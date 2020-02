Magdalenka postupuje léčbu už téměř rok. Je náročná časově, finančně a hlavně psychicky nejen pro dívenku, ale i pro rodiče Veroniku a Františka. Na začátku léčby v nemocnici jim nabídla pomoc nadace Dobrý anděl. Magdalenka je jedním ze sedmi onkologicky nemocných dětí v okrese Louny, které tato organizace podporuje.

„Každý měsíc rodině Magdalenky zasíláme finanční příspěvek od dárců, Dobrých andělů, který jim pomáhá hradit doplatky léků, zdravotní pomůcky, jako jsou například roušky nebo jednorázové rukavice, častou dopravu do nemocnice i běžný chod domácnosti,“ vysvětlila Markéta Křížová ze zmíněné nadace.

Náročné požadavky na hygienu

Jedním z následků náročné léčby je i oslabení Magdalenčiny imunity. S tím pak souvisí celá řada nařízení a opatření, která musí celá rodina dodržovat. Vysoké nároky jsou kladeny na hygienu nebo jídlo.

Magdalenka například nesmí do kolektivu, především pak dětského, ohrožující je pro ni ale i cestování hromadnou dopravou, návštěva kina či obchodního domu. „I běžná viróza by mohla průběh léčby zkomplikovat nebo přinejmenším značně prodloužit. I z toho důvodu jsme nechali z příspěvků Dobrých andělů oběma sourozencům Magdalenky doplnit nepovinná očkování,“ připomněl Magdalenčin otec František.

Součástí přísných hygienických podmínek je i nízkobakteriální strava. Jídlo musí být vakuované, tepelně opracované či termizované, čerstvě uvařené a co nejrychleji spotřebované. Každý den musí rodina uklízet s dezinfekčními přípravky, používat roušky, antibakteriální mýdla a gely. „Dobrým andělům děkujeme za jejich pomoc. Jsme vděční už jen za ten pocit, že na to nejsme sami a máme možnost se naplno věnovat Magdalence a jejím sourozencům,“ vzkázali rodiče.

Nemůže chodit do školy

V září nastoupila Magdalenka do první třídy. Do školy nemůže, učí se proto doma s maminkou a v nemocnici s učitelkou ze Základní školy při Fakultní nemocnici Motol. Aktuálně užívá řadu léků a absolvuje předposlední blok chemoterapie.

„Léčba leukémie je dlouhá, běžně trvá dva roky. První rok intenzivní léčby, tedy té náročnější části, budeme mít, jak pevně věříme, brzy za sebou. Poté nás čeká fáze udržovací, v rámci které bude probíhat léčba v domácím prostředí. Doufáme, že chemoterapii bude Magdalenka brát už jen v tabletkách. Těšíme se, že se náš režim o trochu zvolní a budeme zase blíž k normálnímu rodinnému životu,“ věří maminka Magdalenky.

Po ukončení léčby čekají Magdalenku pravidelné kontroly. „Prvních pět let je nejkritičtějších. Pokud se nemoc v té době nevrátí, budeme si snad moci oddechnout a říct si, že máme vyhráno a všechno dobře dopadne,“ dodala.

Minulý rok přijala nadace Dobrý anděl do systému pomoci 229 českých rodin, ve kterých onkologicky onemocnělo dítě. V okrese Louny je dárců nadace několik set. Jedním z Dobrých andělů je i Simona Kutnohorská ze Žatce. „Každý den okolo sebe vidím spoustu nemocných. Nadaci posílám peníze už několik let a stále budu, je to to nejmenší, co pro ně mohu udělat,“ sdělila Simona Kutnohorská, která pracuje v žatecké nemocnici.