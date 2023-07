Ve více než třinácti stech chorvatských lékárnách si Češi o dovolené mohou vyzvednout léky na elektronický recept. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Chorvatsko je po Polsku druhou zemí, kde funguje český eRecept. Když s ním Češi zavítají do tamních lékáren, ve více než tisíc tři sta z nich jim vyhoví. Jejich seznam je dostupný na webových stránkách www.epreskripce.cz.

Vyhledat lze přesné adresy těchto lékáren. „Jsou i ve městech, která Češi ze svých cest dobře znají, a to například Záhřeb, Split, Dubrovník, Zadar a další,“ uvedla ředitelka SÚKL Irena Storová. V budoucnu bude na oplátku v Česku fungovat chorvatský eRecept. Úředníci dolaďují finální kroky.

Při vyzvedávání léků v chorvatské lékárně je nutné, aby sebou člověk měl občanský průkaz nebo cestovní pas a identifikátor eReceptu, který mu lékař zašle mailem, esemeskou nebo přes mobilní aplikaci. Chorvatský lékárník se spojí s českým systémem, ověří identitu pacienta, platnost a žádaný lék vydá.

Nemusí se jednat o totožný lék, stejná ale musí být účinná látka, na základě které působí. Pacient za lék zaplatí a následně se obrátí na svou zdravotní pojišťovnu se žádostí o proplacení.

K ní musí doložit kopii lékařského předpisu, případně jiný doklad, ze kterého bude patrné, že byl příslušný lék předepsán. „A také doklad o zaplacení, ze kterého je patrné, že jej pojištěnec uhradil,“ vysvětlila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Pojišťovna proplatí částku do výše, kterou by hradila za lék v České republice, tedy která odpovídá českým cenám. „Náhrada nákladů automaticky neznamená přepočet uhrazené částky v zahraniční měně na české koruny a garanci náhrady nákladů v plné a pojištěncem uhrazené výši,“ zdůraznila Plívová.

O žádostech pojišťovny rozhodují ve správním řízení, vyřizují je bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů. „V případech, kde se jedná o zvlášť složitý případ, je lhůta do šedesáti dnů. Pojištěnec se může odvolat do patnácti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí,“ osvětlila mluvčí VZP.

Vyzvednout léky na eRecept v Chorvatsku a Polsku Češi mohou díky projektu přeshraniční výměny, do které SÚKL český systém aktivně připojil. Dalšími zeměmi, kde Češi usilují o zavedení přeshraniční výměny elektronických receptů, jsou Finsko, Estonsko, Portugalsko a Španělsko.

Zapojení jednotlivých států je dobrovolné. Vliv na ně má především úroveň elektronizace zdravotnictví v dané zemi. Podle informací SÚKL první kroky ke spuštění přeshraniční preskripce už podnikli také Švédi, Řekové, představitelé Irska, Maďarska, Lotyšsko, Itálie, Litvy a Kypru.