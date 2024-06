Olej z podmanivě voňavé bylinky: tlumí chronickou bolest a působí proti stresu

Co všechno léčí levandule lékařská, věděli moc dobře už naši předci. Že jde o výjimečnou bylinku, potvrzuje i fakt, že se extrakty z ní používají nejen v lidovém léčitelství, ale také v oficiální medicíně. Lékárník Filip Škarda se podělil o znalosti o tom, jaké má levandule účinky na pleť, na psychiku či na úlevu od bolesti. Prozradil i to, jestli může být tato bylinka pro někoho nebezpečná a co dělat se sušenou levandulí.