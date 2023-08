V létě se zvyšuje riziko pohlavních chorob: Tyto příznaky není dobré přehlížet

Z dovolené si člověk může přivézt nepřeberné množství suvenýrů. Některé by však raději nechal na místě, kde k nim přišel, neboť mohou ohrozit zdraví. Řeč je o pohlavně přenosných chorobách.

Jak plyne z dat Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR (ÚZIS) počet případů pohlavně přenosných chorob v poslední době stoupá. Jen v roce 2021 jich zaznamenal Registr pohlavních chorob 2816. To je o takřka 300 více než v předešlém roce.

V létě lidi láká nezávazný sex. Otestujte se i po nahodilém líbání, radí lékaři

„Nárůst z 1 636 případů v roce 2019 na 1 833 případů v roce 2021 jsme zaznamenali u gonokokové infekce (kapavka) či nárůst o 46 z 925 u syfilisu,“ stojí v nejnovější ročence ÚZIS. Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS pak podle ní diagnostikovaly 251 případů HIV.

Podle Deníkem osloveného vedoucího lékaře Schwarz clinic Rodiona Schwarze jsou však tato čísla jen vrcholkem ledovce a mnoho lidí s problémy v oblasti genitálií za svým lékařem nechodí.

Zde je několik příznaků, na které byste měli být opatrní:



1. Neobvyklý výtok z penisu, vagíny nebo konečníku.

2. Svědění nebo podráždění v oblasti genitálií nebo konečníku.

3. Vyrážka, vřed, vřídky, puchýře nebo jiné změny na kůži či sliznicích genitálií.

4. Bolest nebo nepohodlí při močení nebo pohlavním styku.

5. Neobvyklé krvácení, například po pohlavním styku nebo mezi menstruacemi.

6. Bolest v podbřišku.

7. Houbové nebo bakteriální infekce, které se opakují.

Příznaky pohlavních chorob přitom mohou být různé a velmi často jsou zpočátku nenápadné. „Pokud máte podezření, že byste mohli mít pohlavní chorobu, je důležité vyhledat lékaře co nejdříve, abyste předešli komplikacím a zabránili šíření nemoci. Nejlépe je dorazit po ránu, nalačno, aby bylo možné odebrat krev, a ve sterilní zkumavce si s sebou donést i ranní moč,“ poradil Schwarz.

Nejčastějšími pohlavními nemocemi v Česku jsou chlamydie, genitální herpes, genitální bradavice (HPV), syfilis a kapavka. „Existují však i další pohlavně přenosné choroby, jako je HIV/AIDS, trichomoniáza, mykoplazmóza nebo hepatitida B a C. Bez ohledu na to, jakou pohlavně přenosnou nemoc máte, je důležité ji co nejdříve léčit, aby se zabránilo komplikacím a šíření na další osoby. Diagnostika a léčba je v dnešní době rychlá a bezbolestná. Měli byste také informovat svého sexuálního partnera nebo partnery, aby se mohli také nechat vyšetřit a léčit,“ dodal Schwarz.

Příznaky pohlavních chorob:



Příznaky mohou naznačovat konkrétní typ pohlavní choroby. Například:

1. Genitální herpes: Puchýře nebo vřídky na genitáliích, horečka, bolesti těla a zvětšené lymfatické uzliny.

2. Chlamydie: Bolest při močení, neobvyklý výtok z penisu nebo vagíny, bolest při pohlavním styku a bolest v dolní části břicha.

3. Genitální bradavice (HPV): Malé, ploché nebo květákové výrůstky na genitáliích.

4. Syfilis: Jeden nebo několik vředů v oblasti genitálií, konečníku nebo úst, které mohou být následovány vyrážkou na rukou a nohou a horečkou.

5. Gonorea (kapavka): Bolest při močení, bílý, žlutý nebo zelený výtok z penisu a bolestivá nebo zvětšená varlata.



Jednotlivé příznaky však mohou být velmi podobné a překrývat se, takže je důležité pro správnou diagnózu vyhledat lékaře.