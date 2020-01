Umělý orgán, který se dokáže chovat jako ten, který v těle nemocného člověka přestane sloužit. Ne, nejde o žádnou vizi ze světa sci-fi, ale o reálný výzkum, na kterém se podílejí dva doktorandi Technické univerzity v Liberci – Markéta Klíčová a Jakub Erben. Oba z katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů. Na půlroční výzkumné stáži na prestižním Wyssově institutu při Harvardově univerzitě v USA se zapojí do vývoje umělé ledviny, založené na systému takzvaných „origami organs“.

Mladí vědci z Liberce Markéta Klíčová a Jakub Erban se budou zabývat vývojem umělé ledviny pomocí nanotechnologií v prestižním americkém ústavu při Harvardu. | Foto: archiv Technické univerzity Liberec

Výzkum nanovláken pro využití v medicíně už funguje jak ve světě, tak u nás. Na Technické univerzitě vyvíjejí například kloubní náhrady s pomocí nanovlákenných mřížek, jež tvoří jakousi kostru, kterou postupně „obalí“ tkáňové buňky. Na podobném principu by měla fungovat i umělá ledvina. „Nejprve se z nanovlákenných membrán vytvoří základní matrice o velké ploše, poté se po vzoru tradiční japonské techniky poskládá do co možná nejmenšího objemu. Proto ji ve Wyssově institutu nazývají origami orgán,“ vysvětil mluvčí Technické univerzity Liberec Radek Pirkl.