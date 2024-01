Co opravdu funguje na hubnutí a po čem se nejvíc zhubne? Po Vánocích, které jsou u nás tradičně svátky dobrého jídla, je tato otázka pro mnohé aktuální. Navíc peněženka dostala zabrat a moc v ní nezbývá, takže ideální hubnoucí plán je ten levný. Vytvořit ho je překvapivě snadnější, než byste si mysleli. Odbornice vyvrací mýtus, že zdravé jídlo je drahé a dává deset jednoduchých tipů, díky kterým dokáže zdravě zhubnout každý.

Myslíte, že jíst zdravě a hubnout je drahé? Spočítejte si, kolik vás stálo ztloustnutí, budete se divit | Foto: Shutterstock

Jeden lékař si nedávno ve svém příspěvku na sociální síti zoufal, že jeho pacient, obézní diabetik, nedrží dietu. Na otázku, proč se nesnaží svou nemoc takto léčit, pacient argumentuje, že přeci manželka nebude extra vařit jemu a extra sobě a dětem. To by prý neuplatili.

Výmluvy obezitu nevyléčí

Nutriční poradkyně Monika Bartolomějová, zakladatelka Nutričního institutu, občas takovou argumentací slýchá od svých klientů také. Má pro ně připravenou jasnou reakci: „Nehledejte výmluvy, hledejte způsoby, protože obezita je rizikovým faktorem pro naše zdraví. A pokud má někdo diabetes a chová se tak, jako by ho neměl, může skončit s vážnými zdravotními problémy, jakými jsou například poškození cév, ledvin, nebo očí.“

Jak rychle hubnout, aby to bylo zdravé?

Zdroj: Youtube

Úprava stravy je podle Moniky Bartolomějové v těchto případech nevyhnutelná, což ostatně platí pro úspěšné hubnutí obecně. A co se týče finanční náročnosti, není rozhodně pravidlem, že vás musí změna stravy zruinovat. Jen je třeba nakupovat s rozmyslem a ideálně sezónně.

Tloustnutí je dražší než hubnutí

Jak tedy dodržet předsevzetí, že letos zhubnu, když mám po Vánocích skoro prázdnou peněženku? „Možná by bylo dobré se nejprve podívat, kolik člověka stálo to, že nadbytečná kila přibral. Kolik peněz musel vydat za potraviny, které byly v jeho jídelníčku navíc a jen se jimi přejedl,“ dává odbornice radu, kterou asi ne všichni rádi slyší, protože jim sahá do svědomí.

Co po vánočním obžerství? Chybou je jít z extrému do extrému, říká odborník

Tak schválně: Kolik stály potraviny pro váš mlsný jazýček, ať sladkosti, nebo slanosti? A v neposlední řadě, kolik stál alkohol – jako třeba pivo, víno, ale také sladké nápoje, které se na rozvoji vaší vyšší hmotnosti podíleli? „Když si to třeba sepíšete, hned uvidíte, kolik ušetříte, když tyto potraviny z jídelníčku vyřadíte,“ usmívá se Monika Bartolomějová.

Nejíst skoro nic je nesmysl

Mnohdy lidi napadne, že nejlevnější je nejíst vůbec, nebo třeba týden jen jednu potravinu. „Jednostranné diety typu rýžová, mléčná či vaječná jsou dlouhodobě neudržitelné a chybí v nich všechny důležité živiny. Zkrátka takto hubnout, je čirý nesmysl,“ říká nutriční poradkyně.

Kdo o Vánocích přibere, kila se ho budou držet. Jen dietou zhubne málokdo

Lidé si mezi sebou vyměňují také babskou radu vypít před každým jídlem velkou sklenici vody. Ta prý naplní žaludek, takže ušetříte za jídlo. „Vypít pravidelně větší množství vody před jídlem, abyste si zaplnili žaludek, nedoporučuji. Jedna sklenička nevadí, ale větší množství již může narušit proces trávení v žaludku, nebo vám udělat těžký pocit. I zde jako téměř ve všem platí, že střídmost je cesta,“ uvádí Monika Bartolomějová mýtus na pravou míru.

Hubnutí není na týden

Vždy platí, že krátkodobé změny, které člověk není schopen držet celý život, nesplní účel. Podle odbornice možná přinesou po určitou dobu to, co se očekává – rychlou redukci, ale pokud od nich časem upustíme, dostaneme se po nějaké době zase tam, kde jsme byli na začátku. Jen postupné dlouhodobě udržitelné pozitivní změny přinesou zdraví a dostanou vás k cíli, ať je to zlepšení zdraví, či dosažení snížení hmotnosti.

10 tipů na levné a zdravé hubnutí

Nutriční poradkyně Monika Bartolomějová, zakladatelka Nutričního institutu.Zdroj: Se svolením Moniky BartolomějovéPokud nechcete vaši peněženku příliš zatížit, a současně zhubnout trvale, nejen na chvíli, zkuste tyto typy Moniky Bartolomějové:

1. Zlepšete svůj pitný režim

Vynechejte, nebo výrazně omezte slazené nápoje, a to jak cukrem, tak i sladidlem.

2. Vynechejte, nebo výrazně omezte alkohol

Alkoholické nápoje mohou být velmi intenzivním zdrojem energie která, pokud není využita na energii, se ukládá do tukových zásob. Zrada je v tom, že když pijete tuto energii, nezasytí vás, takže pořád máte hlad, ale přitom si příjem energie intezivně zvyšujete.

3. Kupujte sezónní ovoce a zeleninu

Vybírejte jablka, mandarinky, hrušky, mrkev. Využívejte mraženou zeleninu a mražené zeleninové mixy k přípravě polévek, nebo jako dušenou přílohu. Nezapomínejte ani na kysané zelí, řepu, špenát, celer a další druhy zeleniny.

4. Vybírejte neslazené varianty mléčných výrobků

V řadě případů jsou neslazené varianty levnější než ty ochucené a dodají tělu více důležitých živin a méně energie.

Margit Slimáková: Nehubněte, jezte zdravě. Kachnu ano, místo knedlíku zelí

5. Naplánujte si, co budete vařit

Následně nakupte jen podle seznamu. A co je důležité: změna jídelníčku nemusí nutně znamenat, že začnete kupovat křepelčí vajíčka, avokádo, quinou, nebo čerstvého lososa.

6. Vyhněte se hotovkám

Doma uvařené jídlo je levnější než různé fast foody a restaurace. Uvařit si můžete i na více dní. A co je další výhodou – víte, co jíte.

7. Soustřeďte se na dostatek vlákniny v jídelníčku

Ke každému dennímu jídlu si naservírujte vždy zeleninu. Připravte si vaši denní porci například do boxíku a ke každému jídlu si odeberte. Zařaďte i luštěniny, jsou plné vlákniny, která podpoří trávení.

8. Neuždibujte a dodržujte pauzy mezi jídly

Jestliže stále něco ujídáte, sníte nekontrolovatelné množství energie a soustavně zatěžujete svůj trávicí systém. Lidé se takto občas sytí úplně nevědomě. Když si budete den dva zaznamenávat opravdu vše, co dáte do pusy, možná se pak budete hodně divit.

Česko svírá epidemie nadváhy. S kily navíc zápasí šedesát procent populace

9. Nepřejídejte se

I když vás láká přidat si k běžné porci ještě trochu nebo zajíst jídlo dezertem ke kávě, dopřejte si takovou dávku jídla jen v případě, když víte, že energii následně vydáte pohybem.

10. Hýbejte se

Běžný pohyb, tedy třeba chůze, nic nestojí. Vědci opakovaně dokazují studiemi, že zvýšená pohybová aktivita pomáhá kontrolovat chuť k jídlu. Pokud lidé pohybem vydávají dost energie a k tomu pravidelně jedí běžné porce jídla, jsou na tom po zdravotní stránce lépe, než ti, kteří sice konzumují menší porce, ovšem cvičení se vyhýbají.