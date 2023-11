Letušce Lence dochází čas. Češi jí během 24 hodin poslali na léčbu 5 milionů

Jak agresivní dokáže být rakovina, poznala bohužel na vlastní kůži armádní letuška Lenka Růžková. Když si nahmatala na břiše bulku, nečekala, že to bude něco závažného. Bohužel se však jednalo o maligní melanom, projev nejagresivnější formy rakoviny kůže. Nádor připravil Lenku o zdraví, ale nikoliv o víru. Na její léčbu v zahraničí přispěli Češi už přes 5 milionů korun, ale ona chce hlavně to, aby se o této nemoci dozvědělo co nejvíce lidí.

Lenka Růžková bojuje s agresivní formou rakoviny maligním melanomem | Foto: se svolením Lenky Růžkové