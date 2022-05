Podle prezidenta České stomatologické komory by si Karlovarský kraj zasloužil od pojišťoven více smluv pro stomatology. Chudí lidé podle něj krizí ještě víc zchudli a stomatologie je tam pro ně ještě méně dostupná. Místní tak mnohdy dojíždějí za péčí desítky i stovky kilometrů, kde zubaři s pojišťovnami smlouvy vesměs mají. Další zase hledají pomoc v sousedním Německu.

„Přistěhoval jsem se zhruba před sedmi lety do Kraslic. Za svým zubařem jezdím do Litoměřic, což je zhruba 160 kilometrů. V pohraničí prostě stomatologové nejsou a v okolních městech nové pacienty neregistrují. Další možností, o které jsem slyšel, je několik zubařů v Karlových Varech, kteří sice pacienta vezmou, ale vše se platí. Jedna plomba pak vyjde na několik tisíc korun. Jsem pro nějaký doplatek za nadstandard, ale základ by měla platit pojišťovna," říká Pavel Holan z Kraslic.

Zástupci pojišťoven tvrdí, že se snaží. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich Deníku řekl, že šest pojišťoven, spadajících pod svaz, podporuje otvírání nových praxí. „Problémem je v tom, kde chtějí nově nastupující stomatologové se svojí rodinou žít,“ dodal. Nemá podle něj smysl posilovat počet smluvních lékařů v Praze nebo v Brně, když scházejí v pohraničí. Jenže tam se lékařům prostě nechce.

Například VZP prý podporuje různá výběrová řízení pro zajištění nových ordinací právě v ohrožených lokalitách. Pojišťovna apeluje na obce, aby minimalizovaly nájem, poskytovaly obecní byty či přispívaly na vybavení ordinace. A mnohde se tak i děje.

V Kraslicích působí tři zubaři důchodového věku. Jak sami říkají, dokud budou stát na nohou, budou sloužit pacientům, kteří nemají kam jít. Zejména senioři si nemohou dovolit jezdit za stomatologickou péčí stovky kilometrů daleko nebo si platit zubaře, který nemá smlouvu s pojišťovnou. Mnoho lidí z regionu jezdí za prací do sousedního Německa. Jsou tam tedy i pojištění a zubaře vyhledávají tam. Hned za hranicemi v německém Klingenthalu či Zwotě je hned šest zubařských ordinací. Některé z nich mají i český personál na recepci.

Stále častěji je vyhledávají i pacienti, kteří v Německu nepracují. „S tamní péčí jsem spokojená. Plomba mě při poslední návštěvě vyšla asi na 60 euro, ale dělali ji opravdu precizně včetně rentgenů. Návštěva je dražší, když si necháte píchnout utišující injekci. Ale pořád mě to vyjde levněji než například v Karlových Varech," říká Ladislava Fedorová z Kraslic.

Chybí i pediatři

Zubaři chybí i v sousedním Sokolově. „Chybí nám pediatři, zubaři a dnes už i praktičtí lékaři. Zařídit pro nově příchozí byty či místa v mateřských školách pro jejich děti už umíme. Nově jim chceme poskytnout dotace na zřízené ordinace anebo dvě stavební parcely v centru města, pokud chtějí bydlet v rodinném domku. Chceme, aby sem mohli přijít s celou rodinou a zůstali zde. Chceme také rezervu 10 milionů korun pro zajištění zdravotní péče. Lékaři by z ní mohli čerpat finance na vybudování a zařízení ordinace," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Město je ochotno podílet se s lékaři na placení nájmu či energií. Má ale také své podmínky. Nově příchozí, který by chtěl tyto nabídky využít, musí v Sokolově odpracovat 30 hodin týdně po dobu minimálně tří let. Všechny poskytnuté finance chce město takzvaně vyfakturovat. Není to tedy náborový příspěvek jako třeba v nemocnicích. Tyto nové pobídky musejí ještě schválit sokolovští zastupitelé. Město zároveň zdůrazňuje, že problém nedostatku lékařů v celém regionu musejí řešit hlavně pojišťovny a Karlovarský kraj. Zároveň také v Sokolově tvrdí, že si nechtějí přetahovat lékaře mezi obcemi v našem regionu.

Vedení sokolovské radnice mělo také schůzku s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdenkem Kabátkem. „Mimo jiné nám řekl, že pojišťovny mají také řadu možností jak lékaře motivovat. Problém je v tom, že prostě nejsou. A ti zbylí nechtějí navyšovat své úvazky, jsou to taky jen lidé,“ říká Sedláček.

Do Sokolova uprchla před válkou ukrajinská zubařka s dlouholetou praxí nedaleko Kyjeva. Chce tam pracovat, ale legislativa jí to neumožňuje. Proces, kdy by mohla vykonávat praxi v ČR, je příliš zdlouhavý. Ale zanedlouho budou, na základě vládního návrhu, moci v Česku zřejmě prvního čtvrt roku pracovat bez uznání diplomu.

Jednodušší podmínky

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jim chce zároveň umožnit udělat si aprobaci za jednodušších, ale zákonných, podmínek. Ale zároveň zdůrazňuje, že nebude možné všechny ukrajinské lékaře a zubaře udržet v Česku natrvalo. Ukrajinská vláda totiž žádá země EU včetně Česka, aby po skončení konfliktu lékaře pustily zpátky domů, kde jich bude nejvíce zapotřebí.