, kterými upravíte velikost náplasti. Vše se může také hodit, když vám nové letní sandály nebo turistické boty způsobí puchýře.

Obzvláště při dovolené v našich krajinách je vhodné nezapomenout ještě na repelent. Ochrání před klíšťaty při procházce v lese nebo na louce a před dotěrnými komáry při večerním posezení u ohně. V případě přisátí klíštěte je vhodné mít u sebe také pinzetu a dezinfekci, v případě komářího poštípání potom gel proti svědění. Při vybavování vaší lékárničky si vzpomeňte na předchozí dovolené co se nejvíc hodilo a co chybělo.

S konkrétním výběrem vhodných přípravků rádi pomohou odborníci v lékárnách.