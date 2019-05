Důvod? Nefungovalo počítačové spojení s centrálním úložištěm elektronických receptů. Selhávala i telefonická linka, kam se měli lékárníci bez spojení obracet. „Nezmo-hli jsme proto nic. Nezjistili jsme ani to, co má pacient vlastně na receptu napsáno,“ popsala situaci, která v panovala v půlce února ve většině českých lékáren, jedna z brněnských lékárnic. Podobných výpadků se přitom jen během prvních čtyř měsíců tohoto roku potýkaly české apatyky dokonce šestkrát.

Recept má platit déle

Státní ústav pro kontrolu léčiv chce proto situaci řešit: do prázdnin prý spustí nový záložní systém, který má výpadkům zabránit.

„Už se nesmí stát, že pacient odejde z lékárny bez svého léku,“ uvedla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Na novém záložním systému už se podle ní pracuje, vytváří ho přitom úplně jiný dodavatel, než ten, který se podílel na primárním datovém centru. Záložní datové centrum bude také na zcela odlišném místě. „Cokoliv se tedy napříště přihodí s primárním systémem, by nemělo mít vliv na fungování tohoto záložního datového centra,“ řekla Deníku Storová. Dodala, že systém za necelé dva miliony korun má na starosti společnost M Computers.

Novinka by ale měla vyřešit ještě jeden palčivý problém: recepty, se kterým nyní pacienti přijdou do lékárny během výpadku, často pozbudou platnosti. To by se nyní mělo změnit. „Platnost receptů budeme moci díky záložnímu centru pozdržet i několik dní,“ uvedla Storová a dodala, že jakmile platnost takového receptu pomine, citlivá data o pacientovi se ze záložního centra automaticky smažou.

Šéf České lékárnické komory Lubomír Chudoba uvedl, že podobné řešení už požaduje dlouho. „Od počátku fungování elektronického receptu upozorňujeme na to, že musí být nějaká náhradní cesta, jak recepty při výpadku odbavit. V některých zemích lze třeba informaci o lécích uložit v čipu občanského průkazu nebo kartičce pojištěnce,“ řekl. Řešení, se kterým nyní přichází lékový ústav, ale komentovat nechtěl. „Dosud nám ústav žádný návrh nepředstavil,“ vysvětlil Chudoba.