Může za to podle nich novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou nyní sepsalo ministerstvo zdravotnictví. Novela, která je právěv připomínkovém řízení, totiž mění pravidla, podle kterých se určují ceny léků. „A to nešťastně,“ říká specialista na zdravotní právo Ondřej Dostál.

O co konkrétně jde? Dnešní zákon úředníkům nařizuje, aby se při stanovení ceny léku podívali do vybraných okolních zemích. Maximální cenu pro českého pacienta pak mají určit podle průměru tří nejnižších cen, které tam najdou.

„Musí ale vždy zkoumat i to, jestli je přípravek v dané zemi skutečně dostupný. Protože jinak se může stát, že cenu stanoví podle nereálné částky, kvůli které už někde výrobce trh opustil,“ popisuje expert na léky Josef Suchopár. Hrozilo by pak, že výrobce přestane daný lék dovážet i do Česka.

Nejnižší ceny

Toto pravidlo ale nyní ministerstvo škrtá. Napříště už bude muset úředník hledat skutečně jen nejnižší ceny. Na to, jestli je lék za danou částku vůbec někde k mání, už nebude muset brát zřetel.

Ministerstvo tím chce zabránit soudním sporům, které vznikaly, když úředníci dostupnost léku nedohledali a částku určili právě podle „umělých“ cen. To se stalo třeba u několika léků na cukrovku, kterým úředníci přiklepli cenu podle Řecka. Jenže záhy vyšlo najevo, že v tomto středomořském státě se dané přípravky vůbec neprodávaly. Výrobce se proto obrátil na soud. A protože dnešní zákon dává státu povinnost zkoumat i dostupnost léků, vyhrál.

„Ústavní soud dokonce řekl, že by měli úředníci zkoumat i to, jestli je lék dostupný v takovém množství, které uspokojí potřeby pacientů,“ doplnil Suchopár a dodal: „To už ale nikoho zajímat nebude.“

Ministerstvo ale v důvodové zprávě k zákonu namítá: „Pokud je cena v oficiálních zahraničních databázích, pak lze předpokládat, že je přípravek v zahraniční dostupný.“