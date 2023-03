Předjaří by se klidně mohlo jmenovat „čas intenzivního čekání na návrat slunce“. Tma a chlad si už s naší psychikou pohrály až až, takže všichni pracujeme z posledních sil, jsme unavení, podráždění, bez energie. A abychom si dodali naději na lepší a hlavně sluncem projasněné zítřky, ukončujeme naši konverzaci vždy konstatováním: už aby tu bylo jaro!

Málo světla a chladné počasí dokážou s psychikou pěkně zatočit | Foto: Shutterstock

Jak toto náročné období učinit snesitelným, nebo dokonce radostným? Jak se přestat kvůli únavě přejídat sladkým a a jednou pro vždy skoncovat se zimními smutky? Zkuste těchto pět tipů.

Rozsviťte pracoviště a školy

Úbytek světla může vést až k sezonní psychické poruše, známé také pod zkratkou SAD (Seasonal Affective Disoder). Spoustu času potmě trávíme v zaměstnání a na školách, a není divu, že tím prudce klesá náš výkon.

„Do školy přicházím, když je tma, a za tmy jdu domů. V zimě vůbec nevidím slunce a cítím se neustále unavená,“ vypráví o svých zimních zkušenostech školačka ze švédského města Umea. Jak popsala Česká televize na svém webu, škola proto nainstalovala do tříd panely produkující plnospektrální světlo, které má co nejvěrněji napodobit sluneční svit a snížit světelnou deprivaci.

Dejte pozor, čím na sebe svítíte. Špatné světlo může deprese ze tmy zhoršit

Pro probuzení unavených zaměstnanců či studentů je z celého spektra zásadní modré světlo. Pokud jsou mu lidé vystaveni během rána, pomáhá snížit produkci takzvaného spánkového hormonu melatoninu. „Cítím se bystřejší, pozornější a soustředěnější,“ řekl už po hodině ve speciálně osvětlené třídě další švédský student.

Vneste světlo do domovů

Hodně se už napsalo o tom, že kdo se přirozenému, tedy i modrému světlu, které hojně produkují led žárovky nebo monitory počítačů či mobily, ten si narušuje přirozený biorytmus. Samozřejmě pak hůř usíná.

Zdroj: Youtube

„Během dne, pokud nejsme venku nebo pokud nesvítí jasné slunce – a hlavně v zimě – bychom se naopak měli plnému bílému světlu vystavovat. A protože toho slunečního je málo, musíme jej nahradit nejen v dostatečné kvalitě, ale především intenzitě,“ radí psycholog Dalibor Špok na webu psychologie.cz .

Přirozená barva bílého světla, pokud si poprvé doma zapneme plnospektrální žárovku, se nám jeví jako nepřirozená. Je to jen proto, že jsme navyklí na mihotavé, málo intenzivní „červené“ osvětlení tradičními žárovkami. To se hodí spíše jako utlumující tak dvě až tři hodiny před spaním.

Kapky, tablety, injekce? Jak a kolik vitaminu D máme správně užívat

„V jinou dobu dne – chceme li energii, náladu, výkon – musíme rozsvítit přesně naopak. Hodně a „domodra“. Jako všechno i toto je otázkou zvyku. Už po pár dnech svícení intenzivním světlem s více „modrou“ částí spektra si dobře zvykneme, a pokud později během dne vstoupíme do tradičně „červeně“ a málo intenzivně osvětlené místnosti, zdá se nám to již podobně nepřirozené, jako bychom vstoupili do jeskyně,“ dodává psycholog.

Přidejte procházky a vitamin D

Nejlevnější a nejúčinnější způsob, jak na sebe nechat působit přirozené denní světlo, je vyjít z domů ven. Procházky ještě před západem slunce nás nejen vystaví léčivé intenzitě světla, ale pohyb navíc nastartuje produkci hormonu endorfinu, který zlepšuje náladu. A stejně antidepresivně působí také vitamin D. Ten tělo nejlépe získává ze sluníčka, takže v chladném období roku přijdeme v našem klimatickém pásmu o jeho nejlepší zdroj.

Nedostatek déčka může způsobit deprese, úzkosti, ale také křehkost kostí, a snižuje imunitu. Podle nejnovějších vědeckých poznatků je vitamínů D několik druhů, pro člověka a využitelnost je však důležitý stále ten jeden jediný – přesněji tedy – vitamín D3. Jestli máte vitaminu D3 dost, nebo je třeba, abyste ho užívali, zjistíte laboratorním vyšetřením. Více o vyšetření hladiny vitaminu D v krvi na labtestsonline.cz.

Upravte barvy interiéru

Světlo do tmavého předjaří mohou vnést také barvy. Na to, že po létě přijde depresivní zima, by lidé proto měli myslet už při úpravě svých interiérů.

Když malujeme svůj dům či byt, jsou naprosto nevhodné tmavé barvy jako karmínově červená, tmavě modrá, sytě šedá nebo černá. Podle webu ceskykutil.cz mají tyto odstíny na svědomí zatmavení místností a negativní vliv na lidský organismus. Pro prosvětlení se naopak hodí výmalba klasickou bílou, světle šedou nebo oranžovou. Ideální je oranžovou ještě naředit nebo zvolit hodně světlý odstín, který působí teple.

Zdroj: Youtube

Nejvhodnější barva pro pohodu, která nijak nepoškodí světlý ráz místnosti, je zelená, působící jako uklidňující prvek. Kromě vhodných barev také záleží na nábytku: jeho světlé barvy působí svěže mají pozitivní vliv na psychiku člověka.

Zkuste nejsilnější kalibr: fototerapii

Když absolutně nic z výše nabídnutých rad nezafunguje, je ještě možné sáhnout k fototerapii neboli léčbě jasným světlem. Jak vysvětlují odborníci na mojelekarna.cz , jde o vědecky uznávanou metodu, běžně využívanou při sezónních depresích, poruchách spánkového rytmu nebo v momentech, kdy lidé pociťují nepohodu a výkyvy nálad.

Meditace u superhvězd: Lady Gaga pomáhá s nemocí, Bündchenové ulehčila porod

Kdo chce s fototerapií začít, může vyhledat ordinaci vyškoleného zdravotníka, který léčbu jasným světlem nabízí, a tam ji za poplatek absolvovat. Případně si lze fototerapeutickou lampu zakoupit domů. Lampy jsou vyráběny v různých velikostech, včetně těch pro jednotlivce. Určitě se vyplatí před nákupem ověřit, že má lampa certifikaci jako zdravotnický prostředek.